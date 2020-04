Neue Corona-Regeln in Bayern: Was jetzt erlaubt ist - und was verboten bleibt

Ab Montag (20. April) treten erste Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft. Das Bayerische Gesundheitsministerium erklärt auf Nachfrage, was dies genau bedeutet.

Die Staatsregierung hat die Corona*-Regeln etwas gelockert

Wir beantworten die wichtigsten Fragen, wie sich das im Alltag auswirkt

Coronavirus in Bayern: Das bedeuten die Lockerungen im Alltag - und das bleibt verboten

Darf ein Paar sich jetzt wieder zum Kaffeeklatsch mit einem Freund treffen?

Nein. Die Lockerung ist vor allem für Alleinstehende gedacht, damit auch sie jemanden treffen können. Sie gilt für Sport und Bewegung an der frischen Luft – dazu gehören auch Spaziergänge.

Darf ich Skat spielen – mit einem dritten Mann neben der Ehepartnerin?

Nein, solche Treffen sind auf insgesamt zwei Personen beschränkt. Man kann also nur allein eine Person treffen – der Skat oder gar der Schafkopf ist nicht drin. Es ist zwar möglich, am nächsten Tag eine andere Person zu treffen. „Aber es sollte immer an das Ziel gedacht werden, Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Die Vernunft und die Rücksichtnahme auf andere Menschen gebieten es also, möglichst wenige unterschiedliche Kontaktpersonen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen“, so das Bayerische Gesundheitsministerium.

Wie steht es mit Besuchen im Alten- und Pflegeheim?

Die Lockerung ändert nichts am Besuchsverbot für Altenheime und Pflegeeinrichtungen. „Wir wollen durch dieses Besuchsverbot einen möglichst umfassenden Schutz gewährleisten und verhindern, dass Infektionen in die Alten- und Pflegeheime getragen werden“, so das Gesundheitsministerium. Denn für deren Bewohnerinnen und Bewohner ist das Risiko eines schweren, auch tödlichen Verlaufs der Erkrankung hoch. Dagegen ist der Besuch von alten und kranken Menschen, die nicht in Pflege- oder Altenheimen sind und Unterstützung brauchen, bereits jetzt ein triftiger Grund, die eigene Wohnung zu verlassen.

Ist beim Spazierengehen mit der dritten Person der 1,50-Meter-Abstand einzuhalten?

Ja. Wenn der Schutzabstand eingehalten wird, darf man mit dieser Person auch auf einer Parkbank sitzen.

Corona-Regeln in Bayern im Überblick: Was nun wieder erlaubt ist - und was verboten bleibt

Sind wieder Nachhilfeunterricht oder Klavierstunden möglich?

Die neue Lockerung, die ab dem 20. April gilt, betrifft nur Sport und Bewegung an der frischen Luft. Allerdings ist bereits jetzt kommerzielle Nachhilfe weiterhin erlaubt, wenn sie jeweils bei den Schülern daheim erteilt wird, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Nachhilfelehrer haben einen Gewerbeschein und damit einen triftigen Grund, das Haus zur Ausübung beruflicher Tätigkeit zu verlassen und ihre Dienstleistung bei Schülern daheim anzubieten. Da Schüler, auch minderjährige Klavierschüler, keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen, haben sie also keinen triftigen Grund das Haus zu verlassen und bei den Nachhilfelehrern daheim Unterricht zu nehmen.

Dürfen Patienten wieder zum Logopäden oder Physiotherapeuten gehen?

Praxen für Medizinische Fußpflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie dürfen eingeschränkt betrieben werden zur Behandlung von Patienten, wenn dies medizinisch dringend erforderlich ist. „Medizinisch dringend erforderlich sind insbesondere diagnostische oder therapeutische Maßnahmen, die der Abwendung von lebensbedrohlichen Gefahren für die körperliche oder seelische Unversehrtheit oder von Krankheitsfolgen, der Linderung von Schmerzzuständen oder der Aufrechterhaltung elementarer Lebensfunktionen dienen und keinen Aufschub erlauben“, so das Ministerium. Die Entscheidung trifft der behandelnde Arzt.

Und wie steht’s mit dem Personal Trainer für die Fitness?

Auch das persönliche Training ist nur möglich, sofern ein Arzt es für erforderlich hält.

