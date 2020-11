Söder spricht überraschend über Lockdown-Alternative - und gibt Prognose für den Winter

In Bayern gilt ab Montag (2. November) der flächendeckende „Teil-Lockdown“. CSU-Chef Markus Söder verweist nochmal auf die Dringlichkeit der Maßnahmen - und gibt eine Prognose für die Zeit danach ab.

In Bayern gilt seit Montag, 2. November) ein flächendeckender Teil-Lockdown. Hier finden sie eine Zusammenfassung der aktuellen Regeln.

Zuletzt war in weiten Teilen die Zahl der Infizierten dramatisch angestiegen.

Hier finden Sie die Fallzahlen in Bayern* als Karte.

Update, 12.18 Uhr: In einem offenen Brief an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) haben bayerische Elternverbände den Unterricht in Corona-Zeiten massiv kritisiert und fehlende Konzepte beklagt. „Wir Eltern werden nicht hinnehmen, dass unsere Kinder durch die Pandemie zu Verlierern werden“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben der Landeselternvereinigung der Gymnasien (LEV) und des Bayerischen Elternverbands (BEV).

Corona in Bayern: Offener Brief an Piazolo - Elternverbände mit massiver Kritik

Von einer „gelungenen Erziehungspartnerschaft“ könne nicht die Rede sein, weil Eltern zu Ersatzlehrern werden müssten und keine Chancengleichheit gegeben sei: „Der Leistungs- und Bildungsstand des einzelnen Schülers hängt in der Pandemie mehr denn je von elterlicher Unterstützung und Förderung ab“, hieß es.

Die Schulen seien wegen der Gefahr, jederzeit wieder auf Distanzunterricht umstellen zu müssen, auf schnelle Notengebung bedacht, was Schüler und Eltern massiv unter Druck setze. Dass oftmals Lernstoff noch nachgeholt werden müsse, werde aber nicht berücksichtigt, beklagten die Verbände. Zudem herrsche auch acht Monate nach Beginn der Pandemie „digitales Chaos“.

Update vom 2. November, 10.39 Uhr: In einem Seniorenzentrum im unterfränkischen Ochsenfurt sind 72 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet br24.de. Demnach stehe das gesamte Seniorenzentrum unter Quarantäne, das Würzburger Gesundheitsamt prüfe derzeit weitere Maßnahmen. Weiter heißt es, dass am Samstagabend 109 Bewohner und Mitarbeiter auf Covid-19 getestet wurden. Bislang wurden dem Bericht nach dem Gesundheitsamt 72 positive Befunde vom Labor der Universitätsklinik Würzburg gemeldet.

Corona in Bayern: Massive Ausbrüche in Pflegeheim und Seniorenzentrum - zwei Tote

Auch in einem Markt Schwabener Pflegeheim ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. 47 Personen wurden positiv getestet, zwei Menschen sind gestorben.

Erstmeldung vom 2. November 2020: München - Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus steigt im Freistaat weiter dramatisch an. Zuletzt war fast ganz Bayern im sogenannten „dunkelroten“ Bereich angekommen. Lediglich der Landkreis Amberg-Sulzbach befand sich am Sonntag nach RKI-Angaben mit einer Inzidenz von 36,9 nicht in einer der beiden höchsten Warnstufen - ist aber am Montag (2. November) zum Wochenstart in den roten Bereich der RKI-Karte gerutscht und übertrifft damit die wichtige 7-Tage-Inzidenz* von 50.

Corona in Bayern: Söder spricht bei Anne Will über Lockdown - „Natürlich gibt es Alternativen“

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach am späten Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ nochmals über die Gründe der strengen Maßnahmen - und gab einen Ausblick auf die Zeit danach. „Natürlich gäbe es Alternativen“, so Söder. Gemeint ist das schwedische Modell des „Durchseuchsens“. Doch, so der Ministerpräsident: „Das bedeutet einen enormen Anstieg der Infektionszahlen. Die Folgen sind das Volllaufen der Krankenhäuser und am Ende auch hohe Todeszahlen.“ Deshalb sei, so der CSU-Chef, „Eindämmen die einzige realistische und ethisch vertretbare Alternative“, und „das heißt, Kontakte zu reduzieren“.

Söder zu Lockdown in Bayern: Hoffnung auf Impfstoffe ist da - „Brauchen gute Nerven“

Auf Nachfrage von Anne Will erklärt Markus Söder die weiträumigen Schließungen im Freizeitbereich. Demnach genieße das Offenlassen von Schulen, Kitas und Wirtschaft höchste Priorität. Um dann das von Wissenschaftlern dringend empfohlene Konzept der „Kontaktreduzierung“ erfolgreich umzusetzen, sei es unabdingbar, für eine gewisse Zeit sämtliche Freizeiteinrichtungen wie Gastronomie und Kultur dichtzumachen.

Anschließend gab Söder noch einen Ausblick in den anstehenden Winter: „Es gibt auf der ganzen Welt kein besseres Rezept als die Kontakte zu reduzieren. Der Bundesgesundheitsminister hat ja sogar in Aussicht gestellt, dass Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres zumindest die Möglichkeit der Zulassung von Impfstoffen besteht. Wir brauchen Geduld, wir brauchen gute Nerven und ein bisschen Optimismus,“ so der Bayerische Ministerpräsident.

Söders Hoffnung auf einen Impfstoff in absehbarer Zeit teilt jedoch nicht jeder. Prof. Stefan Willich (61), Epidemiologe der „Charité“, hälft es für „viel zu optimistisch“, bis zu einem Impfstoff nur von ein paar zu überbrückenden Monaten auszugehen. Eine „aufgeklärte, flexible Bevölkerung“ habe sich an hohe Infektionszahlen zu gewöhnen, so der Epidemiologe im Studio bei Anne Will. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa