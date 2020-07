Corona-Ausbruch in bayerischer Firma - Söder verkündet Masken-Entscheidung für Bayern

Markus Söder verkündete für Bayern eine Entscheidung zur Maskenpflicht. In der Region Landshut gab es einen Corona-Ausbruch bei einer Firma. Alle News im Ticker.

Am Montag (6. Juli) verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Masken-Entscheidung für Bayern.

In einer Firma in der Region Landshut gab es einen Corona*-Ausbruch.

Eine bayerische Studie soll nun die Ansteckunsgefahr bei Kinder erforschen.

Landshut/München - Zwei Wochen lang wurden in der Region Landshut keine Infektionsfälle gemeldet - jetzt gibt es einen Ausbruch in einer Firma. Am Sonntag (5. Juli) meldete das Landratsamt elf neue Fälle. Wie die Passauer Neue Presse (PNP) berichtet, stünden alle Neuinfektionen in Zusammenhang mit den seit Donnerstag bekannten Fällen in dem metallverarbeitenden Betrieb mit rund 100 Beschäftigen.

Coronavirus in Bayern: Ausbruch bei Firma aus der Region Landshut

Schwierig mache die Situation, dass die Betroffenen aus Gemeinden im gesamten Landkreis kommen würden, so Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) auf PNP-Anfrage. Das mache die Nachverfolgung der Kontakte komplizierter. „Das Gesundheitsamt ist gerade dabei, alle diese Kontakte ausfindig zu machen", so Dreier. Rund 75 Tests der Mitarbeiter würden vorliegen, auf die restlichen Ergebnisse warte man noch. Für die Infizierten und ihre Kontaktpersonen ist Quarantäne* angeordnet worden.

Auch ein Schüler sei positiv getestet worden, so das Landratsamt. Seine Infektion stehe aber nicht im Zusammenhang mit der Firma. „Die Fälle zeigen, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist", so Dreier gegenüber der PNP. Er verwies auch auf die aktuell steigenden Corona-Fälle in der Schweiz, zuvor hatte es dort Lockerungen der Kontaktbeschränkungen* gegeben.

Coronavirus im Freistaat: Bayerns Ministerpräsident Söder verkündet Masken-Entscheidung

Keine Entwarnung! Das stellte auch Ministerpräsident Markus Söder klar: „Corona bleibt die dominante Konstante. Es gibt überhaupt keinen Anlass nachzulassen“. Das sagte er bei einem Pressestatement vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstandes. Die Maskenpflicht* in Bayern werde weder gelockert noch abgeschafft. „Das wäre jetzt ein Fehler“, so der CSU-Chef. Sorgenvoll blicke man auch nach England. „Wir machen uns schon Sorgen, wie das weitergehen soll. Man sieht es in England, wie die Leute in Pubs strömen.“ Bayerns Ministerpräsident äußerte auch eine Befürchtung bezüglich des kommenden Herbstes. „Die Zahlen steigen“, sagte er.

Söder und Minister stellen zusammen mit Ärzten Corona-Studie zu Kindern vor

Am Nachmittag stellt Söder zusammen mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler und den Professoren Dr. Christoph Klein und Dr. Johannes Hübner, Studienleiter vom Hauner'schen Kinderspital am LMU-Klinikum in München, eine flächendeckende Langzeitstudie vor. Bei der Studie „COVID Kids Bavaria“ soll es um die Ansteckungsgefahr*durch SARS-CoV-2 bei Kindern gehen.

