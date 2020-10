Corona-Maßnahmen in Bayern: Das kostet ein falscher Name im Restaurant - Für Wirte wird es viermal so teuer

Die Staatsregierung hat heute neue Maßnahmen und Bußgelder für Bayern beschlossen. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden.

München - Wer zukünftig in Bayern bei der Gästeregistrierung im Hotel oder im Gasthaus aus Spaß oder Angst vor Datenklau „Mickey Mouse“ oder „Max Mustermann“ hinschreibt, für den wird es jetzt teuer. Das beschloss heute (1. Oktober) die Staatsregierung, nachdem bereits am Dienstag in der Ministerpräsidentenkonferenz dafür der Grundstein gelegt wurde. Außerdem gibt es Änderungen im Bereich Privatfeiern. In München wird derweil eine Maßnahme wieder aufgehoben.

Corona in Bayern: Verstöße im Restaurant oder Hotel werden richtig teuer

Bei der Registrierung im Restaurant oder Hotel sollten zukünftig Gäste sowie Wirte vorsichtig sein. Wer ab morgen vorsätzlich einen falschen Namen einträgt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz waren mindestens 50 Euro beschlossen worden. Sollten die Betreiber die Daten der Kunden nicht erfassen, müssen sie viermal so tief in die Tasche greifen. 1000 Euro Bußgeld sieht die Staatsregierung bei Verstößen vor. Wirte müssen aber nicht kontrollieren, ob die Gästelisten richtig ausgefüllt seien, lediglich eine Plausibilitätsprüfung reiche aus. Das gab Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Donnerstag (1. Oktober) in München bekannt.

Es sei entscheidend, die Kontrolle zu behalten und einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Das Virus* nehme immer den Raum ein, dem man ihm ermögliche. Das Verantwortungsbewusstsein der Menschen sei dabei ganz wichtig. Insbesondere bei privaten Feiern gebe es große Ansteckungsgefahren, sagte Herrmann. Apropos private Feiern. Das Kabinett gab auch neue Obergrenzen für Teilnehmer an privaten Feiern bekannt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz* von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürfen in öffentlichen oder angemieteten Räumen nur noch maximal 50 Personen teilnehmen. In privaten Räumen sollten es sogar nur noch 25 Menschen sein. Diese Regelung gilt je Landkreis beziehungsweise Stadt. Bei einer Inzidenz von 50 gelten weiterhin die Regeln, dass nur noch 25 Personen in einem öffentlichen bzw. angemieteten Raum gemeinsam feiern dürfen. Dringlich empfohlen wird eine Obergrenze von 10 Personen in privaten Räumen.

Coronavirus in Bayern: Höchste Fallzahl ab jetzt ausschlaggebend

Weil es immer wieder zu Verwirrungen und dadurch auch zu Problemen bei der Bestimmung des 7-Tage-Inzidenzwerts kam, beschoss die Staatsregierung ebenfalls heute, dass immer der höhere Wert gelte, so Herrmann. Die Inzidenzzahl wird sowohl vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als auch vom Robert-Koch-Institut* errechnet. Da der Zahl, vor allem für die Ergreifung bestimmter Maßnahmen - wie die Obergrenze bei Feiern -, ausschlaggebend ist, musste jetzt also eine Entscheidung her. Als Hauptgrund für die unterschiedlichen Zahlenwerte gelten der zeitliche Verzug bei der Übermittlung von Daten und die unterschiedlichen Erfassungszeiträume.

Corona im Freistaat: Während in Bayern die Maßnahmen strenger werden, lockert München seine

Während der Freistaat seine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus* noch einmal anzieht, lockert die Landeshauptstadt zumindest teilweise ihre strengen Regeln von vergangenem Donnerstag (24. September). Da der Inzidenzwert von 50 überschritten wurde, galt in der Münchner Innenstadt an sogenannten „Hotspots“ Maskenpflicht. Diese Regelung wird ab Freitag (2. Oktober) wieder aufgehoben. Derzeit beträgt die 7-Tage-Inzidenz nur noch knapp 36. Am Mittwoch haben sich 81 Personen in München mit dem Coronavirus infiziert. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

