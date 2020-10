Einhaltung der Corona-Regeln in Bayern: Polizei zieht große Kontroll-Bilanz - eine Phase war besonders intensiv

Die Staatsregierung hat neue Maßnahmen und Bußgelder für Bayern beschlossen. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden.

Falsche Kontaktangaben im Restaurant oder Hotel werden zukünftig teuer in Bayern.

Auch die Obergrenzen für Teilnehmer an Feiern wurden angepasst.

Die Stadt München schaffte jetzt eine besonders strenge Corona*-Regel wieder ab.

Update vom 3. Oktober, 8.52 Uhr: Die bayerische Polizei hat die Einhaltung der Anti-Corona-Maßnahmen binnen eines halben Jahres mit mehr als zwei Millionen Kontrollen überwacht. Vom 21. März bis zum 20. September gab es rund 2.070.000 Polizeikontrollen zur Überwachung der Corona-Infektionsschutzbestimmungen - das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor.

In der Zahl sind Kontrollen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, der Maskenpflicht, von Ladengeschäften, Versammlungen und Gastronomie enthalten. Das Innenministerium weist aber darauf hin, dass dies lediglich annäherungsweise Angaben seien - denn polizeiliche Personenkontrollen würden nicht grundsätzlich dokumentiert.

Corona-Kontrollen in Bayern: Polizei nennt besonders intensiven Monat

Aus der Übersicht des Innenministeriums geht allerdings deutlich hervor, wie sich die Zahl der Kontrollen in den vergangenen Monaten entwickelt hat. So wurden auf dem Höhepunkt der Corona-Krise mit den weitgehenden Ausgangsbeschränkungen eindeutig die meisten Kontrollen gezählt - allein im April waren es knapp 740 000. Im Juli und August, als die allermeisten Beschränkungen wieder aufgehoben waren, waren es dann nur noch etwas über beziehungsweise unter 160 000 Kontrollen.

Update vom 2. Oktober, 18.47 Uhr: Eigentlich sollte am Donnerstag (8. Oktober) die erste Plenarsitzung in voller Besetzung stattfinden, stattdessen tagt der bayerische Landtag nun einmalig mit etwas mehr als der Hälfte der Besetzung seiner Abgeordneten. Das beschloss der Ältestenrat aufgrund der hohen Infektionsraten in München in einer Videokonferenz. Es sei schlecht abzuschätzen, wie sich die Zahlen in der Landeshauptstadt bis zur nächsten Woche entwickelten, begründete Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Freitag die Entscheidung.



Der Ältestenrat ging - bei Widerspruch der AfD-Vertreter - daher lieber noch einmal auf Nummer sicher, auch wenn die baulichen Voraussetzungen für ein Treffen sämtlicher Abgeordneten dank Plexiglasscheiben und Belüftung inzwischen gegeben sind. Einmalig wird das Plenum daher nun mit 105 Abgeordneten tagen, analog zur Fraktionsstärke auf die Parteien aufgeschlüsselt.



Bislang war jeweils ein Fünftel der Abgeordneten zu den Sitzungen zugelassen. Dadurch sollte das Ansteckungsrisiko minimiert werden, schließlich reisen die Abgeordneten und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Bayern an. Bei der nächsten Sitzung des Ältestenrates am Mittwoch soll dann über eine dauerhafte Regelung entschieden werden. Einige Fraktionen plädieren bereits für eine Ampelregel, also festgelegte Maßnahmen je nach Zahl der Infektionsfälle gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Corona in Bayern: Markus Söder mit düsterer Prognose - trotz Hoffnungsschwimmer

Update, 08.36 Uhr: Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich in einem Interview mit dem Medizin- und Pharma-Branchenevent „Health Lab by Burda“ auch zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Der CSU-Chef erklärte, es sei denkbar, dass es in absehbarer Zukunft einen Impfstoff in Deutschland geben könne. Trotzdem müsse man sich darauf einstellen, dass die aktuellen Maßnahmen noch lange anhalten: „Und das heißt auch dann, da ja nicht alle sich impfen werden, alle impfen lassen können, bleibt es mit den Abstandsregeln und der Maske, glaube ich, noch länger erhalten, als wir denken,“ so Söder.

Update vom 2. Oktober, 07.50 Uhr: Knapp 12 700 Schüler und Lehrer in Bayern müssen derzeit coronabedingt in Quarantäne bleiben. Zudem sind 400 Schülerinnen und Schüler sowie knapp 50 Lehrkräfte positiv auf das Virus getestet worden, wie aus aktuellen Daten des Kultusministeriums hervorgeht.

Demnach sind etwa 0,77 Prozent der 1,65 Millionen Schüler aufgrund einer angeordneten Quarantäne derzeit nicht im Präsenzunterricht, was etwa 11 700 Kindern und Jugendlichen entspricht. Weitere 0,03 Prozent, also rund 400, hatten zudem einen positiven Covid-19-Test. Bei den Lehrkräften betragen die Werte 0,61 sowie 0,03 Prozent. Somit sind rund 970 der bayernweit 155 000 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne, etwa 46 sind erkrankt.

Corona in Bayern: Zehntausend Schüler und Lehrer in Quarantäne - Schulen geschlossen

Mit Blick auf größere Quarantäne-Maßnahmen sind rund 0,54 Prozent der Klassen derzeit wegen einer entsprechenden Anordnung des Gesundheitsamts nicht im Präsenzunterricht. Komplett geschlossen sind aktuell nur zwei der mehr als 6000 Schulen im Freistaat.

Update vom 1. Oktober, 22.24 Uhr: Der Landkreis Rhön-Grabfeld liegt über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt der Wert bei 51,45. Wegen der Überschreitung sollen laut dem Landkreis etwa Beschränkungen von Gästezahlen bei privaten Feiern statt bis zum 3. bis zum 10. Oktober verlängert werden, hieß es.

Ein Schwerpunkt der neu festgestellten Infektionen liege in einem Wohnheim in Mellrichstadt, wie der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf das zuständige Landratsamt berichtete.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Das kostet ein falscher Name im Restaurant - Für Wirte wird es viermal so teuer

Erstmeldung vom 1. Oktober, 14.44 Uhr: München - Wer zukünftig in Bayern bei der Gästeregistrierung im Hotel oder im Gasthaus aus Spaß oder Angst vor Datenklau „Mickey Mouse“ oder „Max Mustermann“ hinschreibt, für den wird es jetzt teuer*. Das beschloss heute (1. Oktober) die Staatsregierung, nachdem bereits am Dienstag in der Ministerpräsidentenkonferenz dafür der Grundstein gelegt wurde. Außerdem gibt es Änderungen im Bereich Privatfeiern. In München wird derweil eine Maßnahme wieder aufgehoben.

Corona in Bayern: Verstöße im Restaurant oder Hotel werden richtig teuer

Bei der Registrierung im Restaurant oder Hotel sollten zukünftig Gäste sowie Wirte vorsichtig sein. Wer ab morgen vorsätzlich einen falschen Namen einträgt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz waren mindestens 50 Euro beschlossen worden. Sollten die Betreiber die Daten der Kunden nicht erfassen, müssen sie viermal so tief in die Tasche greifen. 1000 Euro Bußgeld sieht die Staatsregierung bei Verstößen vor. Wirte müssen aber nicht kontrollieren, ob die Gästelisten richtig ausgefüllt seien, lediglich eine Plausibilitätsprüfung reiche aus. Das gab Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Donnerstag (1. Oktober) in München bekannt.

Es sei entscheidend, die Kontrolle zu behalten und einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Das Virus* nehme immer den Raum ein, dem man ihm ermögliche. Das Verantwortungsbewusstsein der Menschen sei dabei ganz wichtig. Insbesondere bei privaten Feiern gebe es große Ansteckungsgefahren, sagte Herrmann. Apropos private Feiern. Das Kabinett gab auch neue Obergrenzen für Teilnehmer an privaten Feiern bekannt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz* von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürfen in öffentlichen oder angemieteten Räumen nur noch maximal 50 Personen teilnehmen. In privaten Räumen sollten es sogar nur noch 25 Menschen sein. Diese Regelung gilt je Landkreis beziehungsweise Stadt. Bei einer Inzidenz von 50 gelten weiterhin die Regeln, dass nur noch 25 Personen in einem öffentlichen bzw. angemieteten Raum gemeinsam feiern dürfen. Dringlich empfohlen wird eine Obergrenze von 10 Personen in privaten Räumen.

Coronavirus in Bayern: Höchste Fallzahl ab jetzt ausschlaggebend

Weil es immer wieder zu Verwirrungen und dadurch auch zu Problemen bei der Bestimmung des 7-Tage-Inzidenzwerts kam, beschoss die Staatsregierung ebenfalls heute, dass immer der höhere Wert gelte, so Herrmann. Die Inzidenzzahl wird sowohl vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als auch vom Robert-Koch-Institut* errechnet. Da der Zahl, vor allem für die Ergreifung bestimmter Maßnahmen - wie die Obergrenze bei Feiern -, ausschlaggebend ist, musste jetzt also eine Entscheidung her. Als Hauptgrund für die unterschiedlichen Zahlenwerte gelten der zeitliche Verzug bei der Übermittlung von Daten und die unterschiedlichen Erfassungszeiträume.

Corona im Freistaat: Während in Bayern die Maßnahmen strenger werden, lockert München seine

Während der Freistaat seine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus* noch einmal anzieht, lockert die Landeshauptstadt zumindest teilweise ihre strengen Regeln von vergangenem Donnerstag (24. September). Da der Inzidenzwert von 50 überschritten wurde, galt in der Münchner Innenstadt an sogenannten „Hotspots“ Maskenpflicht. Diese Regelung wird ab Freitag (2. Oktober) wieder aufgehoben. Derzeit beträgt die 7-Tage-Inzidenz nur noch knapp 36. Am Mittwoch haben sich 81 Personen in München mit dem Coronavirus infiziert. (tel/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Die Zahl der Risikogebiete in Europa wächst stetig an. Er kürzlich wurde für Tirol eine Reisewarnung* ausgegeben, was zu Chaos bei bayerischen Reiserückkehrern geführt hat.

