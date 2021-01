Corona in Bayern: Noch Monate! Söder fordert neue Verschärfung und weitere Lockdown-Verlängerung

Der Corona-Lockdown wird auch in Bayern verlängert. Die neuen Maßnahmen gelten ab kommenden Montag. Doch Markus Söder spricht schon von der nächsten Verlängerung.

Deutschland hat weiterhin mit der Corona*-Pandemie zu kämpfen.

Der verschärfte Lockdown wird deshalb erneut verlängert. Die Maßnahmen gelten ab kommenden Montag auch in Bayern.

München - Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass der verschärfte Lockdown in eine Verlängerung geht. In Bayern beginnt der nächste Abschnitt der geltenden Corona-Maßnahmen am kommenden Montag (11. Januar). Doch noch bevor die Ausweitung eintritt, fordert Ministerpräsident Markus Söder bereits die nächste Lockdown-Verlängerung. Er sprach sich jedoch nicht nur dafür aus, dass der Lockdown erneut verlängert, sondern auch weiter verschärft werden solle.

Corona in Bayern: Verschärfter Lockdown geht weiter - Söder ruft schon nach nächster Verlängerung

Der aktuelle Lockdown müsse verlängert und an einigen Stellen vertieft werden, so sagte es Söder auf dem digitalen Neujahresempfang der CDU in Nordrhein-Westfalen, wie unter anderem der BR berichtet. Seiner Auffassung nach sei es nicht seriös, davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie im Februar beendet sei. Im Gegenteil, sie werde Deutschland wohl noch Monate beschäftigen. Insbesondere stelle die neue Virus-Mutation aus Großbritannien* eine weitere Gefahr dar, vor der er, genauso wie Kanzlerin Angela Merkel, warnte. Ein weiterer Kritikpunkt in seiner Rede umfassten die Finanzhilfen des Bundes. Diese würden für von der Krise getroffene Firmen zu langsam ausbezahlt werden.

Wir schaffen für Familien praktikable Lösungen. Kleinkinder unter drei Jahren bleiben von der Kontaktbeschränkung ausgenommen. Und in der Schule gilt: Kein Präsenzunterricht, aber auch keine verlängerten Ferien. Dafür Distanzunterricht wo möglich und Notbetreuung, wer es braucht. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 8, 2021

Corona in Bayern: Söder fordert weitere Lockdown-Verlängerung - und kritisiert „Querdenker“

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter äußerte sich Söder indessen auch zu den aktuellen Entwicklungen in den USA. „Was in den USA stattfand, ist nicht weit weg“, schreibt er dort und meint damit die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien. Diese müssen zum Schutze der Demokratie aufhören, appelliert der bayerische Ministerpräsident.

Fake News und Verschwörungstheorien müssen aufhören. Was Querdenker und Teile der AfD verbreiten, bringt echtes Unheil über unser Land. Dauerhafte Lügen führen in eine gefährliche Scheinwelt. Was in den USA stattfand, ist nicht weit weg. Wir müssen unsere Demokratie schützen. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 8, 2021

Die sogenannte Querdenker-Bewegung demonstrierte regelmäßig gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Söder sieht genau darin eine große Gefahr: „Was Querdenker und Teile der AfD verbreiten, bringt echtes Unheil über unser Land.“ (jbr) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

