Die Corona-Lage verschärft sich, Markus Söder ruft am Sonntag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Kommen noch am Wochenende schärfere Regeln?

Einzelne Regionen in Bayern haben aufgrund steigender Corona-Zahlen bereits Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Zieht Söder jetzt für ganz Bayern nach? Am Sonntag trifft sich das Kabinett zu einer Sondersitzung.

Update vom 6. Dezember, 12.36 Uhr: Bayerns Staatsregierung hat sich auf schärfere Maßnahmen gegen Corona verständigt. Das twitterte Christian Deutschländer, Ressortleiter Politik/Hintergrund beim Münchner Merkur. Demnach heiße es aus Kreisen, es werde neue Schritte beim Thema Schulen geben, außerdem strengere Kontaktregeln an Silvester. Zur Stunde tagt das Kabinett, um 14 Uhr wird es dazu eine Pressekonferenz geben.

Bayerns Koalition hat sich auf schärfere Maßnahmen gegen #Corona verständigt. Bei der Schule werde es neue Schritte geben, außerdem strengere Kontaktregeln an Silvester, heißt es aus Kreisen. Zur Stunde tagt das Kabinett. 14 Uhr Pressekonferenz. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) December 6, 2020

Corona in Bayern: Söder fordert „konsequentes Vorgehen“

Update vom 6. Dezember, 10.15 Uhr: Vor der Sondersitzung des bayerischen Kabinetts am Sonntag drängt Ministerpräsident Markus Söder angesichts hoher Infektionszahlen auf eine Verschärfung der Regeln. „Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen. Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen. Die Ansteckungszahlen sind weiterhin zu hoch.“ Das sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. „Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung.“

Corona im Freistaat - FDP fordert großflächige Schnelltests: „Hier sollte Bayern nachziehen“

Update vom 5. Dezember, 18.09 Uhr: Wegen den immer noch hohen Corona-Infektionszahlen im Freistaat fordert die bayerische FDP großflächige Schnelltests. Ihr Argument: So könnte man in Bayern regional auf größere Infektionsherde reagieren. „Unsere Nachbarländer haben damit gute Erfahrungen gemacht, hier sollte Bayern nachziehen“, sagte FDP-Bayern-Chef Daniel Föst am Samstag bei einem Online-Parteitag. Bei dem Treffen wurde für die Zeit nach der Corona-Pandemie ein Antrag für ein großes Förderprogramm für die heimische Wirtschaft in Bayern vereinbart.

Corona in Bayern: FDP fordert großflächige Schnelltests

„Wir müssen Strukturen schaffen, damit das Land innovativer, die Wirtschaft stärker und die Bildung digitaler wird“, so Föst. Wenn so viel Geld investiert werde, müsse das Land nach der Krise besser aufgestellt sein als davor. In dem Antrag mit dem Namen „Chancen der Krise: Mission Aufbruch“ ist von steuerlichen Entlastungen, Bürokratieabbau oder Investitionsprogrammen für Forschung und Entwicklung die Rede. Der Antrag wurde mit 157 Ja- und acht Nein-Stimmen beschlossen. Etwa 300 Delegierte waren bei dem virtuellen Treffen anwesend.

Ursprüngliche Nachricht vom 5. Dezember, 8.28 Uhr:

München - Immer wieder hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) zuletzt einen strengeren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus* angedeutet. Geht jetzt alles ganz schnell?

Corona-Lage in Bayern verschärft sich: Söder ruft Kabinett zusammen - kommen strengere Regeln?

Wegen der sich verschärfenden Corona*-Lage im Freistaat hat Söder für Sonntag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Um 12 Uhr will der Ministerrat nach Angaben der Staatskanzlei per Videoschalte über „weitere Maßnahmen“ beraten. Konkret dürfte das weitere Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie* bedeuten.



Söder hatte in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen* einen härteren Kurs für notwendig erachtet. Bei seinem Besuch im Corona*-Hotspot Passau, sagte er, dass die in dieser Woche beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns nicht ausreiche, um die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu senken. Das exponentielle Wachstum, das noch im Oktober vorhanden war, sei inzwischen zwar gestoppt - die Zahlen würden aber dennoch weiter steigen. Sorge bereitet der bayerischen Regierung auch das unkontrollierte Ausbruchsgeschehen in Hotspots wie Passau* oder Nürnberg.*

Corona in Bayern: Söder äußert Zweifel an Lockerungen zu Weihnachten und Silvester

In dem Zusammenhang sprach Söder von „Verbesserungen“ und äußerte öffentlich Zweifel daran, dass die bislang für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr geplanten Lockerungen der Kontaktauflagen in der aktuellen Infektionslage noch gerechtfertigt seien. „Wenn die Zahlen so bleiben, wird es auch klar sein, dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss.“ Dem Vernehmen nach soll aber weiter an den Lockerungen über die Weihnachtstage festgehalten werden.

Immer wieder machte der CSU*-Chef in den vergangenen Tagen Andeutungen, die darauf hindeuten, dass er - anders als sein Koalitionspartner Freie Wähler - deutlich strengere Regeln bevorzugt. Das Land könne „nicht ewig in den Halbschlaf“ versetzt werden, sagte er.

Corona in Deutschland: Bund und Länder beschließen Verlängerung des Teil-Lockdowns

Am Mittwoch hatten Bund und Länder eine Verlängerung des aktuellen Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar beschlossen. Für die Zeit vom 23. Dezember bis „längstens“ 1. Januar war bisher vorgesehen, Treffen „im engsten Familien- und Freundeskreis“ bis maximal zehn Personen zu erlauben, wobei Kinder bis 14 Jahre von der Zählung ausgenommen bleiben sollten. Auf Silvesterfeuerwerk soll verzichtet werden, und „auf belebten Plätzen und Straßen wird die Verwendung von Pyrotechnik untersagt“. Einen Überblick über die geltenden Regeln finden Sie in unserer Übersicht.*

Der Lockdown wird bis 10. Januar verlängert. Die Lage ist sehr ernst. Wir müssen konsequent bleiben und in den Hotspots nachschärfen - mit Wechselunterricht, Ausgangsbeschränkungen, Schutz der Pflegeheime und Serientests. Die Zahlen müssen jetzt deutlich sinken. pic.twitter.com/9Ob5rikQ7i — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 2, 2020

An welchen Stellen genau Bayern seinen Kurs verschärfen will, ist offen. Denkbar wären härtere Schritte im Bereich der Schulen und im Handel, aber auch größere Ausgangsbeschränkungen. Nach der Sondersitzung am Sonntag informiert Markus Söder gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Pressekonferenz.

Coronavirus in Bayern: Passau und Regen verlängern Ausgangsbeschränkungen

Wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen hatten die Stadt Passau* und der Landkreis Regen in Niederbayern am Freitag die dort geltenden Ausgangsbeschränkungen verlängert. Auch in Nürnberg* gelten für die Menschen strikte Vorgaben etwa für das Verlassen ihrer Wohnungen. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Markus Söder will wieder einen Alleingang Bayerns bei den Corona-Maßnahmen. In der Koalition bröckelt derweil der Corona-Friede: Kurz hintereinander greifen mehrere SPD-Politiker den CSU-Vorsitzenden an.

