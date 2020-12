Corona-Chaos in Bayerns Schulen: Viele ignorieren Minister-Lernplattform Mebis - und nutzen Alternativen

Bayerns Schüler müssen von zuhause aus Lernen - die Lernplattform Mebis ist aber sehr unzuverlässig. In der Oberpfalz gehen mehrere Landkreise eigene Wege.

Wegen Corona * sind Bayerns Schüler zum Homeschooling gezwungen.

* sind Bayerns Schüler zum Homeschooling gezwungen. Die Plattform Mebis fällt aber immer wieder aus.

Bevor ein Impfstoff* ein normales Schulleben wieder möglich macht, dauert es noch. Nun haben sich einige Schulen andere Alternativen gesucht.

München - Bayerns Lernplattform Mebis fällt immer wieder aus, Schüler haben ständig Probleme, mit dem Programm des Kultusministeriums zu Hause zu lernen. Piazolo hatte den Schülern sogar untersagt, die Plattform zu nutzen. In der Oberpfalz gehen mehrere Landkreise eigene Wege, damit auch während des Lockdowns der Nachwuchs sich bilden kann.

Nach den Weihnachtsferien sollen die Schüler im Landkreis Schwandorf mit der App BigBlueButton (BBB) online unterrichtet werden. So heißt das Videokonferenzsystem, das sich nach dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der StadtAmberg jetzt auch der Landkreis Schwandorf angeschafft hat. Das Medienzentrum im Landkreis Schwandorf hat dafür zwei eigene Server angemietet, auf denen BBB in Zukunft betrieben wird.

Alle Grund- und Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und sonderpädagogische Förderzentren des Landkreises können sich dort einwählen und BBB nutzen. Die Kosten übernimmt der Landkreis. Landrat Thomas Ebeling (CSU) probierte selbst in einer Videokonferenz BBB aus und war zufrieden. Die Idee zum eigenen Videokonferenzsystem hatte Alexander Friedl, der als „Beratungsrektor digitale Bildung“ für die Schulamtsbezirke Schwandorf, Amberg und Amberg-Sulzbach zuständig ist und auch das Medienzentrum Schwandorf leitet.

BBB, LoNet oder Studypoint: Viele Alternativen für Mebis

Durch seine Beratertätigkeit ist Alexander Friedl in der Oberpfalz gut vernetzt und pflegt enge Kontakte zu den anderen Schulamtsbezirken, unter anderem Neustadt an der Waldnaab, Weiden und Tirschenreuth, in denen BigBlueButton bereits seit ein paar Monaten mit Erfolg eingesetzt wird.

In Schwandorf haben sich schon über 250 Lehrkräfte auf den BBB-Servern registriert. Eine digitale Schulleiterkonferenz hat bereits mit BBB mit Erfolg stattgefunden.

Auch in anderen Landkreisen versucht man mit Mebis-Alternativen zu unterrichten: Das Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach verwendet laut BR den Cloud-basierten Dienst LoNet, um Lehrmaterial bereitzustellen. Die Pfaffenhofener Berufsschule setzt auf die in Ingolstadt entwickelte Lernplattform Studypoint.

Piazolo fordert Schulen auf, sich breit aufzustellen

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte zuletzt selbst die Schulen dazu aufgerufen, sich breit aufzustellen und einen Mix verschiedener Möglichkeiten für die Vermittlung von Inhalten zu nutzen. Neben dem von Piazolos Ministerium zur Verfügung gestellten System Mebis könnte auch Microsoft Teams verwendet werden sowie andere Videokonferenztools oder Cloud-Lösungen. Kritiker bemängeln, dass die zentrale Rechnerstruktur von Mebis das System überfordert, wenn viele Schüler gleichzeitig dort online gehen. - J. Welte - *Merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.