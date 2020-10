Corona: München und weitere Städte in Bayern wieder im roten Bereich - Söder kündigt in ARD schärfere Regeln an

München überschreitet einen wichtigen Corona-Warnwert, doch auch weitere Städte und Landkreise in Bayern liegen darüber. Ministerpräsident Markus Söder mahnt erneut.

München überschreitet erneut einen wichtigen Corona-Warnwert (Stand 12. Oktober, 0 Uhr).

Bestimmte Maßnahmen bleiben laut der Stadt München bis Donnerstag in Kraft.

München - Die Landeshauptstadt München hat in der Corona*-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert* liegt bei 50,6. Das geht aus den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen (Stand 12. Oktober, 0 Uhr) hervor. Neben München überschreiten auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim den kritischen Wert.

Seit Beginn der Corona*-Krise haben die Gesundheitsämter laut RKI-Angaben in München 12.592 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet.*

Coronavirus in Bayern: Landeshauptstadt München überschreitet Warnwert

München hatte bereits den Corona-Warnwert überschritten und deshalb Corona*-Regeln verschärft. Der Stadt zufolge bleiben bis einschließlich Donnerstag Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie nur in Gruppen von maximal zehn Personen gestattet. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie Hochzeiten oder Geburtstagen, gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Im Zuge der Verschärfung war auch der Alkoholkonsum eingeschränkt worden.

Coronavirus in Bayern: Söder fordert in TV-Interview „noch deutlichere Regelungen“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* hat sich derweil am Sonntagabend in den ARD-Tagesthemen dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonfernz am Mittwoch die „vorsichtigen Regeln“ zum Maßstab für alle zu machen. „Wir sollten jetzt nicht die Regeln, die am leichtesten sind, für alle anwenden, sondern die vorsichtigsten“, sagte der CSU-Chef. Deutschland erlebe aktuell einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen*. „Deswegen brauchen wir auch für die kommenden Wochen noch deutlichere Regelungen, zum Beispiel mit mehr Masken.“ Diese seien der entscheidende Schlüssel, um Alltagsnormalität so lang und so gut wie möglich zu erhalten.

Am Mittwoch will Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU) mit dem Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. (kam/dpa) *Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

