Coronavirus: Der Notfall-Plan für Bayern und München - Gesundheitsministerin mit Empfehlungen

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat noch keine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus veranlasst - doch sie hat detaillierte Empfehlungen. Auch OB Reiter reagiert.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat im Kampf gegen das Coronavirus in Bayern Empfehlungen gegeben

Bei Messen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollten Aussteller aus Corona-Risikogebieten ausgeladen werden



Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen.



München - Die Unsicherheit der Münchner wächst: Während in vielen Drogerien und Apotheken Desinfektionsmittel knapp werden, hamstern andere bereits Lebensmittel. Zwar ist bis Freitagnachmittag (28.2.) kein neuer Infektionsfall in München bekannt geworden, die Spur des Virus führt aber bei etlichen Infizierten hierher. Während die Schweiz alle Großveranstaltungen abgesagt hat, sieht Bayern vorerst von drastischen Maßnahmen ab. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) empfiehlt jedoch nach einer Sitzung von Kabinettsmitgliedern am Freitag:

Bei Messen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollten Aussteller aus Corona-Risikogebieten ausgeladen werden. Erste Veranstalter zeigen bereits Skepsis: So wurde die HiFi-Messe High End 2020, die vom 14. bis 17 Mai geplant war, abgesagt. Die Veranstalter der Internationalen Handwerksmesse gehen davon aus, dass der Branchentreff am 11. März startet. Auch Bundeskanzlerin Merkel (CDU) soll vorbeischauen.

Für die Menschen, die am Wochenende aus den Faschingsferien – unter anderem aus Italien, wo es derzeit die meisten Corona-Infizierten in Europa gibt – zurückkehren, soll in Flugzeugen und Zügen Infomaterial zum Virus ausliegen.

Coronavirus in Bayern: Das sollten Rückkehrer aus Risikogebieten beachten

Rückkehrer aus Coronavirus-Risikogebieten sollen 14 Tage lang auf Krankheitssymptome achten, wie etwa Husten oder Schnupfen. Sie sollten dann nicht in Arztpraxen gehen, sondern ihren Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen.

Sollte jemand wissen, dass er mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatte, sollte er sich beim Gesundheitsamt melden.

Coronavirus in Bayern in München: Zahl der Infizierten eindämmen durch Hygiene

Um die Zahl der mit dem Coronavirus* Infizierten einzudämmen fordert Huml, auf die eigene Hygiene zu achten: Hände waschen mit Seife, in die Armbeuge husten, niemanden direkt anniesen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Freitag einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen. Sollte sich die Lage dramatisch ändern, würde der Nationale Influenza-Pandemieplan greifen. Dieser empfiehlt, Erkrankte möglichst lange ambulant zu versorgen und nur Influenzakranke mit Risikofaktoren und schwerem Krankheitsverlauf stationär zu versorgen.

