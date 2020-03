Coronavirus in Bayern: Infektionen und Verdachtsfälle - viele Schulen bleiben geschlossen

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. Auch einige Schüler haben sich bereits infiziert. Zahlreiche Schulen werden geschlossen. Ein Überblick.

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen.

Auch in Bayern gibt es dutzende Neuinfektionen.

gibt es dutzende Neuinfektionen. Zahlreiche Schulen bleiben geschlossen - hier gibt es alle Informationen.

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. Täglich kommen zahlreiche Neuinfektionen hinzu. Allein innerhalb einer Woche gab es in Bayern 66 neue Fälle (Stand Donnerstag, 5. März, 15 Uhr).

Coronavirus in Bayern: Zahlreiche Schulen fallen aus

In Nürnberg wurden am Donnerstag zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Sie haben sich mutmaßlich bei ihrer Mutter, einer Reiserückkehrerin aus dem Piemont, angesteckt. Zwei Schulen in Nürnberg bleiben deshalb geschlossen. So ergeht es immer mehr Kindergärten oder Schulen, weil Schüler oder Betreuer positiv getestet werden oder ein Verdacht besteht. Eine Übersicht.

Coronavirus in Bayern: Diese Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen

Herzogenaurach: Realschule (6. März)

Au in der Hallertau: Grundschule (6. bis 10. März)

Nürnberg: Labenwolf Gymnasium (6. März)

Nürnberg: Grundschule Sankt Johannis (6. März)

Erlangen: Christian-Ernst-Gymnasium (6. März)

Gräfelfing: Kindergarten Sunrise ABC (6. bis 16. März)

Holzkirchen: Private Volksschule Holzkirchen GmbH - Gymnasium und Grundschule (6. bis 9. März)

Karlsfeld: FOS (6. März)

München: Berufliches Schulzentrum an der Riesstraße (bis 11. März)

München: Katholischer Kindergarten St. Klara (ab 6. März für 14 Tage geschlossen)

München: Katholischer Kindergarten St. Rita (ab 6. März für 14 Tage geschlossen)

München: Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymasium (ab 6. März, Dauer noch unklar)

Würzburg: Leonhard-Frank-Grundschule Würzburg Heuchelhof & Rottenbauer (6. bis 13. März)

Unterhaching: Lise-Meitner-Gymnasium (5. bis 6. März)

Vilshofen: Grundschule Ritter-Tuschl (6. März)

Kindergarten St. Martin (6. März)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Über alle Entwicklungen zum Coronavirus in Bayern halten wir Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.