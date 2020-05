Corona in Bayern: Geschwister (4, 7) schreiben emotionalen Brief an Ärzte mit herzzerreißender Spende

Zwei Schwestern wollten sich in der Corona-Krise bei Ärzten in Nürnberg bedanken. Dazu schickten sie einen Brief - doch das war noch nicht alles.

Das Coronavirus* in Bayern sorgt vor allem bei Ärzten und Pflegern für viel Arbeit.

Zwei kleine Schwestern wollten sich deshalb bei ihnen bedanken.

Dafür schickten sie einen Brief mit Bildern an das Klinikum Nürnberg - doch das war noch nicht alles.

Nürnberg - Am Dienstag (5. Mai) verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Exit-Plan für den Freistaat aus der Corona-Krise. Es wurden auch erste Lockerungen bekannt gegeben - beispielsweise dürfen sich seit Freitag (8. Mai) wieder zwei Haushalte miteinander treffen.

Coronavirus in Bayern: Klinikum Nürnberg erhält besonderen Brief von Geschwistern

Söder und Minister der bayerischen Staatsregierung bedanken sich immer wieder bei den Bürgern, die sich gut an die Vorgaben halten - aber auch bei den Ärzten und Pflegern, die sich um mit dem Virus infizierte Patienten kümmern. Nun kam am Klinikum in Nürnberg ein ganz besonderer Brief an.

Das Klinikum Nürnberg* wollte den Followern auf Facebook „zuckersüßen Brief von Kayra (7) und Meyra (4)“ nicht vorenthalten und postete ihn am Donnerstag (7. Mai) in dem sozialen Netzwerk.

Coronavirus im Freistaat: Schwestern schicken emotionalen Brief an Klinik - doch das war noch nicht alles

Die Geschwister schreiben: „Hallo unsere Helden, ich Kayra 7 Jahre und meine Schwester Meyra 4 Jahre wollten uns bei euch bedanken, dass ihr für uns da seid. Wir versprechen euch, dass wir zu Hause bleiben. Weil ihr jetzt viel Energie braucht, geben ich und meine Schwester euch von unserem Taschengeld, damit ihr euch Süßigkeiten kaufen könnt. In Liebe Kayra und Meyra“.

An die beiden Schwestern gerichtet, antwortete das Klinikum auf Facebook: „Wir haben uns wahnsinnig über den schönen Brief, die tollen Bilder - und natürlich auch über die Nervennahrung gefreut!“ 216 Menschen haben den Post (Stand 9. Mai) geliked.

