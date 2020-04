Coronavirus in Bayern: Sollen Supermärkte an den Osterfeiertagen öffnen? Entscheidung gefallen

Die Osterfeiertage stehen kurz bevor. Sollten die Geschäfte in Bayern geöffnet bleiben? Dazu hat Arbeitsministerin Carolina Trautner nun eine Entscheidung verkündet.

Das Coronavirus* verbreitet sich weiter im Freistaat.

Die Osterfeiertage stehen kurz bevor - die Öffnungszeiten der Supermärkte sind deshalb ein großes Thema.

München – In Bayern bleiben die die Lebensmittel-Läden an den Osterfeiertagen in Bayern geschlossen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften leisten in diesen Tagen Enormes und sollen auch die Möglichkeit haben, ein paar ruhige Tage zu Hause mit ihren Familien zu verbringen“, sagte Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) dem Münchner Merkur (Samstagsausgabe).

Coronavirus in Bayern: Ostern - Bäckereien und Konditoreien dürfen öffnen

„Für die Menschen in Bayern bleiben genug Möglichkeiten, ihre Einkäufe rund um die Osterfeiertage zu erledigen.“ Bäckereien und Konditoreien dürfen an Karfreitag und Ostersonntag drei Stunden öffnen.

Baden-Württemberg hatte eine Öffnung zwischen 12 und 18 Uhr genehmigt, um die österlichen Einkäufe angesichts der Corona-Gefahr zu entzerren und so die Bildung von Warteschlangen zu vermeiden. Am Freitag machte man Stuttgart dann aufgrund des Protestes von Gewerkschaften und Kirchen einen Rückzieher.

Coronavirus in Bayern: Öffnungszeiten der Supermärkte werden verlängert

Zugleich verlängerte Bayern aber die wegen der Corona-Krise verlängerten Öffnungszeiten bis 19. April – parallel zu den Ausgangsbeschränkungen. An regulären Werktagen können Lebensmittelhändler, Banken oder Drogerien, also weiter von 6 bis 22 Uhr öffnen.

