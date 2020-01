Coronavirus-Infizierter kommt aus Landsberg am Lech - Behörde: „Wissen das erst seit zwei Stunden“

Der erste Coronavirus-Infizierter stammt aus dem Landkreis Landsberg am Lech. Die engeren Kontaktpersonen sind isoliert, ein Kindergarten wird überprüft.

Der erste Coronavirus-Patient aus Deutschland ist gestern Abend bekannt geworden.

Landsberg am Lech - Schon seit gestern wurde spekuliert, ob der Coronavirus* es auch bis Bayern geschafft hat. Am Abend wurde es dann bestätigt. Ein 33-jähriger Mann hat sich bei einer chinesischen Kollegin in Starnberg mit der gefürchteten Lungenkrankh eit angesteckt.

In einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums heute Morgen in München gab Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, bekannt, dass der Betroffene aus dem Landkreis Landsberg am Lech stammt, sich aber in Starnberg infizierte.

Betroffener infizierte sich während Meeting bei chinesischer Kollegin in Starnberg

Der 33-jährige Mann steckte sich bei einer chinesischen Kollegin an, das wurde während der Pressekonferenz im Bayerischen Gesundheitsministeriums heute Morgen bestätigt. Die Frau stammte aber nicht wie die meisten Infizierten aus der Provinz Whuan, sondern aus der Großstadt Shanghai. Die beiden hatten schon am Dienstag, 21. Januar, an einem gemeinsamen Meeting des Automobilzulieferers Webasto in Starnberg teilgenommen.

Zwei Tage später flog die Chinesin zurück in ihr Heimatland, dort begab sie sich in ärztliche Behandlung. Die Ärzte stellten den Virus bei ihr fest. Der Grund: Die Frau habe vor ihrer Deutschlandreise Kontakt zu ihren Eltern gehabt, die in Whuan leben.

Coronavirus-Infizierter stammt aus dem Landkreis Landsberg am Lech - Kindergarten wird überprüft

Der betroffene Mann klagte nach dem Meeting über Grippe-Symtome, gestern soll er sich jedoch wieder besser gefühlt haben und ging zur Arbeit. Nach dem positiven Testergebnis, das gestern Abend eintraf, wurde beschlossen, dass der Mann in der Schwabinger Spezialklinik* behandelt werden soll. Sein Zustand habe sich nicht verschlechtert, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml während der Pressekonferenz.

Auch wurde bekannt, dass der Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech stammt. Er soll Kinder im Kindergartenalter haben. „Natürlich denken wir an die Kinder und auch an die Kindergärten“, sagte Andreas Zapf.

Sprecher des Landratsamtes Landsberg am Lech verrät: „Die engeren Kontaktpersonen bereits isoliert sind“

Insgesamt seien 40 nähere Kontaktpersonen bekannt. Ein Sprecher des Landratsamts Landsberg am Lech gab bekannt, dass die „engeren Kontaktpersonen bereits isoliert sind“, das Gesundheitsamt hätte bereits Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen.

Die Nachricht traf den Landkreis überraschend. „Wir wissen das erst seit etwa zwei Stunden“, sagte der Sprecher auf Nachfrage kurz nach der Pressekonferenz. Der wichtigste Punkt jetzt: „Das Abklopfen der engeren Kontaktpersonen.“ Von der Schließung eines Kindergartens sei noch nicht die Rede.

