Bayern führt Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer ein - Söder: „Urlaub darf nicht zum Risiko werden“

München - Das ist neu, völlig neu. Ausnahmsweise nicht per Live-Pressekonferenz veröffentlicht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor Weihnachten* noch eine krasse Neuerung: Laut aktuellem Kabinettsbeschluss müssen sich alle Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Ausland zurückkehren, verpflichtend testen lassen, falls das Reiseland als Risikogebiet eingestuft worden ist. Viel Zeit haben sie dafür auch nicht. Spätestens 72 Stunden nach Einreise muss dem Gesundheitsamt das Ergebnis vorliegen.

Corona-Testpflicht in Bayern für Reiserückkehrer gilt nur für Ausland

Die Urlaubs- und Familienrückkehrer können aber auch Corona-Tests vorlegen, die im Ausland vorgenommen wurden. Der Test darf aber maximal 48 Stunden alt sein.

Testpflicht für alle Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Risikogebieten: Der Urlaub darf nicht zum Risiko werden. Wer nach Bayern einreist, muss einen negativen Test vorweisen oder umgehend zum Testen. Dazu stehen die Testzentren an den Flughäfen und kommunalen Zentren bereit. — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 22, 2020

Diese neue Maßnahme soll offenbar Urlaubsreisen in Risikogebiete nochmals unpopulärer machen, denn die Logistik dahinter hat es in sich. Mit dem kostenlosen Södertests ist da dem Rückkehrer nämlich nicht geholfen. Denn die dauern gerne länger in der Auswertung, selbst wenn es genug Termine in den Testzentren gibt. Tests vor Ort im Urlaubsland sind meist recht teuer.

Corona-Testpflicht in Bayern für Reiserückkehrer - Söder: „Reisen in Risikogebiete am besten gar nicht“

„Der Urlaub darf nicht zum Risiko werden. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Dazu führt Bayern eine Testpflicht für Reiserückkehrer ein“, sagt Söder. Der befindet sich seit Montag wegen eines nachgewiesenen Corona*-Falls in seinem Kabinett selbst in Quarantäne. „Reisen in Risikogebiete sollten am besten überhaupt nicht stattfinden. So bleiben alle besser geschützt.“

Darüber hinaus gilt für Einreisende* aus Risikogebieten weiterhin eine strenge Quarantänepflicht. Sie müssen sich unmittelbar nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft begeben und sich dort für zehn Tage isolieren. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden.

Ausnahmeregeln bestehen nach Angaben der Staatskanzlei nur für systemkritische Tätigkeiten bestimmter Berufsgruppen etwa in den Bereichen Pflege und öffentliche Sicherheit. Unabhängig davon sind alle, also auch ausländische Pflegekräfte verpflichtet, sich zweimal wöchentlich auf das Coronavirus* testen zu lassen.

Corona-Testpflicht in Bayern für Urlauber: Nicht-Risikogebiete sehr überschaubar in Europa

Auf dem europäischen Festland gibt es aktuell nur noch in Frankreich (Bretagne), Griechenland, Estland, Finnland, Norwegen und Österreich (zwei Gemeinden an der deutschen Grenze) Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind. Hinzu kommen Regionen in Irland sowie das portugiesische Madeira, das französische Korsika, ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die dänischen Inseln Grönland und Färöer.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreitet. Ganz Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder sind demnach Risikogebiete. (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)

