Kurz nach Schulstart in Bayern: Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern alarmieren - eine Schule komplett dicht

Update vom 11. September 2020, 21.27 Uhr: Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gibt sich mit dem Schulstart nach den Sommerferien in Bayern zufrieden: „Wir haben das Schuljahr im Regelbetrieb unter Hygieneauflagen gut begonnen. Die Schulen haben sich sehr gut vorbereitet. Die Gesundheitsämter setzen die erforderlichen Maßnahmen um, wenn bei einer Lehrkraft oder einem Schüler ein Verdachtsfall oder ein positives Testergebnis vorliegt.“

Dennoch wurde am Freitag bekannt, dass die Infektionszahlen unter Bediensteten und Schülern an bayerischen Schulen bereits gestiegen sind: Mit Stand 11. September 2020 sind bayernweit 82 Schüler und 46 Lehrkräfte als positiv getestet gemeldet, das ist ein Anstieg von zwei Lehrern und 16 Schülern im Vergleich zum Vortag. Insgesamt gibt es derzeit etwa 1,65 Millionen Schüler und 150.000 Lehrkräfte in Bayern. Piazolo machte allerdings auch eine Ankündigung: Es wird in diesem Schuljahr leider ein Stück weit Normalität sein, dass Klassen oder Lehrkräfte von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt werden.“ Von schulbedingten Quarantänemaßnahmen betroffen sind derzeit 275 Lehrer und 1293 Schüler.

Weil die Inzidenzzahl in der Stadt Rosenheim auf über 60 hochgeschnellt ist, gilt ab Montag dort in allen Schulen auch während des Unterrichts Maskenpflicht. Da sich auch in München mit 46 die Zahl dem Schwellenwert von 50 annähert, soll am Montag im Rathaus über weitere Maßnahmen diskutiert werden - OB Dieter Reiter hatte aber am Freitag angekündigt, dass alle nicht akut betroffenen Schulen am Montag „noch geöffnet“ seien. Aktuell sind nach Informationen des Referats für Bildung und Sport bereits fünf Klassen an fünf verschiedenen Schulen im Home Schooling.

München - Die Schule in Bayern hat am vergangenen Dienstag (8. September) begonnen - mit speziellen Corona-Maßnahmen*. Doch trotz der Auflagen werden nur wenige Tage nach dem Schulstart bereits beunruhigende Infektions-Zahlen aus dem Freistaat gemeldet.

Schule in Bayern: Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern alarmieren - eine Schule komplett dicht

Wie am heutigen Freitag (11. September) bekannt wurde, sind in Bayern bereits 44 Lehrer und 66 Schüler positiv auf das Coronavirus* getestet worden. 227 Lehrer und 1066 Schüler wurden bislang in Quarantäne geschickt. Das teilte das Kultusministerium mit. Außerdem wurden sieben weitere Beschäftigte in Schulen, die nicht zu den Lehrkräften gehören, positiv getestet, 33 sind in Quarantäne geschickt worden.

Gleichzeitig wies das Ministerium aber darauf hin, dass es sich um eine Momentaufnahme mit Stand Donnerstagabend (10. September) handle, die nicht unbedingt tagesaktuell sei.

Coronavirus in Bayern: Komplette Mittelschule in Furth im Wald geschlossen - Lehrer positiv getestet

Über Schließungen einzelner Klassen an bayerischen Schulen machte das Ministerium zunächst keine Angaben. Für Aufsehen sorgte allerdings die Meldung, dass in Furth im Wald eine komplette Mittelschule geschlossen, nachdem dort eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus* getestet worden war. Die Kinder lernen nun wieder von zu Hause aus, berichtete der BR. Die Lehrkraft hatte Kontakt zu einem Infizierten und ließ sich dann vom Hausarzt testen. Betroffen von der Schulschließung sind 264 Schüler, die die ganze nächste Woche keinen Präsenzunterricht mehr haben.

Wie bekannt wurde, hatte der infizierte Lehrer allerdings noch keinen direkten Kontakt zu Schülern gehabt und seit Schulstart noch keinen Unterricht gegeben. Er hatte aber - unter Einhaltung der nötigen Hygiene- und Abstandsregeln - an einer Lehrerkonferenz teilgenommen. Vorsichtshalber verhängte das Gesundheitsamt eine einwöchige Schulschließung.

Auch in Olching in Oberbayern ist eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden - sie zeigte keinerlei Symptome. Am Staffelsee-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen musste ebenfalls eine Klasse in Quarantäne*.

Coronavirus in Bayern: Infektionsfälle auch in zahlreichen Kindertagesstätten - 40 Kitas geschlossen

Auch an zahlreichen Kindertagesstätten im Freistaat wurden Corona*-Fälle registriert. Nach Angaben des Sozialministeriums mussten seit dem 1. September wegen Infektionen oder Verdachtsfällen schon rund 40 Kitas in Bayern zeitweise ganz oder teilweise schließen. Unter anderem betroffen ist eine Einrichtung im Landkreis Weilheim-Schongau in Oberbayern - wegen eines Corona-Falls musste der Kindergarten sofort schließen*. (nema mit dpa) (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks).

