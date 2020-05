Corona-Zwangspause für Schüler in Bayern: FDP prescht vor - Schichtunterricht für alle?

Nicht für alle Schüler in Bayern ist die Corona-Zwangspause beendet. Die FDP fordert nun weitere Perspektiven beim Thema Schul-Öffnung - und legt einen Antrag vor.

Wegen der Corona-Krise müssen Schüler in Bayern den Schulen fernbleiben.

Erste Schüler kehrten nun bereits an ihre Schulen zurück - doch längst nicht alle können wieder am Präsenzunterricht im Klassenzimmer teilnehmen.

Die FDP will das schnellstmöglich ändern - und prescht mit einem entsprechenden Antrag vor.

München - Wie geht es weiter mit Bayerns Schulen? Erste Schüler sitzen nun nach der Corona-Zwangspause wieder im Klassenzimmer - doch längst steht nicht fest, wann alle Kinder und Jugendliche im Freistaat wieder beim üblichen Präsenzunterricht die Schulbank drücken können.

In die Diskussion schaltet sich nun erneut die FDP-Fraktion im Landtag ein - und fordert in einem Dringlichkeitsantrag eine Perspektive für eine weitere kontrollierte Öffnung von Bayerns Schulen. In dem Papier heißt es, unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und der regionalen und lokalen Gegebenheiten müsse über eine Ausweitung auf weitere Klassenstufen entschieden werden - über die schon beschlossenen Schritte zur Schulöffnung hinaus.

Corona-Zwangspause für Schüler in Bayern: FDP prescht vor und fordert weitere Öffnungen

Wörtlich heißt es in dem FDP-Antrag: „In Abwägung von Infektionsschutz sowie bildungs- und sozialpolitischen Zielen lässt sich (...) eine schrittweise Öffnung der Schulen für Präsenzunterricht verantworten.“ Dieser solle für weitere Klassenstufen in zwei Schritten im Rotationsverfahren wieder aufgenommen werden. Der erste Teil der Klassen könnte ab der Woche des 18. Mai und der weitere Teil ab der Woche des 25. Mai wieder in den Unterricht einsteigen.

Die FDP-Fraktion knüpft ihre Forderung jedoch selbst an mehrere Bedingungen. So solle bis dahin unter anderem die Reproduktionszahl R weiter stabil unter 1 liegen und das lokale Infektionsgeschehen soweit unter Kontrolle sein, dass die Zahl der Infektionen pro Woche lokal unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner liegt.

Schulen in der Corona-Krise: FDP bringt Dringlichkeitsantrag ein, fordert aber Sonderregel für Risikogruppen

Beim Transport der Schulkinder sei außerdem darauf zu achten, dass im öffentlichen Nahverkehr die nötigen Mindestabstände garantiert sind. Für Risikopersonen soll es keine Anwesenheitspflicht geben. Sie sollen stattdessen umfassend digital unterstützt werden.

Tatsächlich standen zuletzt nicht zuletzt die Familien im Fokus - sie müssen in der Corona-Krise die „doppelte Last schultern“, kommentiert der Münchner Merkur*. Teils kuriose Blüten treibt der Umgang mit der Pandemie unterdessen auch bei den Friseuren im Münchner-Umland. Ab Montag (4. Mai) dürfen sie wieder Kundschaft empfangen, allerdings unter geänderten Voraussetzungen.

