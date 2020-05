Bayerns Schulen öffnen in Kürze - Söder und Piazolo mit Details zu Corona-Maßnahmen

Die Schüler der Abschlussklassen sind in ihre Schulen zurückgekehrt. Nun gibt es weitere Lockerungen im Schulbetrieb.

Die bayerische Regierung hat weitrechende Lockerungen verkündet.

Am 11. Mai sollen zunächst die Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen

Am 18. Mai sollen sollen weitere Klassen in Stufen in den Schulbetrieb zurückkehren.

Kultusminister Michael Piazolo deutete zudem ein „schmales Angebot" auch für Dritt- und Viertklässler noch vor den Pfingstferien an



Corona-Krise in Bayern: Schulen öffnen bereits wieder ab 6. Mai - unter Auflagen

Update, 5. Mai, 13.07 Uhr: Bis Pfingsten sollen wieder 50 Prozent der Schüler regulär die bayerischen Schulen besuchen.

Söder: „Keiner muss wegen Corona einen schlechten Abschluss machen. Keiner muss wegen Corona sitzenbleiben. Freiwilliges Wiederholen ist möglich. Genauso freiwilliges Sitzenbleiben.“

Es wird eine Teil-Maskenpflicht in Schulen geben: „Wir machen keine Maske im Unterricht, aber eine Maskenpflicht an der Schule, also, in der Pause, in den Gängen auf der Toilette.“

Wenn sich die Eltern selbst als Risikogruppe einschätzen, können sie weiter den digitalen Weg gehen und werden unterstützt. Zumindest bis Pfingsten.

Schulöffnung in der Corona-Krise in Bayern - der Fahrplan

Geplant sind vier Stufen laut Kultusminister Michael Piazolo. Die erste ist dabei bereits gezündet, nämlich seit 27. April durften die Abschlussklassen zurückkehren.

Zweiter Schritt: Am 11. Mai sollen die Vorabschlussklassen zurückkehren sowie die vierten Klassen der Grundschule. Das sei nun beschlossen.

Drittens: Am 18. Mai und am 25. Mai sollen auch die jüngeren Schüler der jeweiligen Schulart zurückkehren. Beispielsweise 5. und 6. Klassen des Gymasiums oder der Realschule - wochenweise im Wechsel.

Am 15. Juni soll der vierte Schritt kommen mit den restlichen Stufen, „wenn das Infektionsgeschehen es zulässt“, so Piazolo.

Corona in Bayern: Schulferien werden nicht verkürzt

Ferien-Zeiten bleiben, die Ferien werden nicht verkürzt.

Update 5. Mai, 12.30 Uhr: Wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aktuell in einer Pressekonferenz verkündet, sollen ab Mittwoch (6. Mai) die Schulen wieder Stück für Stück geöffnet werden.

Ziel ist es laut Söder, dass bis Pfingsten wieder 50 Prozent der bayerischen Schüler regulär den Unterricht besuchen.

Und wie soll das alles unter den strengen Corona-Hygieneauflagen funktionieren?

Laut Söder wird es eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auf den Gängen, in der Pause, den Toiletten etc. also insgesamt an der Schule geben, nicht aber im Unterricht selbst.

Update vom 5. Mai, 10.32 Uhr: Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, hat sich in der Corona-Krise gegen eine einheitliche Lösung für alle Schulen ausgesprochen. „Eigenverantwortlichkeit vor Einheitsmodell“ sei die Devise, sagte Fleischmann am Dienstag. Jede Schule habe eine andere Klientel, andere Räume und anderes Personal. So rechne man etwa damit, dass etwa ein Drittel der Lehrer zur sogenannten Risikogruppe zähle. Man warte auf das Signal der Staatsregierung, dass die Schulen vor Ort über Regelungen entscheiden dürfen, sagte Fleischmann vor den Beratungen des Kabinetts zur Pandemie.

Vor einer Woche war teilweise wieder mit Unterricht in Schulgebäuden begonnen worden. „Jeder sucht nach Normalität, und wenn wieder Schule ist, ist alles wieder normal“ - so würden wohl viele empfinden. „Das macht großen Druck auf die Entscheidungsträger.“ Für die Lehrer gelte die Prämisse: „Je mehr Live-Unterricht, desto besser“ - dies aber auf virologischer Basis. Die Lehrerschaft setze auf drei Bausteine: Notbetreuung hochfahren, Live-Unterricht und Coaching für das Lernen zu Hause.

Trotz Corona zurück im Klassenzimmer: Schüler schildern in Brandbrief desolate Zustände

Gegendarstellung vom 5. Mai: Gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion hat die Schulleitung der FOS/BOS in Augsburg der Meldung über angebliche Hygienemängel an ihrer Einrichtung widersprochen. In einem Schreiben an Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, das der Redaktion vorliegt, schreibt Oberstudiendirektor Dr. Oliver Laqua: „Zunächst möchte ich klarstellen, dass keine desolaten Zustände an unsere Schule herrschen, und die FOSBOS Augsburg auch nicht dringend Hilfe benötigt.“ Die sanitäre Ausstattung der Schule sei trotz des Alters der Einrichtung „völlig in Ordnung“. Außerdem sei die Seife durch den Zulieferer sogar in einer Sonderlieferung aufgestockt worden. Zwar gebe es bei den Fenstern „immer wieder Probleme“, allerdings sei dies bei Fenstern, die 45 Jahre alt sind, nicht ungewöhnlich. Zudem würden defekte Fenster in der Regel „innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne behoben“, so die Schulleitung. Das Fazit der Schulleitung: „Von katastrophalen Zuständen zu sprechen entspricht definitiv nicht der Wahrheit.“

Update vom 4. Mai: Seit letzter Woche sind die Abschlussklassen zurück an ihren Schulen - auch die Schüler der FOS/BOS in Augsburg. An der Schule seien rund dreiviertel aller Schüler wieder im Unterricht, denn diese Schulform beginnt überhaupt erst mit der 11. Klasse. Dort fehle es in Sachen Hygiene aber an einigem, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, beispielsweise an Waschbecken und Seife. In Zeiten von Corona nicht ungefährlich. Die Schüler der 12. Klassen haben sich deshalb schon vor rund 10 Tagen in einem Brandbrief an die Stadtratsfraktion der Freien Wähler in Augsburg gewandt.

Die haben jetzt einen Dringlichkeitsantrag an Oberbürgermeisterin Eva Weber gestellt. Sie fordern, die hygienischen Mängel an der Schule sofort zu beheben. Seifenspender und Toilettenspülungen seien großteils kaputt, in den Containern, die aufgestellt wurden, weil die Schule aus allen Nähten platzt, gibt es überhaupt keine Toiletten. In zahlreichen Klassenzimmern können die Fenster nicht geöffnet werden, weil sie defekt sind. Dadurch könne nicht ausreichend gelüftet werden, wie der BR weiter berichtet. Alle Klassenzimmer sollen nach den vom Kultusministerium erlassenen Hygienevorschriften ausgestattet werden. Das fordern die Freien Wähler.

Corona-Zwangspause für Schüler in Bayern: FDP prescht vor - Schichtunterricht für alle?

Erstmeldung vom 3. Mai

München - Wie geht es weiter mit Bayerns Schulen? Erste Schüler sitzen nun nach der Corona-Zwangspause wieder im Klassenzimmer - doch längst steht nicht fest, wann alle Kinder und Jugendliche im Freistaat wieder beim üblichen Präsenzunterricht die Schulbank drücken können.

In die Diskussion schaltet sich nun erneut die FDP-Fraktion im Landtag ein - und fordert in einem Dringlichkeitsantrag eine Perspektive für eine weitere kontrollierte Öffnung von Bayerns Schulen. In dem Papier heißt es, unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und der regionalen und lokalen Gegebenheiten müsse über eine Ausweitung auf weitere Klassenstufen entschieden werden - über die schon beschlossenen Schritte zur Schulöffnung hinaus.

Corona-Zwangspause für Schüler in Bayern: FDP prescht vor und fordert weitere Öffnungen

Wörtlich heißt es in dem FDP-Antrag: „In Abwägung von Infektionsschutz sowie bildungs- und sozialpolitischen Zielen lässt sich (...) eine schrittweise Öffnung der Schulen für Präsenzunterricht verantworten.“ Dieser solle für weitere Klassenstufen in zwei Schritten im Rotationsverfahren wieder aufgenommen werden. Der erste Teil der Klassen könnte ab der Woche des 18. Mai und der weitere Teil ab der Woche des 25. Mai wieder in den Unterricht einsteigen.

Die FDP-Fraktion knüpft ihre Forderung jedoch selbst an mehrere Bedingungen. So solle bis dahin unter anderem die Reproduktionszahl R weiter stabil unter 1 liegen und das lokale Infektionsgeschehen soweit unter Kontrolle sein, dass die Zahl der Infektionen pro Woche lokal unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner liegt.

Schulen in der Corona-Krise: FDP bringt Dringlichkeitsantrag ein, fordert aber Sonderregel für Risikogruppen

Beim Transport der Schulkinder sei außerdem darauf zu achten, dass im öffentlichen Nahverkehr die nötigen Mindestabstände garantiert sind. Für Risikopersonen soll es keine Anwesenheitspflicht geben. Sie sollen stattdessen umfassend digital unterstützt werden.

Tatsächlich standen zuletzt nicht zuletzt die Familien im Fokus - sie müssen in der Corona-Krise die „doppelte Last schultern“, kommentiert der Münchner Merkur*. Teils kuriose Blüten treibt der Umgang mit der Pandemie unterdessen auch bei den Friseuren im Münchner-Umland. Ab Montag (4. Mai) dürfen sie wieder Kundschaft empfangen, allerdings unter geänderten Voraussetzungen.

