Wegen Corona: Söder will, dass Skigebiete in Bayern zu bleiben - Betreiber mit Klartext

Corona und Wintersport - noch immer ist nicht klar, wie und ob das funktionieren kann. Die Betreiber der Ski-Gebiete hoffen auf einen frühen Start - Markus Söder sieht dies anders.

Wegen Corona* bangen die Ski-Touristen um ihren Urlaub und die Betreiber um ihre Einnahmen.

bangen die Ski-Touristen um ihren Urlaub und die Betreiber um ihre Einnahmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will den Betrieb erst nach Weihnachten erlauben.

Die Betreiber der bayerischen Skigebiete sprechen von Riesenverlusten.

München - Normalerweise würden Bayerns Wintersportler jetzt schon ihre Schwünge auf den Bergen in Tirol ziehen. Doch wegen der eskalierten Corona-Lage sind alle Lifte in Österreich zu – auch in Italien, wo man erst am 10. Januar den Skibetrieb starten will. In Bayern rüstet man sich zwar schon für die Skisaison – allerdings will Ministerpräsident Markus Söder erst nach den Weihnachtsferien den Skibetrieb zulassen. In Leutasch (Tirol) wollte man nicht warten und eröffnete die erste Langlaufloipe – bis die Regierung einschritt.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will Skigebiete angesichts der Corona-Pandemie mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten: „Es ist nicht möglich einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten“, so Conte zum Fernsehsender La7. Auch Bayern fordert eine Ski-Pause über Weihnachten. „Ich fände sehr gut, wenn wir eine europaweite Lösung haben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern in München. „Wir müssen da auch an Österreich appellieren. Es geht jetzt nicht darum, dass Österreich seinen Tourismus stärkt, sondern um eine gemeinschaftliche Idee in Europa.“ Söder verlangte eine „klare Übereinkunft, keine Skilifte offen zu halten“. Wer dennoch zum Skifahren ins Ausland fahre, müsse zehn Tage Quarantäne einplanen.

Österreich, das seit Monaten betont, die Skigebiete mit entsprechenden Vorkehrungen um jeden Preis öffnen zu wollen, reagierte gestern dagegen mit vehementer Ablehnung. Finanzminister Gernot Blümel forderte Entschädigungen in Milliardenhöhe von der EU, falls Skilifte tatsächlich über die Weihnachtsferien stillstehen sollen. Österreich rechne dadurch mit einem Umsatzausfall von 800 Millionen Euro für jede der Ferienwochen. Derzeit herrscht aber in Skigebieten wie Zell am See oder dem Zillertal eine Inzidenz von 830 bzw. 968 Fällen pro 100 000 Einwohnern! In Leutasch eröffnete man dennoch am Freitag die Langlaufloipe mit Schnee vom Vorjahr. Man musste vorher ein Ticket buchen. Am Montag schritt die Tiroler Regierung ein und beendete den öffentlichen Loipenbetrieb wieder! In der Ramsau am Dachstein waren gestern laut Touristeninformation hingegen die Loipen geöffnet und Tickets dafür verfügbar! - J. Welte, C. Deutschländer - *Merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.

+ Corona und Ski-Zirkus - wie soll das gehen? Die Betreiber hoffen, dass der Betrieb nicht ganz ausfällt. © Alexandra Wey

Wie Bayerns Skigebietsbetreiber die Lage sehen: „Pisten wären fertig“

Selten war ein Winter so schwer planbar wie heuer. „Normalerweise richten wir uns mit dem Saisonbeginn nach der Wetterlage“, so Antonia Asenstorfer vom Skiverbund Alpenplus. Vergangenes Jahr begann sie an Brauneck, Spitzingsee, Sudelfeld und Wallberg Mitte Dezember. Heuer wird es vermutlich deutlich später werden. Asenstorfer gibt zu bedenken: „Allein die Weihnachtsferien machen etwa ein Viertel unseres Winterumsatzes aus. Der Verlust wäre enorm.“ Sie hofft noch, dass die Entscheidung anders ausfällt. Der Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) wird sich mit den Verbänden der anderen Länder absprechen, sobald am Dienstag beim Corona-Gipfel in Berlin Entscheidungen bekannt werden. Am Mittwoch will der VDS darüber informieren. „Das müssen wir nun einfach abwarten“, sagt Asenstorfer. Sie betont aber auch: „Wir stehen in den Startlöchern und sind überzeugt, dass wir den Betrieb aufnehmen können und die erforderlichen Schutzmaßnahmen einhalten können.“

Auch Verena Altenhofen, Sprecherin des Zugspitz-Skigebiets erklärt: „Sobald wir dürfen, werden wir öffnen.“ Auch sie hofft noch darauf, dass das noch im Dezember sein wird. „Die Pistenverhältnisse sind aktuell ein Traum. Es liegt Neuschnee, das Wetter ist super“, sagt sie. „Es würde uns sehr schmerzen, wenn die Pisten noch über einen Monat leer bleiben müssen.“

Rubriklistenbild: © Alexandra Wey