Vor Corona-Impfstart in Bayern: Söder warnt Bevölkerung mit eindeutigem Appell - Erster Impftermin steht

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie legen viele Menschen ihre Hoffnung auf einen Impfstoff. Am Sonntag, 27. Dezember, ist es nun so weit: In Bayern starten die Corona-Impfungen.

Update vom 27. Dezember, 12.12 Uhr: Auch im Landkreis Ebersberg wird heute geimpft. Etwa 40 Senioren im Alter von über 80 Jahren sollen am heutigen Sonntag den Corona-Impfstoff gespritzt bekommen. Die ersten Freiwilligen waren allesamt guter Dinge. Nebenwirkungen des Impfstoffes befürchten sie nicht. Alois Freundl ist froh, endlich geimpft zu werden. „Ich bin 32 Jahre lang geflogen, da hat man vor nichts mehr Angst“, sagt der 91-Jährige schmunzelnd.

Corona in Bayern: Auftakt der Impfungen in Seniorenresidenz in Germering

Update vom 27. Dezember, 10.33 Uhr: Es ist soweit: Im Freistaat haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Erste Senioren bekamen den Impfstoff bereits gespritzt. Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) kamen zum Auftakt der Corona-Impfungen in eine Seniorenresidenz in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck).

+ Zum Corona-Impfstart in Bayern besucht Gesundheitsministerin Melanie Huml ein Pflegeheim in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck). © Tobias Gehre

Dort wurden ebenfalls erste Impfdosen verabreicht. Mobile Impfteams rückten am Sonntagmorgen aus. Als Erstes soll vor allem in Krankenhäusern und in Alten-und Pflegeheimen geimpft werden.

Ursprünglicher Artikel vom 27. Dezember:

München - Fast ein Jahr ist es inzwischen her, dass das Coronavirus nach und nach ganz Bayern in den Ausnahmezustand versetzte. Hilft der von vielen herbeigesehnte Impfstoff nun, die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen? Fest steht jedenfalls: Nach wochenlangen Vorbereitungen wird ab dem heutigen Sonntag, 27. Dezember, im Freistaat geimpft.

Corona in Bayern: Impfungen starten in Heimen und Krankenhäusern

Mobile Impfteams werden zuerst in erster Linie Pflege-und Senioreneinrichtungen anfahren. Dort sollen besonders gefährdete Menschen durch eine Impfung vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus* geschützt werden. Bewohner und Mitarbeiter von Heimen und medizinisches Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen sind somit als erste an der Reihe.

Doch bereits vor dem bayernweiten Corona*-Impfstart spricht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine deutliche Warnung aus - und zwar vor negativen Folgen aufgrund von Lieferengpässen. Söder: „Endloses Warten reduziert auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen.“

Markus Söder stellt klar: Noch nicht genug Corona-Impfstoff in Bayern vorhanden

Dem Ministerpräsidenten zufolge sei leider sei noch nicht genügend Impfstoff vorhanden. „Die Bestellungen des Bundes reichen wohl, aber die Produktion dauert. Daher ist es wichtig, alle Kapazitäten zur Herstellung des Impfstoffes zu erhöhen“, so Söder.



Aber: Er betont auch, dass darüber hinaus keine größeren Impfstoff-Komplikationen zu erwarten sind. „Die Impflogistik steht, es braucht nur noch den Impfstoff. Der Bund beliefert die Länder und dann wird alles verimpft.“

Corona-Impfstart in Bayern: Melanie Huml in Seniorenheim im Kreis Fürstenfeldbruck erwartet

Ein Blick in die Vergangenheit zeige außerdem, dass alle Seuchen am Ende nur wirksam durch Impfungen hätten bekämpft werden können. „Dazu müssen wir die Impfbereitschaft der Menschen noch deutlich erhöhen. Denn eine Impfpflicht wird es nicht geben. Je mehr geimpft wird und je mehr sich impfen lassen, desto schneller können wir den großen Schrecken von Corona reduzieren“, stellt Söder klar. Das Impfen sei daher ein bedeutender Schritt in die alltägliche Freiheit.

Zum heutigen Corona-Impfauftakt im Freistaat werden Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) am Vormittag gegen 10.30 Uhr in einer Seniorenresidenz in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck*) erwartet.

Unter Polizeischutz kamen die ersten 9750 Corona-Impfdosen* bereits am Samstag, 26. Dezember, in Bayern an. Anschließend wurden sie von den zentralen Lagerorten Erlangen und München aus auf die 99 Impfzentren verteilt. Bis Ende 2020 werden im Freistaat insgesamt 205 000 Corona-Impfdosen in tiefgekühlten Thermoversandbehältern erwartet.

Corona in Bayern: Menschen müssen insgesamt zweimal vor Virus geimpft werden

Zum Start ins neue Jahr soll es dann mit den Corona*-Impfstoff, müssen die Menschen insgesamt zweimal geimpft werden. Aus diesem Grund wird die Hälfte aller Impfstoffdosen auf Eis gelegt - und in den Standorten zwischengelagert.

Große Aufregung gibt es derweil um einen Arzt aus dem bayerischen Regen*. Trotz Quarantäne-Anordnung soll er Patienten behandelt haben. Die Praxis wurde durchsucht. Und ein anderer Hausarzt aus Bayern hat offenbar die Nase voll von Impf-Mythen rund um das Coronavirus. Sein schwarzhumoriger Info-Brief* wird zum Internet-Hit.