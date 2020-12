Coronavirus in Bayern: Corona-Impfung gestartet - Betrüger nutzen fiese Masche - bayerische Stadt warnt

Die Impfungen gegen das Coronavirus sind in Bayern gestartet - nicht ohne Panne. Ein bayerisches Krankenhaus schlägt derweil Alarm, die erste Welle habe Spuren hinterlassen.

Deutschland befindet sich im Corona*-Lockdown.

Ministerpräsident Markus Söder mahnt bei den Impfungen zur Geduld.

Betrüger versuchen wohl, mit Corona-Impfterminen Geld zu machen (siehe Update vom 29. Dezember, 14.21 Uhr)

Update vom 29. Dezember, 21.11 Uhr: Wird es Sonderregelungen für Corona-Geimpfte geben? Jens Spahn lehnt diese Idee klar ab, doch die Debatte ist voll entbrannt. Doch ist das von Regierungsseite überhaupt so einfach zu regeln?

„Für den Staat gilt schon heute ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Es verbietet sich deswegen von vorneherein, zum Beispiel im ÖPNV nach Geimpften und Nicht-Geimpften zu unterscheiden. Im privaten Bereich gibt es hingegen eine Regelungslücke, die wir adressieren müssen“, sagt Volker Ullrich, rechtspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe der Welt.

Natürlich gebe es ein offizielles Diskriminierungsverbot in Deutschland. Impfungen schließt der Text aber nicht ein. „Das Gesetz formuliert sechs konkrete Diskriminierungsgründe, in denen Ungleichbehandlungen verboten sind - dazu zählen beispielsweise Behinderungen. Wenn der Gesetzgeber dafür Vorsorge treffen wollte, dass Nicht-Geimpften keine Nachteile entstehen, müsste er das konkret regeln“, erläutert der Sprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Sebastian Bickerich.

Private Betriebe wie Restaurants, Hotels oder Gaststätten besitzen ihr Hausrecht und können Personen von ihrem Grundstück verweisen, wenn sie wollen. Nur, wenn dabei tatsächlich Diskriminierung besteht, handeln sie gesetzwidrig. Eine etwaige Menschengruppe der „Nicht-Geimpften“ findet sich im betreffenden Gesetzt nicht.

Neuer Corona-Schnelltest aus Bayern: Aiwanger bestellt eine Million Tests von Martinsrieder Firma

Update vom 29. Dezember, 17.20 Uhr: Die bayerische Landesregierung setzt ab Januar auf einen neuen Corona-Schnelltest. Das revolutionäre PCR-Testverfahren wurde in Martinsried nahe München entwickelt. Es soll innerhalb von weniger als einer Stunde zuverlässige Ergebnisse liefern.

Hubert Aiwanger schwärmt von der Methode. „Der weltbeste Schnelltest“, ist der stellvertretende Ministerpräsident euphorisch. Ab März könnten die bayerischen Schnelltests europaweit verfügbar sein.

Corona-Impfung gestartet: Betrüger nutzen fiese Masche - bayerische Stadt warnt

Update vom 29. Dezember, 14.21 Uhr: Erst seit Sonntag wird in Bayern gegen das Coronavirus geimpft, doch schon sind Betrüger auf den Zug aufgesprungen. Laut der Stadtverwaltung Garching haben Bürger in den vergangenen Tagen Anrufe wegen einer angeblichen Corona-Impfung bekommen, die auf einen Betrug hindeuten.* Demnach behaupten die Anrufer, dass die Angerufenen sich ab sofort - gegen die Zahlung eines gewissen Geldbetrages - impfen lassen könnten. „Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, auf die keinesfalls eingegangen werden sollte“, warnt die Stadt.

Grundsätzlich sei die Corona-Impfung kostenfrei. Alle Informationen hierzu und den zu vergebenden Terminen werden ausschließlich per Post vom Landratsamt München versandt, heißt es weiter. Solange jedoch die mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs sind, versendet das Landratsamt noch keine Informationsschreiben.

+ Im Impfzentrum in der Bamberger Brose Arena wurden bereits Anfang Dezember Probeabläufe für die Corona-Impfungen durchgeführt. © Nicolas Armer/ dpa/ Picture Alliance

Gastronomie schlägt Alarm: „Die Not ist brutal“ - Kommen doch Sonderrechte für Corona-Geimpfte?

Update vom 29. Dezember, 12.53 Uhr: Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband kann sich gelockerte Corona-Regeln für Geimpfte gut vorstellen. Auch Kindergärten würden Impfungen verlangen. Und wenn 50 Menschen zusammen im Gasthaus feiern wollen „und alle geimpft sind, warum nicht?“, sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am Dienstag in München. „Ich würde da relativ pragmatisch vorgehen.“

Die Wirte vertrauten weiter voll auf die Zusage der Bundesregierung, mit den November- und Dezemberhilfen 75 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt zu bekommen - auch wenn sie bislang noch „keine wesentlichen Zahlungen erhalten“ hätten. Viele Wirte hätten schon ihre gesamten Ersparnisse samt Altersvorsorge eingesetzt und sich verschuldet. „57 Prozent der Betriebe sehen sich in ihrer Existenz gefährdet“ sagte Inselkammer. „Die Not ist brutal.“

Viele Menschen hätten gemerkt, dass das Leben ohne die Wirtshäuser ärmer sei: „Wenn wir wieder aufsperren, wird die Nachfrage sehr groß sein“, sagte Inselkammer. Aus der Not heraus hätten auch viele Wirte mit dem Außer-Haus-Verkauf Geld verdient oder andere neue Konzepte ausprobiert. Davon werde manches bleiben, auch wenn es immer nur ein Zusatzgeschäft sein könne.

Söder mahnt bei Corona-Impfstoff zur Geduld - Krankenhäuser schlagen Alarm: „Belastung höher als im Frühjahr“

Erstmeldung vom 29. Dezember, 8.30 Uhr: München - Seit Sonntag (27. Dezember) wird auch in Bayern gegen das Coronavirus* geimpft. Zum Start kam es aber direkt zu einer Panne in der Kühlung. Entgegen erster Meldungen werden die betroffenen Dosen nun doch nicht verimpft. Das teilte ein Sprecher des Landratsamts Lichtenfels der Deutschen Presse-Agentur mit.

Corona-Impfstart in Bayern: „Das macht Hoffnung“ - aber weiter Geduld gefragt

Viele blicken hoffnungsvoll auf die kommenden Impfungen, so auch Ministerpräsident Markus Söder*. Weil die bestellten Mengen* aber „erst nach und nach kommen, wird es länger dauern. Daher braucht es weiter Geduld“, wie der CSU-Chef am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Twitter schrieb.

Der Impfstoff ist da. Heute ist zumindest eine kleine Menge in Bayern angekommen. Das macht Hoffnung. Aber weil die bestellten Mengen erst nach und nach kommen, wird es länger dauern. Daher braucht es weiter Geduld. #corona — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 26, 2020

Corona in Bayern: Pfleger und Ärzte in Krankenhäusern stoßen an ihre Grenzen

Pflegekräfte und Ärzte in Krankenhäusern stoßen derweil an ihre Grenzen. Der Arbeitsdruck ist hoch, Patienten sterben und es besteht die Angst, sich anzustecken. „Die Belastung ist höher als im Frühjahr, als wir noch frisch waren“, sagte Psychologin Eva Katharina Krauß-Köstler vom Nürnberger Klinikum. Die erste Corona*-Welle habe bereits Spuren hinterlassen, nun müssen alle trotzdem weiter durchhalten.

In dieser Situation soll ein psychosoziales Kriseninterventionsteam die Beschäftigten am Klinikum Nürnberg* unterstützen. Die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich von morgens bis in die Nacht an einem Krisentelefon erreichbar.

Corona in Bayern: Ärzte und Pfleger in Sorge, die eigene Familie anzustecken

„Es ist ganz unterschiedlich, was die Menschen bewegt“, sagte Krauß-Köstler, die das Kriseninterventionsteam betreut. Einige litten unter der großen Arbeitsbelastung, andere machten sich Sorgen, zu wenig Zeit für die Familie zu haben oder diese möglicherweise sogar mit Corona* zu infizieren. „Wir haben gemerkt, dass man uns vermehrt kontaktiert, wenn ein junger Mensch an Covid-19* stirbt.“



Das Team geht aber auch regelmäßig auf die besonders betroffenen Stationen, um sich selbst ein Bild zu machen - und vor allem Vertrauen aufzubauen. „Es ist schon eine hohe Schwelle für die Mitarbeitenden sich an ein Kriseninterventionsteam zu wenden“, sagte die Leitende Psychologin Barbara Stein von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Oft helfe es, über Sorgen und Unsicherheiten im Team zu sprechen. Im Alltag gehe das aber gerade unter. „Die Luft zum Durchatmen fehlt zurzeit“, sagte Stein. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

