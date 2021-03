Corona-Versuche in Bayern: Söder plant Modellprojekte - Diese Städte kommen in Frage

Nach dem Oster-Lockdown gelten die aktuellen Corona-Regeln in Bayern weiterhin. Markus Söder will nun aber Versuche wagen. Vier Städte sind ganz Ohr.

München – Auch im Mühldorfer Rathaus hat man am Montag aufmerksam nach Berlin geschaut. Es ist spät geworden bei den Bund-Länder-Verhandlungen, deshalb hat Michael Hetzl keine schnelle Antwort auf seinen Brief vom selben Tag erwartet. Aber aufgemerkt hat er durchaus, als Markus Söder*, der Adressat seines Schreibens, tags drauf von einem Plan der Staatsregierung sprach. In drei, vier Modellregionen mit einem Inzidenzwert* über 100 solle ab 12. April 14 Tage lang getestet werden, unter welchen Voraussetzungen Öffnungen in Corona-Zeiten funktionieren können. Mühldorf, aktueller Inzidenzwert 104,4, wäre gerne eine dieser Städte.

Lockdown in Deutschland und Bayern beschlossen: Mühldorfs Bürgermeister bietet sofort Corona-Versuch an

Michael Hetzl, der Bürgermeister, hat in seinem Brief an den Ministerpräsidenten ein konkretes Beispiel genannt, wie so ein Versuch aussehen könnte. Das Vorbild ist Tübingen, wo seit vergangener Woche Einzelhandel, Außengastronomie und Kultur für jeden geöffnet sind, der am selben Tag einen Schnelltest mit negativem Ergebnis abgeschlossen hat. Das Problem, sagt Hetzl, sei doch überall das gleiche: „Die Leute brauchen eine Perspektive.“ Die einen wollen wieder konsumieren, die anderen Geschäfte machen.

In der Theorie sind die Vorbereitungen schon fortgeschritten. Auf dem Zentralparkplatz wäre genug freie Fläche, um ein Zelt für die Tests aufzubauen. Man könnte „klein anfangen“, schlägt Hetzl vor, und sich dann ausbreiten: Erst die Läden und Gasthäuser in der Innenstadt, dann die Einkaufszentren im Süden und Osten von Mühldorf, später vielleicht sogar der übrige Landkreis. Das Ganze natürlich auch umgekehrt, „wenn wir merken, es läuft aus dem Ruder“.

Coronavirus: Bürgermeister will weg aus hartem Lockdown finden - „Ein Signal: Es geht etwas“

Die Ungeduld wächst, mit jedem Tag und vor allem jeder neuen Ministerpräsidentenkonferenz ohne konkrete Erleichterungen. Bürgermeister Hetzl stammt selber aus einer Kaufmannsfamilie, seine Eltern haben ein Geschäft am Stadtplatz. Die Stimmung in Handel und Gastronomie sei „etwas resigniert“, weiß er aus erster Hand, deshalb bräuchten die Menschen „ein Signal: Es geht etwas.“

Die große Politik hat in den letzten Monaten bei den Leuten viel Kredit verspielt. Holger Nagel, der in Mühldorf den Gasthof „Hammerwirt“ führt, bekam erst am Freitag den Bescheid für die Novemberhilfe. Die staatlichen Corona*-Maßnahmen, klagt er, seien „keine artgerechte Haltung für Wirte“. Er unterstützt das Projekt des Bürgermeisters, das schon. Aber eigentlich, findet er, sei das in diesem Modellcharakter überhaupt nicht mehr nötig: „Wir müssen nicht so weit zurückgehen. Wir sind schon Hygienespezialisten.“ Letzten Sommer habe man gezeigt, wie die Gastronomie risikoarm funktionieren könne. Nagel, auch im Branchenverband Dehoga aktiv, erinnert an eine Statistik des Robert-Koch-Instituts, wonach nur 0,5 Prozent der Neuinfektionen auf Cafés, Kneipen oder Gasthäuser zurückzuführen seien: „Das ist quasi nix.“

Corona-Modellstadt in Bayern: Mühldorf, Rosenheim und Ingolstadt sind interressiert

Tübingen ist überall. Nicht nur in Mühldorf wäre man gerne Modellstadt, auch Ingolstadt* hat Interesse angemeldet. Münchens OB Dieter Reiter brachte auch seine Stadt ins Gespräch. In Rosenheim würde man am liebsten gleich loslegen. Andreas Bensegger, der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, verweist auf ein „funktionierendes, komplettes, gedrucktes Konzept“, das die Industrie- und Handelskammer ausgearbeitet habe: „Wir können öffnen – das muss unser Ansatz sein.“ Hygienemaßnahmen, Raumkonzepte, Durchführung von Schnelltests – es ist alles da. Bis auf das Signal von ganz oben. „Die Wirtschaft steht bereit“, sagt Bensegger. „Jetzt muss die Politik nachziehen.“ (Marc Beyer)

