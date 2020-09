Das Coronavirus hat den Freistaat Bayern voll im Griff. In mehreren Städten, darunter auch München, steigen die Zahlen wieder steil an. Wichtige Grenzen wurden mancherorts überschritten.

In mehreren Städten des Freistaats steigen die Zahlen der Neu-Infektionen mit Covid-19* wieder steil an.

Auch die bayerische Landeshauptstadt München verzeichnet Infektionen wie zuletzt im April gemessen.

Ministerpräsident Markus Söder warnte davor, Unvernunft walten zu lassen.

Update, 14.27 Uhr: Die Zahl der Neu-Infizierten in München steigt weiter rasant an. Für Mittwoch, 16. September (Stand 23.59 Uhr), wurden 151 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt bislang 10.311 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 8.726 Personen, die bereits genesen sind, sowie 223 Todesfälle. Gestern waren in München 169 Fälle gemeldet worden, der höchste Wert seit Anfang April.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt 47,64. Damit nähert man sich dem entscheidenden Wert von 50 in München immer weiter an. Die Stadt hat daher auch entschieden, keine Zuschauer für das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 zuzulassen.

Corona in Bayern: Zahlen schießen weiter nach oben - Hochzeit in Passau als Superspreader-Event

Erstmeldung vom 17. September 2020

München - Die Coronavirus-Pandemie hat den Freistaat Bayern voll im Griff. In München meldete die Stadt für Dienstag (15. September) 169 neue Corona-Infektionen. So viele waren zuletzt am 5. April verzeichnet worden, damals waren es 193 Fälle. Der Anstieg an Infektionen* sorgt auch dafür, dass sich die Stadt dem gefährlichen Wert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern nähert. Ab dann drohen drastische Einschränkungen wie das Schließen von Kitas und Schulen.

Coronavirus in Bayern: Lage im Freistaat spitzt sich zu - drastische Einschränkungen drohen

Doch nicht nur in München spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist auch in Würzburg sprunghaft angestiegen. Die Stadt registrierte am Mittwoch innerhalb der vergangenen sieben Tage 75,07 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Mittwoch mitteilte. Auch der Landkreis nähert sich mit 42,64 dem bundesweit vereinbarten Corona-Grenzwert von 50. Überschritten hatte diesen am Mittwoch die oberfränkische Stadt Kulmbach samt Landkreis mit 54,28 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Darüber liegen dem LGL zufolge im Freistaat sonst nur Kaufbeuren (54,68) und Garmisch-Partenkirchen (57,65). Auch die Stadt Passau hat den Corona-Frühwert von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern bereits erreicht.

Corona hält uns weiter in Atem. Überall, wo zu schnell gelockert wurde, explodieren die Zahlen wieder. Wir wollen Balance aus Sicherheit und Freiheit. Unsere Ziel: einen zweiten flächendeckenden Lockdown verhindern. Unsere Priorität: Schule, Kita und Wirtschaft offen halten. pic.twitter.com/CrbvJ4gq6D — Markus Söder (@Markus_Soeder) September 16, 2020

Covid-19 im Freistaat: Massen-Ausbruch durch Hochzeit - Gäste in stationärer Behandlung

Mehr als 30 Corona-Fälle stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer Hochzeit nach einer Panne im Krankenhaus Vilshofen. „Aus der Hochzeitsgesellschaft direkt haben sich bisher rund 25 Infektionsfälle bestätigt“, teilte ein Sprecher des Landratsamts Passau am Donnerstag auf Anfrage mit. Zudem seien acht Personen positiv getestet worden, die im Kontakt mit Hochzeitsgästen gestanden hätten. Zwei Personen sind in stationärer Behandlung. Zuvor hatte es eine Testpanne im Krankenhaus Vilshofen gegeben, bei der zwei Personen mit Symptomen zunächst nicht getestet und isoliert wurden, wie das Krankenhaus bestätigte.

Corona in Bayern: Markus Söder mahnt - und spricht von zweitem Lockdown

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich am Mittwoch (16. September) über Twitter zur aktuellen Pandemie-Lage in Bayern. Er sprach dabei unter anderem über einen möglichen Lockdown. „Unser Ziel: Einen zweiten Lockdown zu verhindern," so Söder . Man sehe, dass überall, wo im Moment gelockert werde, die Zahlen explodieren. Priorität hätten die Offenhaltung von Schulen, Kitas und der Wirtschaft.

