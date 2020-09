Corona in Bayern: Kabinett-Krisensitzung über aktuelle Lage - Söder informiert auf Pressekonferenz

In Bayern steigt vielerorts die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder an. CSU-Chef Markus Söder informiert über die aktuelle Lage.

Vielerorts steigen in Bayern die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder stetig an.

In München streift man seit einigen Tagen die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

In Garmisch-Partenkirchen stiegen die Zahlen steil an. Grund dafür ist vermutlich eine Frau, die nicht auf ihr Testergebnis warten wollte.

München - Die Corona-Pandemie hält den Freistaat weiter in Atem. Bayern beklagt wieder steigende Infektionszahlen. Besonders in Garmisch-Partenkirchen ist die Zahl der Neuinfektionen förmlich explodiert*. Grund ist vermutlich eine junge Frau, die trotz Covid-19-Symptomen nicht auf ihr Testergebnis gewartet hatte und sich stattdessen ins Nachtleben stürzte. So steckte die junge Frau vermutlich dutzende Menschen an. Innenminister Joachim Herrmann und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten bereits angekündigt, empfindliche Geldbußen anzuordnen, sollte sich der Fall final bestätigen.

Bayern: Söder-PK zur Coronavirus-Lage - hier im Live-Ticker

Das bayerische Kabinett berät am Montag (10.00 Uhr) über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Wirtschaft und Industrie in Bayern - und was die Politik dagegen tun kann. Im Zentrum steht die Autoindustrie mitsamt ihrer Zulieferbetriebe. Wir berichten die anschließende Pressekonferenz mit Markus Söder live und in voller Länge.

Coronavirus in Bayern: Zahlen steigen weiter an - droht zweiter Lockdown?

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt München spitzt sich die Lage zu. Seit geraumer Zeit nähert man sich der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern (innerhalb der letzten sieben Tage). Zuletzt waren die Zahlen wieder leicht abgeschwächt, trotzdem liegt die wichtige 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 43,42. Schon jetzt sind in München dutzende Kitas geschlossen, einzelne Infektionen lassen einen Betrieb nicht zu. Das nächtliche Alkoholverbot wurde in der Isar-Metropole bereits eingeführt.

Coronavirus in Bayern: Söder fürchtet zweite Welle im Freistaat

CSU-Chef Markus Söder sieht weiterhin die Bedrohung durch Covid-19 als sehr präsent an. In einem Live-Gespräch bei bild.de gestand Söder, dass er mit Unwohlsein auf die kommenden Wochen und Monate schaue. Man werde alles dafür tun müssen, um präventiv und klug zu handeln, um nicht in ähnliche Situationen zu kommen wie sie jetzt europäische Länder wie Spanien oder Frankreich erleben. Dort steigen die Zahlen jeweils rasant an - die Situation erinnert an den Beginn der Pandemie im März diesen Jahres.

