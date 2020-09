Corona in Bayern: Söder fordert weitere drastische Maßnahmen - Überraschender Trend in München

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gehört Bayern zu den am stärksten betroffenen Ländern in Deutschland. Auch die Landeshauptstadt München ist seit kurzem "Hotspot". Doch ein Trend macht sich bemerkbar.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss sich regelmäßig derselben kritischen Frage stellen. Obwohl seine Corona-Politik zu den umsichtigsten und vorsichtigsten der Republik gehört, sind die Zahlen im Freistaat seit Ausbruch des Virus* mit am höchsten. Für den CSU-Chef war das immer mit der Nähe zu Österreich und Italien zu begründen, auch jetzt galten Reiserückkehrer aus dem Balkan als großes Risiko für Neuinfektionen. Erst vergangene Woche musste auch die Landeshauptstadt auf die rasant steigenden Zahlen reagieren und reagierte mit drastischen Maßnahmen. Doch jetzt deutet sich womöglich ein neuer Trend an.

Corona in Bayern: Drastische Maßnahmen in München - Neuer Trend zeichnet sich ab

Wie die Stadt München meldet, wurden für Sonntag, 27. September, 42 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt bislang 11.287 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 9.671 Personen, die bereits genesen sind, sowie 223 Todesfälle. Damit sind so wenig Neuinfektionen bestätigt worden wie seit dem 30. August nicht. Damals waren es 26. Die niedrige Zahl macht sich auch an der entscheidenden Inzidenz-Zahl bemerkbar. Ist diese über 50, so wie vergangene Woche in der Landeshauptstadt, werden drastische Gegenmaßnahmen eingeläutet. Aktuell steht diese jedoch bei 37,58 - und ist damit vergleichsweise deutlich von der 50-er Marke entfernt.

In #München wurden für Sonntag, 27. September, 42 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 11.287 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/gy6AlreVKK pic.twitter.com/QBixs0cyFo — Stadt München (@StadtMuenchen) September 28, 2020

Coronavirus in Bayern: Söder fordert bundesweite Regelung - mit Folgen für Schüler und Bundesliga

CSU-Chef Söder hat sich einen Tag vor der Ministerpräsidenten-Konferenz zu einer bundesweiten Corona-Ampel geäußert. Nach Söders Vorschlag springe die Corona-Ampel auf Gelb, wenn es in einem Landkreis oder in einer Kommune 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt. Dann könnten demnach Tests für Risikogruppen angeordnet, Zuschauer von Bundesligaspielen ausgeschlossen und eine Maskenpflicht für Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe angeordnet werden. Steigt die Zahl auf 50 Infizierte, könnte nach Söders-Vorschlag die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern weiter reduziert werden, Sperrstunden verlängert und eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen eingeführt werden. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

