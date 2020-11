Corona in Bayern: Schlachthof macht dicht - Söder warnt live im TV

Der Corona-Teil-Lockdown wurde noch einmal verlängert. Die Fallzahlen pendeln sich auf einem hohen Niveau ein. Als neuer Super-Hotspot in Bayern zählt die Stadt Passau.

Nach den Corona*-Beschlüssen in Berlin gelten in Bayern bis Ende Dezember neue Maßnahmen.

In einer Regierungserklärung hat Ministerpräsident Markus Söder die neuen Regeln verteidigt.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen in Bayern.

Update vom 30. November, 10.28 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche ist der Schlachthof in Vilshofen (Landkreis Passau) geschlossen. 82 von insgesamt 300 Mitarbeitern haben sich laut BR in dem niederbayerischen Betrieb mit dem Virus infiziert. Mitarbeiter aus Deutschland, Tschechien und Rumänien sind laut dem Landratsamt Passau betroffen.

Nach Corona-Ausbruch: Schlachthof in Bayern schließt - über 80 Mitarbeiter infiziert

Alle Positiv-Getesteten befinden sich laut BR in Isolation. Da noch Ergebnisse aus der Reihentestung ausstehen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Infizierten-Zahl weiter steigt. Am heutigen Montag will sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gemeinsam mit Gerhard Stadler, Bezirkspräsident Niederbayern des Bayerischen Bauernverbands (BBV), vor Ort über die Situation informieren.

Nach Ministeriumsangaben verschärft sich durch die Schließung die angespannte Lage für den Schweinemarkt im Freistaat. Außerdem erhöhe die Schließung von Schlachthöfen den Rückstau bei Schweineschlachtungen.

Corona: Bayerns Super-Hotspot jetzt mit höchstem Inzidenzwert Deutschlands

Update vom 30. November, 8.05 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im bayerischen Corona-Hotspot Passau ist erneut angestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt diese nun mit 576,9 (Stand 30. November, 0.00 Uhr) an. Somit lässt die Stadt Passau auch den thüringischen Landkreis Hildburghausen hinter sich und weist nun die höchste 7-Tage-Inzidenz Deutschlands auf. In der Stadt herrscht seit Samstag eine strenge Ausgangssperre. Die Wohnung darf nur noch mit triftigem Grund verlassen werden.

Update vom 29. November, 22.23 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat kritisiert, dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten. „Mein Eindruck ist: Es suchen ja sehr viele immer wieder nach einem Schlupfloch, nach einer Paralleldiskussion“, sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie wir so gut wie möglich die Zahlen senken und es so konsequent anwenden wie es nur geht, dann denke ich, ist Weihnachten entspannt.“ Größere Sorge als Weihnachten bereiteten ihm ohnehin Silvester und Skiaktivitäten.

Corona: Söder bei „Anne Will“ (ARD): Verschärfungen sind weiter möglich

In den kommenden zwei Wochen werde man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Eine Teil-Entwarnung könne man geben. Es gebe kein exponentielles Wachstum mehr nach oben. Umgekehrt gebe es aber auch keine Abwärtsbewegung. „In den nächsten zwei Wochen müssen wir dann noch mal ein Update machen, wie wir stehen, und im Zweifelsfall aus dem Verlängern und Vertiefen ein Mehr an Vertiefen machen.“

Update vom 29. November, 18.50 Uhr: Der Marburger Bund, der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands, in Bayern schlägt Alarm. Die steigende Zahl der Corona-Fälle bringe die Krankenhäuser in Bayern an ihre Belastungsgrenze. Das leitet der Verband aus einer eigenen Umfrage ab, wie BR24 berichtet.

Der Erhebung zufolge gibt mehr als die Hälfte Klinikärzte an, aufgrund der vielen Corona-Patienten andere Behandlungen einschränken zu müssen. Der von der Staatsregierung verkündete Stufenplan für die Krankenhausversorgung müsse umgesetzt werden. Weiter heißt es, dass sich die Regelversorgung nicht weiter aufrechterhalten lasse, sollten die Fallzahlen nicht sinken.

Update vom 29. November, 9.25 Uhr: In der niederbayerischen Universitätsstadt Passau ist der 7-Tage-Inzidenzwert der Corona-Infektionen mit der Zahlen-Aktualisierung um Mitternacht (29. November) auf 537,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern angestiegen. Somit ist Passau nun ebenfalls „pink“ in der Hotspot-Karte. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte die neue Farbe vor wenigen Tagen eingeführt, für Regionen, in denen der Wert auf über 500 ansteigt. Nun weist lediglich der Landkreis Hildburghausen im Süden Thüringens mit 579,1 einen noch höheren Inzidenz-Wert auf.

+ In der Stadt Passau ist die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern auf über 500 angestiegen. © RKI

Corona in Bayern: Passau jetzt „pink“ - extremer Infektions-Anstieg noch nicht zu erklären

Am Samstag hatte der Wert in Passau noch bei 440 gelegen. Woher der plötzliche starke Anstieg kommt, ist derzeit noch unklar, wie die Passauer Neue Presse (PNP) berichtet. Auch der zu Passau zugehörige Landkreis gehört sowohl bayern- als auch deutschlandweit zu einem der Corona-Hotspots. Dort liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 378,9.

Die Corona-Lage in Passau gilt schon seit einigen Tagen kaum noch kontrollierbar. In der Stadt war deshalb bereits eine strenge Ausgangssperre verhängt worden. Sie gilt seit dem gestrigen Samstag (28. November). Einwohner dürfen ihre Behausung nun nur noch mit triftigem Grund verlassen.

Erstmeldung vom 28.11.2020: München - Die Corona-Lage in Bayern hat sich nach dem vierwöchigen Teil-Lockdown im November kaum entspannt. Die Fallzahlen steigen zwar nicht mehr exponentiell an, bleiben aber auf einem hohen Niveau. Deshalb einigte man sich auf einem Treffen der Landeschefs mit der Kanzlerin in Berlin darauf, die Maßnahmen bis Weihnachten zu verlängern. Zusätzlich wurden weitere Verschärfungen beschlossen - vor allem für Städte und Landkreise mit sehr hohen Inzidenzwerten. Zu so einem sogenannten Super-Hotspot zählt auch die niederbayerische Stadt Passau*.

Corona in Bayern: Seit Samstag gelten in Passau Ausgangsbeschränkungen

Am Freitag (27. November) trat Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) vor die Öffentlichkeit um über die hohen Corona*-Fallzahlen in seiner Stadt zu sprechen. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, startete er seine Rede mit ein wenig Galgenhumor. „Wir sind eigentlich gerne vorne dabei in Bayern, diesmal können wir natürlich nicht stolz darauf sein.“ Gemeint war der hohe 7-Tage-Inzidenzwert. Er liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 439,4 (Stand: 28. November, 0 Uhr). Damit liegt die Drei-Flüsse-Stadt auch auf Platz zwei in Deutschland - hinter dem thüringischen Landkreis Hildburghausen (595).

Um das Corona*-Infektionsgeschehen in Passau* weiter einzudämmen, gelten ab Samstag (28. November) besondere Beschränkungen. Zu denen in einer Allgemeinverfügung erlassenen Regeln zählt auch eine Ausgangsbeschränkung. „Das Verlassen der Wohnung ist nur noch mit triftigem Grund erlaubt“, sagte OB Dupper. Das heißt: Arztgänge, Einkauf von Lebensmittel und Verwandtenbesuche sind erlaubt, müssen aber glaubhaft nachvollziehbar sein. Die Polizei* sei angehalten dies auch zu überprüfen. Außerdem gehen die Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe in den Wechselunterricht (ausgenommen die Abschlussklassen). Diese und viele weitere Maßnahmen sollen vorerst bis Freitag, 4. Dezember, gelten. Sollte bis dahin die Corona-Inzidenz nicht mindestens auf 300 gefallen sein, werden die Beschränkungen verlängert, so Dupper.

Coronavirus in Bayern: Söder irritiert mit Trump-Vergleich und verurteilt Querdenker

Am Freitag hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung* vor dem Bayerischen Landtag noch einmal die Verlängerung der Corona-Maßnahmen verteidigt. Mit den Worten „verlängern, vertiefen, helfen“ fasste der Landeschef die kommende Zeit bis zum 20. Dezember zusammen. Besonders für die Skitourismusbranche hatte er keine guten Neuigkeiten. Bergbahnen und Lifte müssten vorerst geschlossen bleiben. „Ischgl ist nicht vergessen“, so Söder. Und auch an Silvester soll mit Vorsicht gefeiert werden. „Keine großen Partys“, fordert der CSU-Chef.

In seiner Rede nahm Söder auch Bezug auf die Querdenkerin Jana aus Kassel, die sich auf bei einer Rede vor einigen Tagen mit Sophie Scholl verglichen hat. Solch ein Vergleich sei empörend und peinlich, verurteilte der Landeschef die Aussagen der Frau. Generell sei die Querdenken-Bewegung ein „toxisches Gebräu aus Fake-News, Hass, Angst und Intoleranz“. Für kurze Irritation sorgte Söder jedoch mit einem Trump-Vergleich*. Als es um die neue Maskenpflicht auf Parkplätzen ging, sagte er: „Sogar Donald Trump* trägt ab und zu Maske, da könnte sich der ein oder andere ein Beispiel nehmen.“ Welche Corona-Regeln nun genau bis zu den Weihnachtsferien gelten, können Sie in unserem Überblicksartikel* nachlesen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Hendrik Schmidt/dpa