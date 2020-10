Coronavirus in Bayern: Söder fordert strengere Regeln für alle - und sorgt sich um

Für strengere und vor allem einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen kämpft Markus Söder bei der Konferenz der Landeschefs in Berlin. Derweil führt München neue Regeln ein.

Markus Söder (CSU) kämpft für ein bundesweit einheitliches Vorgehen in puncto Corona*.

In München gelten ab 14. Oktober neue Schutzmaßnahmen.

München - In vielen Teilen Bayerns - aber auch im Rest von Deutschland - steigen die Corona-Infektionszahlen immer weiter an. Eine dramatische Entwicklung der man nur mit verschärften Regeln für alle entgegnen kann, so die Meinung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Er reist am Mittwoch (14. Oktober) nach Berlin um auf einer Konferenz der Landeschefs für einheitliche Maßnahmen in ganz Deutschland zu werben.

Coronavirus in Bayern: Maßnahmen für Hotspots helfen auch anderen Kommunen

Da das Virus* nicht an Landes- oder Stadtgrenzen haltmache, plädiert Söder darauf die Schutzmaßnahmen überall zu verstärken. In einem Interview mit dem BR sagte der Ministerpräsident, es brauche „klare Regeln für alle“. So sollen Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen, die gleichen Richtlinien umsetzen wie sogenannte Corona-Hotspots. „Möglicherweise heißt das dann auch, bei denen, die noch niedrigere Werte haben, die gleichen Konzepte zur Geltung zu bringen, wie wir sie jetzt haben bei denen, die höhere Inzidenzen haben.“ Damit verbunden sind auch Regeln für private Feiern und Veranstaltungen. Dabei gilt der Grundsatz, „mehr Maske, deutlich weniger Alkohol und eine klare Einschränkung bei Partys und Feiern im privaten Bereich“, so Söder.

#Corona hält sich nicht an Landesgrenzen, sagt @Markus_Soeder Es brauche daher eine gemeinschaftliche Linie, eine einheitliche Handhabe #coronavirus pic.twitter.com/LCYqAvzunL — ZDF heute journal (@heutejournal) October 13, 2020

Mit Besorgnis blickt Söder auch auf die anderen Länder in Europa. Die Lage gestalte sich dort ähnlich wie im Frühjahr. Die Zahlen würden um Deutschland herum explodieren. Überall gebe es „Teil-Lockdowns“ wie gerade in den Niederlanden, Frankreich und Spanien, so Söder in einem Interview mit dem ZDF heute journal. So etwas will der Landeschef für Bayern unbedingt verhindern. „Auch bei uns steigen die Zahlen exponentiell.“ Sie seien in vielen Regionen „zu früh zu hoch“. Er appellierte deshalb noch einmal an die Vernunft der Bürger. Nur so können größere Schäden für die Schulen und die Wirtschaft verhindert werden. „Wenn wir nicht rasch und konsequent handeln, dann droht Schlimmeres.“

Coronavirus in Bayern: Söder hält an umstrittenen Inzidenz-Wert fest

Schon länger gibt es Kritik an dem Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz* von 50. Söder verteidigte die Zahl aber. „Wenn die Zahlen deutlich drüberspringen, dann haben die Gesundheitsämter keine Chance mehr, das nachzuverfolgen.“ Auch in Sachen Bußgelder bleibt der Ministerpräsident hart. Wer unvernünftig sei, müsse auch mit einer entsprechenden Sanktion rechnen. In Bayern kostet beispielsweise ein Verstoß gegen die Maskenpflicht 250 Euro. So hoch sollte das Bußgeld auch im Rest von Deutschland sein, ginge es nach Söder.

Auch das Beherbergungsverbot hält der Landeschef weiterhin für sinnvoll. Nur wer einen negativen Corona-Test habe, dürfe in Bayern Urlaub machen. „Am besten wär‘s, die Leute würden nicht wieder kreuz und quer durch die Gegend fahren, nicht überall hinfahren und dann am Ende Infektionen haben oder Infektionen mitbringen“, sagt Söder. Nur wenn in Deutschland eine gleiche Philosophie herrsche bei den Richtlinien, dann sei es auch egal ob, ein Reisender aus Berlin oder aus München komme, so der Landeschef. Auch der Präsident der Leopoldiner, Dr. Gerald Haug, plädiert für einheitliche Regeln.

Corona in Bayern: In München gelten schärfere Maßnahmen

Seit Mittwoch (0 Uhr) gelten in München neue strengere Corona-Regeln. Die Stadt hat damit auf die gestiegene Inzidenz-Zahl reagiert - die zuletzt wieder deutlich über 50 lag. Welche Schutzmaßnahmen jetzt in der bayerischen Landeshauptstadt gelten, können Sie in unserem Überblicksartikel* nachlesen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

