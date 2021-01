Corona in Bayern: Söder begründet heute Regel-Verschärfung - Besonders eine Maßnahme dürfte für Zündstoff sorgen

Die Verschärfung des Corona-Lockdowns hat für viele Bayern drastische Konsequenzen. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsident Söder die Maßnahmen heute begründen.

Der Corona*-Lockdown wird verlängert und verschärft.

Markus Söder will die Maßnahmen in seiner Regierungserklärung am Freitag (8. Januar) begründen.

Hier finden Sie die Corona-News aus Bayern. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte* die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Am Dienstag verkündete Kanzlerin Angela Merkel* nach Gesprächen zwischen Bund und Ländern, dass der Corona-Lockdown* verlängert wird. Am Mittwoch erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) schließlich die Umsetzung für den Freistaat.

Corona-Lockdown in Bayern verlängert: Schulen, Handel und Gastronomie bleiben geschlossen

So bleiben die Schulen bis Ende Januar geschlossen, auch weite Teile des Handels sowie die Gastronomie dürfen nicht öffnen. Neu ist die Einschränkung des Bewegungsradius‘ in Corona*-Hotspots. Diese betrifft Städte und Kreise, deren Sieben-Tage-Inzidenz* über 200 liegt. Einen Überblick über die ab Montag (11. Januar) geltenden Regeln finden Sie hier.

Der Lockdown in Bayern wird verlängert und vertieft. Die Lage ist weiter sehr ernst. Wir gehen in die zweite Halbzeit mit Corona. Klar ist: Vorsicht und Umsicht sind weiter der absolute Maßstab. Es braucht höchste Sorgfalt. Wir dürfen keine halben Sachen machen. pic.twitter.com/tzGIOwUVqC — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 6, 2021

Corona-Sondersitzung im bayerischen Landtag: Söder gibt Regierungserklärung ab

Am Freitag (8. Januar) kommt der bayerische Landtag erneut zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Verschärfung der Corona*-Maßnahmen abzustimmen. Zu Beginn will Ministerpräsident Söder* eine Regierungserklärung abgeben. Er will die am Mittwoch im Kabinett beschlossenen Regeln, die teils drastische Konsequenzen für die Menschen im Freistaat haben werden, begründen. Aus der Opposition kam teils massive Kritik an den Verschärfungen.

Die Landtagsfraktionen haben die Möglichkeit, eigene Anträge einzubringen. „Damit berät das Parlament nicht nur, sondern entscheidet über den Corona*-Kurs in Bayern mit“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU)am Mittwoch in München.

Regierungserklärung von Söder zu Corona-Maßnahmen: Eine Einschränkung könnte für Zündstoff sorgen

Besonders diskutiert werden dürfte vor allem die geplante Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Menschen, die in Corona*-Hotspots leben. Ab einer Inzidenz* von 200 sollen sie sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort bewegen dürfen. Mit der Maßnahme will die Staatsregierung vor allem den Ausflugsverkehr eindämmen. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Der Corona-Lockdown wurde verlängert, die Schulen bleiben geschlossen. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo erläuterte nun die neuen Maßnahmen für den Unterricht.*

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/picture alliance