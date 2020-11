Corona in Bayern: Regierung mit Lockdown-Bilanz - Lage „besorgniserregend“ - PK JETZT live

Markus Söder steht der RKI-Empfehlung zu Corona-Tests ablehnend gegenüber. Am Dienstag ist die Teststrategie Thema im Kabinett. Die Pressekonferenz im Live-Stream und -Ticker.

Die Corona-Zahlen steigen, Deutschland ist im Teil-Lockdown.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt die RKI-Empfehlung zu Corona-Tests ab.

Update von 13.22 Uhr: Nicht nur die Wirtschaft benötigt Unterstützung, findet Gesundheitsministerin Melanie Huml. Auch in der Pflege sei dies wichtig. Es wurde ein Rettungsschirm für Tagespflegeeinrichtungen in Höhe von 50 Millionen Euro beschlossen.

„Es ist so wichtig, dass wir wirklich alle (...) diese Geduld haben, dass die Maßnahmen auch greifen können“, erklärt die CSU-Politikerin mit Blick auf den Teil-Lockdown und bezieht sich dabei auch auf das Berchtesgadener Land, wo die Zahlen „merklich nach unten“ gegangen sind.

Update von 13.17 Uhr: Aiwanger spricht über die finanziellen Hilfen für die vom Lockdown betroffenen Betriebe. Regionen, die bereits vor dem Teil-Lockdown, will der Freistaat nicht allein lassen. Aiwanger möchte dafür eine „bayerische Lösung“ finden und die Regionen unterstützen. „Wir hoffen auch dort schnell entschädigen können.“

Wirtschaftshilfen sollen bis Mitte nächsten Jahres verlängert werden, verkündet Aiwanger. Beispielsweise geht es dabei auch um den Bayernfonds.

Coronavirus in Bayern: „Wird dieser Lockdown in den Dezember verlängert?“

Update von 13.12 Uhr: „Disziplin statt Angst und Panik“, findet Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Wir sind mit diesem Thema seit Frühjahr diesen Jahres konfrontiert und suchen nach den besten Lösungen“. Man müsse immer wieder diskutieren: „Wird dieser Lockdown in den Dezember verlängert?“ Er hoffe, dass dies nicht nötig sei, sondern hofft, dass man auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen kann und sie von sich aus beispielsweise Kontakte reduzieren.

Update von 13.05 Uhr: Die Test-Strategie funktioniere, erklärt Herrmann weiter. Gleichzeitig sei es aber auch so, dass durch die steigenden Zahlen auch die Anzahl der Tests gestiegen sei. Die Kapazitäten seien deutlich mehr ausgelastet. „Wir nehmen die Laborsorgen sehr ernst“. Deshalb wurde beschlossen, nicht „hektisch umzusteuern.“ Es soll eine Evaluierung geben, wo es Engpässe gebe. Man nehme die Hinweise sehr ernst. Möglicherweise seien einzelne Labore überlastet, das Problem bestehe aber eventuell gar nicht flächendeckend.

Man wolle die neuen Erkenntnisse des RKI nicht vollständig umsetzen. Demnach sollen Personen mit Symptome einige Tage in Selbstquarantäne, sollen aber erst getestet werden, wenn zwei Symptome vorliegen. Dies wolle man nicht umsetzen, da es zur Verunsicherung in der Bevölkerung führen würde. Außerdem „führt es auch zu Ausfällen in der Wirtschaft“, wenn dann sehr viele Leute auf einmal zu Hause bleiben wollen. Nach wie vor der Appell: Wenn man mit jemandem in Kontakt war, soll man sich testen lassen, aber die kostenlosen Tests sollen natürlich nicht ausgenutzt werden.

Coronavirus in Bayern: „Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“

Update von 13.03 Uhr: Staatskanzleichef Florian Herrmann hat das Wort. „Die Lage ist nach wie vor sehr ernst. Die Lage ist nach wie vor besorgniserregend“, erklärt er. Fast 3000 Neuinfektionen habe es im Freistaat gegeben, dazu 38 zusätzliche Todesfälle. Bei der Bettensituation spüre man eine steigende Auslastung. Man müsse die Maßnahmen, die man ergriffen habe deshalb jetzt konsequent umsetzen.

Die Inzidenzwerte im Berchtesgadener Land und im Landkreis Rottal-Inn würden sinken, das zeige dass Lockdowns wirken. Nächste Woche steht wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz an, deshalb habe man heute „keine neuen Maßnahmen ergriffen“, so Herrmann.

Update von 13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 10. November, 12.45 Uhr: In 15 Minuten soll die Pressekonferenz nach der Sitzung des bayerischen Landtages beginnen. Sie können sie hier im Live-Ticker und Stream verfolgen. Lockerungen werden wohl nicht verkündet, laut Ministerpräsident Söder gibt es dafür keinen Anlass. Kommen stattdessen vielleicht sogar strengere Regeln?

Bereits gestern soll Kanzlerin Angela Merkel in Berlin ob der explosiven Infektionslage in der gesamten Bundesrepublik bereits über eine Verschärfung der Maßnahmen gesprochen haben*, wie ntv.de berichtete. Der Sender zitierte Bundeskanzlerin Angela Merkel folgendermaßen: „Über Lockerungen brauchen wir nicht zu sprechen. Eventuell müssen wir sogar nachlegen.“

.@Markus_Soeder: Es gibt nirgendwo in Bayern einen Anlass dafür, über Lockerungen zu diskutieren. Wer jetzt lockert, muss eine Antwort geben, wie er sonst die Sicherheit gewährleisten kann. #Corona — CSU (@CSU) November 9, 2020

Update vom 10. November, 11.49 Uhr: Aktuell tagt das bayerische Kabinett. Um 12.30 Uhr sollte es dazu eine Pressekonferenz geben. Diese wird nun stattdessen um 13 Uhr beginnen. Offenbar ist Ministerpräsident Markus Söder doch nicht dabei, stattdessen wird Staatskanzleichef Florian Herrmann zusammen mit Melanie Huml, Hubert Aiwanger und Michael Piazolo über die Ergebnisse der Kabinettssitzung sprechen. Die Pressekonferenz gibt es hier im Live-Stream und -Ticker.

Söder lehnt RKI-Empfehlung zu Corona-Tests ab: Bayerisches Kabinett tagt - Was verkündet der CSU-Chef anschließend?

Erstmeldung vom 10. November, 9.17 Uhr: München - Das bayerische Kabinett tagt am Dienstag (10. November, 10 Uhr), erneut ist das Coronavirus* das dominierende Thema. Im Fokus der Sitzung sollen die Corona*-Teststrategie und die Auszahlung von Hilfsgeldern für betroffene Branchen des aktuellen Teil-Lockdowns stehen.

Coronavirus in Bayern: Söder steht RKI-Empfehlung zu Corona-Tests ablehnend gegenüber

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* hatte bereits am Montag erklärt, dass er den neusten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Corona-Tests ablehnend gegenübersteht. Das RKI* hatte wegen der vielerorts bestehenden Überlastung der Testlabore eine deutliche Einschränkung von Corona-Tests empfohlen. Demnach sollen auch Personen mit Krankheitssymptomen* erst getestet werden, wenn sich der Zustand auch nach einer mehrtägigen Selbstisolation nicht verbessert hat.

Bayerns Ministerpräsident Markus #Söder hat sich zur #Corona-Teststrategie geäußert. Demnach werde es keinen grundlegenden Strategiewechsel im Freistaat geben. ⬇️ pic.twitter.com/ciXaQ4E6Mr — BR24 (@BR24) November 9, 2020

Coronavirus in Bayern: Söder will an Test-Strategie festhalten: „Wenn jemand Symptome hat, ...“

Der CSU-Chef kritisierte, dass dadurch die Wirtschaft massiv gelähmt werde, da Mitarbeiter ausfielen und durch die fehlenden Tests auch die Sicherheit der Menschen gefährdet werde. Söder kündigte an, für Bayern die bisherige Strategie mit kostenlosen Tests auch für Menschen ohne Symptome beibehalten zu wollen. Hierbei wolle er auch verstärkt auf die neuen Schnelltests* zurückgreifen. Zugleich solle aber auch darauf geachtet werden, ob es keinen Missbrauch der Tests gebe, weil sich manche Menschen mehrfach pro Woche testen ließen. Aber er stellte klar: „Wenn jemand Symptome fühlt, muss er die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen.“

Bei den Corona-Hilfszahlungen an Unternehmen, die vom aktuellen Teil-Lockdown betroffen sind, sieht Söder ebenfalls Handlungsbedarf. Dies gilt beispielsweise für Hotels oder die Gastronomie. So müssten etwa auch die Betroffenen in den Regionen berücksichtigt werden, die wegen der hohen Fallzahlen schon vor dem landesweiten Lockdown am 2. November ihre Geschäfte schließen mussten. Als Beispiele nannte Söder die Regionen Berchtesgadener Land und Rottal-Inn. Generell müsse überlegt werden, wie die Auszahlungen insgesamt beschleunigt werden könnten.

Coronavirus in Bayern: Söder-Pressekonferenz steht bevor - auch Aiwanger, Huml und Piazolo dabei

Über die Ergebnisse der Sitzung informieren Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsministerin Melanie Huml und Kultusminister Michael Piazolo bei einer Pressekonferenz. Diese können Sie im Live-Stream und -Ticker um 12.30 Uhr hier verfolgen.

Unklar ist, ob sich Söder auch zum Corona-Streit mit Dieter Reiter (SPD) äußert. Münchens Oberbürgermeister hatte lautstark Kritik geäußert. Zuvor hatte der SPD-Politiker die Maskenpflicht für Münchner Grundschüler abgeschafft, doch das Gesundheitsministerium intervenierte. Reiter war damit nicht glücklich: „Ich - und mit mir viele Eltern und Schüler - bin mehr als nur enttäuscht von dieser Entscheidung. Die Münchner Ausnahmeregelung war für unsere Grundschüler und ihre Eltern eine echte Erleichterung in dieser schwierigen Zeit und infektiologisch gut begründet. Deshalb hatte sie das Gesundheitsministerium ja auch mitgetragen. Überhaupt kein Verständnis habe ich aber dafür, dass auch der von mir noch am Freitagabend mit der Staatsregierung auf höchster Ebene vereinbarte Kompromiss am Sonntagabend einfach aufgekündigt wurde, ohne dass sich die Faktenlage geändert hätte.“(kam/dpa) *Merkur.de/tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

