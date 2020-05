Coronavirus-Ausbruch bei Wiesenhof in Bayern - „Das zweite große Versagen nach Starkbierfesten“

Das Coronavirus ist an bayerischen Schlachthöfen angekommen. Bei Wiesenhof in Bogen läuft eine Reihentestung. Doch warum sind Schlachthöfe ein Infektionsherd?

Das Coronavirus* ist auch an bayerischen Schlachthöfen angekommen.

Beim Wiesenhof-Betrieb in Bogen gibt es eine Reihentestung.

Doch warum sind Schlachthöfe ein Infektionsherd?

Update von 14.50 Uhr:Nach Bekanntwerden des weitreichenden Corona-Ausbruchs bei einem Geflügelschlachthof der Firma Wiesenhof, hat nun auch die Geschäftsführung des bekannten Unternehmens Stellung bezogen.

Geschäftsführer Jürgen Loibl sagte laut Mitteilung: „Als systemrelevantes Unternehmen haben wir drei elementare Aufgaben hier in unserem Betrieb sicherzustellen: Den bestmöglichen Schutz aller unserer Beschäftigten, die Sicherstellung des Tierschutzes und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit frischem Geflügelfleisch.“ Er kündigte weitere freiwillige Tests an.

Corona-Tests in Straubing: Sicherheit der Bevölkerung „oberste Priorität“

Bislang gelten mindestens 77 Mitarbeiter des Schlachthofs als Corona-Positiv. Es stehen aber noch einige Tests aus. Landrat Josef Laumer (CSU) sagte in einem Interview, die Infektionsausbreitung zu verhindern, habe nun oberste Priorität. Auch Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) ist dieser Ansicht. Sollten binnen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bestätigt werden, könnten im Landkreis Straubing-Bogen die Anti-Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden. Das gilt es nun zu verhindern.

Corona-Ausbruch bei Wiesenhof in Bayern: 77 Mitarbeiter in Quarantäne

Update von 14.23 Uhr: Bei einer großangelegten Corona-Testung an einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen ist das neuartige Virus bei 59 Menschen festgestellt worden. Insgesamt sind nach aktuellem Stand damit 77 Mitarbeiter infiziert. Gemeinschaftsunterkünfte, in denen betroffene Mitarbeiter leben, werden nach Angaben des Landratsamts unter Quarantäne gestellt. Infizierte, die dort nicht isoliert werden können, würden in eine zentrale Unterkunft gebracht. „Dort überwacht auch ein Sicherheitsdienst die Quarantäne.“ Dolmetscher seien dabei.

Bei 18 Beschäftigten der Donautal-Geflügelspezialitäten in Bogen war das Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Daraufhin hatten die Behörden eine Reihenuntersuchung aller Mitarbeiter angeordnet. Die dafür nötigen Abstriche wurden am Dienstag und Mittwoch genommen.

Bei der Firma, die zum Wiesenhof-Konzern gehört, arbeiten laut der Behörde 1021 Mitarbeiter, darunter 525 Werkvertragsbeschäftigte. Von Wiesenhof gab es am Freitag zunächst keine Stellungnahme.

Corona-Ausbruch bei Wiesenhof in Bayern - „Das zweite große Versagen nach den

Erstmeldung vom 15. Mai, 12 Uhr

Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) – Seit Dienstag läuft auf einem Geflügelschlachthof in Bogen die sogenannte Reihentestung. An vier Teststationen werden die knapp 1000 Mitarbeiter des Wiesenhof-Betriebs nach und nach auf das Coronavirus getestet. Nach dpa-Informationen wurde bei 59 Menschen das Virus festgestellt, weitere 150 Tests stehen noch aus. Nach mehreren Betrieben in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg hat das Virus damit auch die bayerischen Schlachthöfe erreicht.

Coronavirus bei Wiesenhof in Bayern: Warum sind Schlachthöfe ein Infektionsherd?

Aber warum sind gerade Schlachthöfe ein Infektionsherd, der, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag mitteilte, sogar die Reproduktionszahl anschwellen lässt? „Es liegt in der Regel nicht an den Arbeitsplätzen der Schlachter“, sagt Mustafa Öz von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten in Bayern (NGG). „Am Schlachtband herrschen hohe Hygienestandards, es kann nicht viel passieren.“ Vielmehr sei das Arbeitssystem der Großschlachtereien das Problem. „Die großen Schlachthofketten wie Tönnies, Vion oder Westfleisch haben viele ihrer Kerntätigkeiten über Werkverträge an Subunternehmen vergeben“, sagt Öz. Schlachten und Zerteilen, das übernehmen häufig Arbeitskräfte aus dem Ausland.

„In den großen Schlachthöfen sind teilweise 60 bis 80 Prozent der Mitarbeiter Werkvertragsnehmer.“ Diese Arbeiter aus Bulgarien, Polen oder Rumänien würden von den Subunternehmen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. „Und da liegt einiges im Argen – nicht nur bei der Arbeitszeiterfassung, sondern auch bei der Hygiene in den Unterkünften und den sanitären Anlagen dort“, sagt Öz. Dabei empfiehlt das Bundesarbeitsministerium für Sammelunterkünfte in Corona-Zeiten etwa grundsätzlich eine Einzelbelegung von Schlafräumen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte gestern im Bundestag strengere Vorschriften an und sagte: „Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen.“

Coronavirus in an bayerischen Schlachthöfen: Schutz- und Hygienekonzepte laut Landratsamt vorhanden

In Oberbayern variiert die Größe der Schlachthöfe stark. So arbeiten etwa in Fürstenfeldbruck nur zwei Mitarbeiter aus Osteuropa im Schlachthof, erklärt Geschäftsführer Engelbert Jais. Und diese Mitarbeiter leben auch nicht in Wohnheimen, sondern wie alle anderen Mitarbeitern mit ihren Familien in Wohnungen. Doch auch in Oberbayern gibt es große Schlachtbetriebe, wie etwa Südfleisch in Waldkraiburg, der vom niederländischen Konzern Vion betrieben wird. Pro Woche werden dort nach Firmenangaben 4200 Rinder geschlachtet und 800 Tonnen Fleisch zerlegt. Das zuständige Landratsamt Mühldorf betont, dass man angesichts der Corona-Lage im engen Austausch mit den Betreibern sei. Schutz- und Hygienekonzepte seien vorhanden. Eine Einschätzung zur Unterbringung der Mitarbeiter sei aber nicht möglich, da die Beschäftigten an Schlachthöfen keiner Meldepflicht unterliegen.

Die Landtags-SPD fordert angesichts des jüngsten Ausbruchs in Niederbayern flächendeckende Covid-19-Tests und ein Sonderkontrollprogramm zur Überprüfung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Schlachthofmitarbeiter. „Für mich ist das das zweite große Versagen der Staatsregierung in der Corona-Krise nach den Starkbierfesten“, sagt der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn. „Wir dürfen nicht riskieren, dass Schlachtbetriebe und große Höfe mit Erntehelfern zu Infektionshotspots werden und ganze Regionen gefährden.“

Coronavirus in Bayern: Gesundheitsministerium weist Vorwürfe der SPD zurück

Das bayerische Gesundheitsministerium weist die Vorwürfe der SPD zurück. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität. Deshalb werde das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Kürze mit weiteren Reihentestungen von Mitarbeitern an den bayerischen Schlachthöfen beginnen, so ein Ministeriumssprecher. Stand gestern seien dem Ministerium aber keine weiteren Corona-Fälle in bayerischen Schlachthöfen bekannt gewesen.

