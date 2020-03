Suche nach „Patient Null“: Spur führt angeblich zu bayerischem Coronavirus-Patient

Der Ursprung liegt in China und zwar in einem munteren, kleinen Gürteltier namens Pangolin.

Und weil die Chinesen alles, aber auch wirklich alles verspeisen, was nicht bei drei ganz weit weg ist, hat das im Pangolin ursprüngliche Virus seinen Weg zu den Menschen gefunden.

So ist es ja auch beim SARS gewesen.

Und so wird es auch wieder passieren, wenn insbesondere die Chinesen ihre Essgewohnheiten nicht ändern.

So ist übrigens auch das AIDS Virus auf den Menschen übergesprungen.

Zunächst war es nur in Schimpansen und der grünen Meekatze angesiedelt, aber nachdem Menschen diese Affen verspeist haben, konnte es auf den Menschen überspringen.