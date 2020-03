Corona in Bayern: Ausgangsbeschränkung lässt Städte stillstehen - Berührende Aktion für Pflegeheime

In ganz Bayern gelten ab Samstag (21. März) Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus, die Bevölkerung steht vor einer besonderen Herausforderung.

Das Coronavirus* verbreitet sich in Bayern weiter.

Nun hat der Freistaat zu drastische Maßnahmen ergriffen.

Seit Samstag gelten im ganzen Bundesland weitreichende Ausgangsbeschränkungen*.

Update, 17.54 Uhr: Bewohner in bayerischen Pflegeheimen dürfen erst einmal keinen Besuch bekommen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Doch wie die Stadt Augsburg nun auf Facebook schreibt, haben „Blumen noch Zutritt“. Mitarbeiter des Botanischen Gartens in Augsburg haben deshalb kurzerhand Blumen zu den Heimen gebracht, um die Bewohner aufzuheitern.

Die Aktion erhielt auf Facebook viel Zuspruch. „Das ist ja eine super Idee und eine super Aktion!!!“, lautet einer der Kommentare unter dem Posting. „Eine soooooo liebe und gute Idee! Danke!“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Corona in Bayern: Infektionszahlen im Freistaat steigen weiter - 21 Tote

Update, 17.30 Uhr: Auch am heutigen Samstag (21. März) sind die Infektionszahlen in Bayern wieder gestiegen.

Im Freistaat sind inzwischen 3695 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen mit. Bislang sind 21 Patienten mit einer Infektion gestorben.

Fast die Hälfte aller Corona-Toten in Bayern sind Bewohner aus einem Pflegeheim in Würzburg. Auch Mitarbeiter sind infiziert.

Coronavirus in Bayern: Grundlegende Ausgangsbeschränkungen im Freistaat

München - Seit der Nacht von Freitag auf Samstag gelten die grundlegenden Ausgangsbeschränkungen* in ganz Bayern, auf die sich jeder Bürger nun einstellen muss. Zunächst gelten die neuen Regeln zum Verlassen der eigenen Wohnung bis zum 3. April, wie Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte. „Wir sperren Bayern nicht zu, wie sperren Bayern nicht ein. Aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter“, so der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: Weitere Virus-Ausbreitung wird mit harten Regeln eingedämmt

Doch was bedeutet die Ausgangsbeschränkung für die Bürger konkret? Zunächst ist das Vermeiden von Gruppenbildungen jeder Art oberste Priorität, soziale Kontakte zu vermeiden oder auf ein Minimum zurückzuschrauben. So soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Wer vor die eigene Haustüre geht, sollte nun einen triftigen Grund dafür haben. Der Weg zur Arbeitsstelle, zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen ist erlaubt, ein Passierschein für Arbeitnehmer ist laut Markus Söder nicht erforderlich.

Coronavirus in Bayern: Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

Die wichtigsten Maßnahmen finden Sie hier im Überblick:

Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren Wo immer möglich soll ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Meter eingehalten werden.

zwischen zwei Personen von 1,5 Meter eingehalten werden. Die eigene Wohnung darf nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe wie Arbeit, Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche verlassen werden.

wie Arbeit, Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche verlassen werden. Die erlaubten Aktivitäten sind nur alleine oder mit den Personen erlaubt, mit denen man zusammenlebt.



oder mit den Personen erlaubt, mit denen man zusammenlebt. Auch zur Hilfe Bedürftiger kann das Haus verlassen werden.

kann das Haus verlassen werden. Spazierengehen und Sport oder Joggen an der frischen Luft bleiben erlaubt.

und Sport oder Joggen an der frischen Luft bleiben erlaubt. Die Lebensmittelversorgung ist weiterhin gesichert. Restaurants und andere Gastrobetriebe dürfen nur noch Take-Away-Gerichte anbieten.

und andere Gastrobetriebe dürfen nur noch Take-Away-Gerichte anbieten. Geschäfte wie Frisöre, Baumärkte und Gartenmärkte schließen.

wie Frisöre, Baumärkte und Gartenmärkte schließen. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind weitgehend untersagt - außer bei Geburten, Sterbefällen und wenn Kinder in Kliniken von ihren Eltern besucht werden.

und sind weitgehend untersagt - außer bei Geburten, Sterbefällen und wenn Kinder in Kliniken von ihren Eltern besucht werden. Handlungen zur Versorgung von Tieren ist ebenso genehmigt.

In der Landeshauptstadt machte die Feuerwehr am Samstagmorgen bereits Lautsprecherdurchsagen auf den Straßen, denn bei Zuwiderhandlung könnten massive Geldstrafen auf Beschuldigte zukommen. Die Polizei München spricht auf ihrem Twitter-Auftritt von Bußgeldern in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Auch zahlreiche Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt wurden angekündigt.

