Corona in Bayern: Infektions-Zahlen für München bekannt - Neue Regelung für Kinder-Notbetreuung

In Bayern gelten nun weitreichende Ausgangsbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im News-Ticker.

Update, 22.10 Uhr: Um unter allen Umständen eine Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen gewährleisten zu können, weitet die bayerische Staatsregierung die Notbetreuung für Kinder aus. Ab Montag (23. März) können Eltern auch dann eine Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen in Anspruch nehmen, wenn nur ein Elternteil in den Bereichen Gesundheitsversorgung oder Pflege tätig ist. Das teilten die Ministerien für Familien und Kultus nach einer Sitzung des Katastrophenstabs in München mit. Voraussetzung sei weiterhin, dass der Elternteil wegen „dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten“ an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist.

Die genannten Bereiche würden weit ausgelegt: Eingeschlossen seien Kliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen, der Rettungsdienst, die Kassenärztliche Vereinigung, Gesundheitsämter, Altenpflege, Behindertenhilfe, kindeswohlsichernde Kinder- und Jugendhilfe sowie das sogenannte Frauenunterstützungssystem - also etwa Frauenhäuser. Auch alle Beschäftigten, die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen, könnten von der neuen Regelung Gebrauch machen, hieß es - also beispielsweise das Reinigungspersonal und die Klinikküche.

Bislang galt das Angebot der Notbetreuung nur, wenn beide Elternteile in diesen Bereichen arbeiten oder ein alleinerziehendes Elternteil dort beschäftigt ist. Für andere Bereiche der sogenannten kritischen Infrastruktur bleibt es dabei, hieß es in der Mitteilung weiter.

Coronavirus in Bayern: Neue Fallzahlen für München - Insgesamt 1042 Infektionen

Update, 21.02 Uhr: Die Stadt München hat die Corona-Fallzahlen für den heutigen Samstag (21. März) veröffentlicht. Insgesamt gibt es 164 neu bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand 14 Uhr). Damit sind in der bayerischen Landeshauptstadt aktuell insgesamt 1042 Infektionen gemeldet. Am Vortag (20. März) waren 202 bestätigte Fälle gemeldet worden.

Corona in Bayern: Klinikum Passau mit spezieller „Fieberambulanz“ - „Nicht für Gesunde“

Update, 18.40 Uhr: Das Klinikum Passau bietet nun eine spezielle „Fieberambulanz“ an. Diese befindet sich auf der Rückseite der Klinik bei der Rettungsdiensteinfahrt. „Gedacht ist sie für mobile Patienten mit Grippe-Symptomen, die auf eine Corona- oder Influenza-Infektion hindeuten könnten, und die aktuell nicht durch den Hausarzt oder den KV-Notdienst versorgt werden können“, heißt es auf der Facebook-Seite der Klinik.

Wie Dr. Gregor Stolz, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Klinikum, betont, sei die Ambulanz jedoch „nicht für Gesunde mit Angst vor einer Corona-Infektion“ gedacht. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Klinikum Passau.

Corona in Bayern: Berührende Aktion an Pflegeheimen - „Blumen haben noch Zutritt“

Update, 17.54 Uhr: Bewohner in bayerischen Pflegeheimen dürfen erst einmal keinen Besuch bekommen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Doch wie die Stadt Augsburg nun auf Facebook schreibt, haben „Blumen noch Zutritt“. Mitarbeiter des Botanischen Gartens in Augsburg haben deshalb kurzerhand Blumen zu den Heimen gebracht, um die Bewohner aufzuheitern.

Die Aktion erhielt auf Facebook viel Zuspruch. „Das ist ja eine super Idee und eine super Aktion!!!“, lautet einer der Kommentare unter dem Posting. „Eine soooooo liebe und gute Idee! Danke!“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Corona in Bayern: Infektionszahlen im Freistaat steigen weiter - 21 Tote

Update, 17.30 Uhr: Auch am heutigen Samstag (21. März) sind die Infektionszahlen in Bayern wieder gestiegen.

Im Freistaat sind inzwischen 3695 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen mit. Bislang sind 21 Patienten mit einer Infektion gestorben.

Fast die Hälfte aller Corona-Toten in Bayern sind Bewohner aus einem Pflegeheim in Würzburg. Auch Mitarbeiter sind infiziert.

Coronavirus in Bayern: Grundlegende Ausgangsbeschränkungen im Freistaat

München - Seit der Nacht von Freitag auf Samstag gelten die grundlegenden Ausgangsbeschränkungen* in ganz Bayern, auf die sich jeder Bürger nun einstellen muss. Zunächst gelten die neuen Regeln zum Verlassen der eigenen Wohnung bis zum 3. April, wie Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte. „Wir sperren Bayern nicht zu, wie sperren Bayern nicht ein. Aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter“, so der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: Weitere Virus-Ausbreitung wird mit harten Regeln eingedämmt

Doch was bedeutet die Ausgangsbeschränkung für die Bürger konkret? Zunächst ist das Vermeiden von Gruppenbildungen jeder Art oberste Priorität, soziale Kontakte zu vermeiden oder auf ein Minimum zurückzuschrauben. So soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Wer vor die eigene Haustüre geht, sollte nun einen triftigen Grund dafür haben. Der Weg zur Arbeitsstelle, zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen ist erlaubt, ein Passierschein für Arbeitnehmer ist laut Markus Söder nicht erforderlich.

Coronavirus in Bayern: Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

Die wichtigsten Maßnahmen finden Sie hier im Überblick:

Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren

zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren Wo immer möglich soll ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Meter eingehalten werden.

zwischen zwei Personen von 1,5 Meter eingehalten werden. Die eigene Wohnung darf nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe wie Arbeit, Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche verlassen werden.

wie Arbeit, Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche verlassen werden. Die erlaubten Aktivitäten sind nur alleine oder mit den Personen erlaubt, mit denen man zusammenlebt.



oder mit den Personen erlaubt, mit denen man zusammenlebt. Auch zur Hilfe Bedürftiger kann das Haus verlassen werden.

kann das Haus verlassen werden. Spazierengehen und Sport oder Joggen an der frischen Luft bleiben erlaubt.

und Sport oder Joggen an der frischen Luft bleiben erlaubt. Die Lebensmittelversorgung ist weiterhin gesichert. Restaurants und andere Gastrobetriebe dürfen nur noch Take-Away-Gerichte anbieten.

und andere Gastrobetriebe dürfen nur noch Take-Away-Gerichte anbieten. Geschäfte wie Frisöre, Baumärkte und Gartenmärkte schließen.

wie Frisöre, Baumärkte und Gartenmärkte schließen. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind weitgehend untersagt - außer bei Geburten, Sterbefällen und wenn Kinder in Kliniken von ihren Eltern besucht werden.

und sind weitgehend untersagt - außer bei Geburten, Sterbefällen und wenn Kinder in Kliniken von ihren Eltern besucht werden. Handlungen zur Versorgung von Tieren ist ebenso genehmigt.

In der Landeshauptstadt machte die Feuerwehr am Samstagmorgen bereits Lautsprecherdurchsagen auf den Straßen, denn bei Zuwiderhandlung könnten massive Geldstrafen auf Beschuldigte zukommen. Die Polizei München spricht auf ihrem Twitter-Auftritt von Bußgeldern in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Auch zahlreiche Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt wurden angekündigt.

