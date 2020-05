Kripo-Ermittlungen nach Tod von Corona-Patientin in bayerischer Klinik: Jetzt folgen drastische Schritte

Nachdem eine Patientin in einer Klinik im Landkreis Deggendorf nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstarb, ermittelt die Kripo. Weitere Schritte folgen.

Die Polizei Niederbayern durchsuchte nun eine Klinik im Landkreis Deggendorf .

durchsuchte nun eine Klinik im Landkreis . Der Tod einer Corona*-Patientin wirft Fragen auf.

wirft Fragen auf. Für die Klinik hat dies nach Ermittlungen der Kripo nun drastische Folgen.

Update, 8. Mai, 20.40 Uhr: Gab es in einer Klinik im Landkreis Deggendorf Verstöße gegen die Corona*-Hygiene? Nach dem Tod einer Patientin ermittelte die Kripo in der sklepios-Klinik in Schaufling bei Deggendorf (siehe unten). Wie die Passauer Neue Presse berichtet, wird der Klinik-Betrieb nun vorübergehend komplett eingestellt. Das bestätigten das Landratsamt Deggendorf und die Klinik, so die Passauer Neue Presse weiter. „Die Patienten werden aktuell abverlegt", teilte ein Sprecher mit.

Tod von Corona-Patientin wirft Fragen auf - Kripo ermittelt in bayerischer Klinik

Erstmeldung vom 2. Mai - Schaufling/Deggendorf - Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus, doch besonders Bayern ist von der Ausbreitung des Virus stark betroffen. Eine Klinik im bayerischen Schaufling im Landkreis Deggendorf wurde nun von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kripo Straubing durchsucht. Nun wird ermittelt.

Coronavirus in Bayern: Polizei durchsucht Klinik

Wie die Polizei Niederbayern in einer Mitteilung erklärt, führen Behörden mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung in einem Fall, fahrlässiger Körperverletzung in einem weiteren Fall und möglichen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Am Freitagnachmittag wurde aus diesem Grund eine Klinik in Schaufling im Landkreis Deggendorf durchsucht. An dem Einsatz beteiligt waren laut der Polizei Niederbayern die Kripo Straubing, die Staatsanwaltschaft Deggendorf, mehrere Dutzend Beamte der Polizei Niederbayern, sowie Unterstützungskräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei.

Bei der Durchsuchung sei die Sicherstellung von Unterlagen und die Vernehmung von Verantwortlichen und Mitarbeitern im Vordergrund gestanden, erklärt die Polizei weiter.

Coronavirus in Deggendorf: Polizei untersucht Todesfall näher

Wie die Polizei weiter erklärt, ergaben sich bereits im Vorfeld durch eine Anzeige Hinweise, dass die vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen in der Einrichtung nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden seien. Dadurch könnte vor allem für Patienten ein größeres Risiko bestanden haben, sich unter anderem mit dem Coronavirus zu infizieren.

Wie die Polizei weiter verdeutlicht, werde nun auch ein Todesfall der Einrichtung näher untersucht. Demnach sei eine 82-Jährige an den Folgen von Covid-19 in der Einrichtung verstorben. „Die Gründe für die Infektion der Frau sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen“, erklärt die Polizei Niederbayern in der Erklärung weiter.

