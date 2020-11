Groß-Demo in München: „Gottesdienst“ gegen Corona? Vorfall bei Protesten in Nordbayern

Auch in Bayern kommt es am Sonntag zu Corona-Demos. In München werden mehrere tausend Demonstranten erwartet - trotz strenger Auflagen.

Die Infektionszahlen* steigen: Ab Montag beginnt deshalb auch in Bayern der Teil-Lockdown

der Um gegen die Maßnahmen zu protestieren zog es am Wochenende auch Demonstranten auf die Straße

zu protestieren zog es am Wochenende auch auf die Straße Bei der Corona-Demo in München wollen sich Veranstalter mit einem Trick die Auflagen umgehen

München - Ein letztes Mal hatten am Sonntag sämtliche Freizeit-Aktivitäten geöffnet, bevor der „Lockdown light“ Gastronomie, Kultur und Freizeit-Betrieb für den November schließt - als Reaktion auf die steigenden Coronavirus-Zahlen in Bayern und Deutschland. Während es den Großteil der Bayern dabei in geregelten Bahnen auf die Straße trieb, fanden sich am Wochenende auch Gegner des Teil-Lockdowns zu Demonstrationen zusammen. Unter anderem in Schweinfurt und München.

Aufgestellte Kreuze und Särge mit Blumenkränzen und Deutschland-Flaggen schmückten die Bühne auf der Theresienwiese in München. Neben einigen Rednern - unter ihnen der Fernseh-Pfarrer Jürgen Fliege - hatten sich zu Beginn der Corona-Demonstration bereits 1700 Münchner und Münchnerinnen versammelt. Die Initiative „Querdenken 089“ rief zur Kundgebung. Die Demonstranten wollten gegen die verschärften Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestieren.

Corona-Demo in München: „Querdenken 089“ ruft zur Kundgebung - oder zum Gottesdienst?

Schon Mitte September versammelten sich hier mehr als 10.000 Demonstranten, viele von ihnen ohne Maske oder Abstand. Auch am Sonntag sollte ebenfalls eine große Zahl werden. Die vielfachen Versuche der Initiative, 5000 Demonstranten anzumelden, lehnte die Stadt München allerdings ab. Zwei Gerichte bestätigten die Beschränkung auf 1000 Teilnehmer.

Mit einem kleinen Trick will sich ein Veranstalter der „Querdenken 089“-Demo jetzt gegen die Auflagen wehren. „Hier geht es nicht um Versammlungsfreiheit, hier geht es um einen Gottesdienst“, sagte der Redner bevor er die Teilnehmer aufrief, mit ihm zu beten. Warum die Veranstalter der Münchner Demonstration gegen die Coronavirus*-Maßnahmen aus ihrer Kundgebung einen Gottesdienst machen wollen? Ganz einfach, Gottesdienste im Freien haben in Bayern keine begrenzte Teilnehmerzahl.

Ob der Pastor in der Sonntagsmesse auch nur von Masken und abstand redet?

Das ist eine Politische Veranstaltung, gepackt in eine Messe!

Und auch noch Werbung für Leipzig @PolizeiMuenchen lässt sich auf der Nase rumtanzen.#muc0111 #Querdenker #Querdenken089 #Querdenken pic.twitter.com/wKLWENYU2Y — French Press 🌈🌈🌈 (@ArabicaKaffee) November 1, 2020

Corona-Demos in Bayern: Polizei zeigt Maskenverweigerer in Schweinfurt an

Die Demo der Initiative war der größte, aber nicht der einzige Corona*-Protest in Bayern. Auch in Schweinfurt wehrten sich Demonstranten gegen die Auflagen der Polizei. Etwa hundert Teilnehmer schlossen sich am Sonntag der Bürgerinitiative „Eltern stehen auf“ an, um in der Schweinfurter Innenstadt unter anderem gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren.

Weil 18 Teilnehmer ebendiese besonders vehement ablehnten und eine Maske auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht tragen wollten, griff die Polizei durch. Ein Sprecher bestätigte der dpa „Die Veranstaltung war in der Größe genehmigt, allerdings unter der Auflage, dass die Teilnehmer Masken tragen.“ Die Maskenverweigerer werden deshalb für ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Der Beginn der Demonstration in München soll zu Beginn dagegen ruhig verlaufen sein, bestätigte die Polizei der deutschen Presse-Agentur am Sonntag-Nachmittag.

Coronavirus in Bayern: Söder schwört Bevölkerung auf einen Monat des Verzichts ein

Bevor am Montag Bayern in den Teil-Lockdown geht, um die Infektionszahlen zu senken, genossen viele noch die letzten Stunden in Kultur und Freizeit-Einrichtungen des Freistaats, sowie in Restaurants und Cafés. Ab Montag greifen dann strenge Kontaktbeschränkungen: Höchstens zehn Menschen dürfen zusammenkommen - in privaten wie in öffentlichen Räumen. Anders als im Frühjahr beim ersten Corona-Lockdown sollen Schulen, Kindertagesstätten, Friseure und Universitäten offen bleiben. (vs) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks