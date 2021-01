Coronavirus: Das müssen sie über FFP2-Masken wissen

FFP2-Masken werden in Bus und Bahn und beim Einkaufen in Bayern verpflichtend

Neue Maskenpflicht in Bayern

von Christoph Stadtler schließen

In Bayern wird sie beim Einkaufen oder in der Bahn nun stetiger Begleiter sein: Die FFP2-Maske. Wir erklären Ihnen, was sie bei dieser besonderen Maske beachten müssen und wo sie überhaupt verfügbar ist?