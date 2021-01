FFP2-Masken: Wo sie zu kaufen sind, was sie kosten - und wie oft sie getragen werden können

Ich kann sie mir in der Tat leisten, das ist nicht das Problem. Ich stelle nur in Frage, wieso sich die Krankenkasse nicht zur Vorbeugung vor einem augenscheinlich gefährlichen Virus an der Finanzierung der Masken beteiligt. Denn die knapp 800 EUR Beitrag pro Monat nehmen sie zeitgleich sehr dankend an.

Und denken Sie bitte aber auch an die, für die in der Tat 5 EUR für eine eigentliche Einwegmaske viel Geld sind. In vielen Familien ist bereits so schon das Geld am Monatsende knapp, das ist nun mal die bittere Realität. Nur weil Sie und ich uns das möglicherweise problemlos leisten können, gilt das nun mal nicht für alle.