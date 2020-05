Am Tag der Corona-Lockerung: Biker kracht frontal in Mercedes und verliert sein Leben - Polizei mit Appell

Markus Söder (CSU) verkündete weitreichende Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen. Zu Beginn der Motorradsaison am Mittwoch (6. Mai) ereignete sich direkt ein furchtbarer Unfall.

Landkreis Bamberg - Das Coronavirus beherrscht seit Wochen das Leben im Freistaat. Erst diese Woche (5. Mai) wurden vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder deutliche Lockerungen verkündet, die Motorradfahrer lange herbeigesehnt hatten. Am Mittwoch (6. Mai) fiel dann der Startschuss für die Motorrad-Saison 2020. Ein Unfall in Franken überschattete jedoch die Ereignisse.

Coronavirus in Bayern: Motorrad-Saison eröffnet - tödlicher Unfall in Franken

Wie News5 berichtet, war der Fahrer eines Mercedes von Rattelsdorf in Richtung Breitengüßbach (Lkr. Bamberg) unterwegs, als er bereits in einer lang gezogenen Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam. Daraufhin geriet der 88-jährige Fahrer des Mercedes auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad unterwegs war. Beide Fahrzeuge krachten dem Portal zufolge frontal aufeinander, was tragische Folgen mit sich brachte.

Motorrad-Unfall im Landkreis Bamberg: 33-Jähriger verliert sein Leben

Wie News5 weiter berichtet, zeigten die Schäden am Motorrad, mit welcher Wucht der Aufprall stattgefunden haben muss. Auch die Schäden am Mercedes sollen massiv gewesen sein. Der 33 Jahre alte Biker wurde demnach bei der Kollision lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch die Reanimationsmaßnahmen der erst eintreffenden Polizeibeamten blieben erfolglos. Wie das Portal berichtet, verletzte sich der 88-jährige Fahrer des Mercedes nur leicht, wurde aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg war ein Sachverständiger vor Ort und unterstützte die Beamten der Polizei bei der Unfallaufnahme.

Furchtbarer Unfall im Landkreis Bamberg: Polizei mit Appell

Pressesprecher Daniel Hartmann vom Polizeipräsidium Oberfranken appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, nun besondere Rücksicht walten zu lassen. Motorradfahrer sollten nach der langen Pause die Saison langsam beginnen und ihre Fahrzeuge überprüfen lassen. Auch Autofahrer werden darum gebeten, wieder besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen. "Wir wollen sensibilisieren, dass wieder Motorradfahrer unterwegs sind. An Kreuzungen und Einmündungen einmal mehr schauen, als zu wenig. Das kann Menschenleben retten", so Hartmann.

