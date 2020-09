ÖPNV-Streik legt Städte in Bayern lahm: Kunden mit massiven Corona-Sorgen - „verantwortungslos“

Für Dienstag (29. September) hat die Gewerkschaft Verdi in elf bayerischen Städten zum Streik im ÖPNV aufgerufen. Mancherorts werden Busse oder Bahnen komplett lahmgelegt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik im ÖPNV auf.

Am Dienstag (29. September) wird auch in elf bayerischen Städten gestreikt.

Mancherorts wird der ÖPNV dadurch nahezu lahmgelegt.

Update vom 29. September, 10.13 Uhr: Der Warnstreik im ÖPNV in Bayern ist in vollem Gange - mitten in der Corona-Pandemie. Eine Person schrieb deshalb auf Twitter: „Wenn möglich, nicht den Bus nehmen. Brechend voll. Abstand nicht möglich“ (siehe Update von 7.54 Uhr). Nun übt eine weitere Person über das soziale Netzwerk Kritik: „Ich bin in der Gewerkschaft und Warnstreik ist ein gutes Recht. Aber das im ÖPNV während Corona zu machen und damit für überfüllte Bahnen zu sorgen, ist verantwortungslos und gesundheitsgefährdend!“

In den sozialen Netzwerken entbrennt jedoch eine Diskussion darüber, wer denn nun Schuld am Verkehrschaos sei. Während die einen die Streik-Entscheidung bei Verdi anprangern, sehen die anderen die Arbeitgeberseite in der Verantwortung.

Warnstreik im ÖPNV: Auch München betroffen - Erste Auswirkungen sichtbar

Update vom 29. September, 7.54 Uhr: In vielen Orten Bayerns steht seit dem Morgen der öffentliche Nahverkehr in großen Teilen still oder rollt nur eingeschränkt. Der Warnstreik sei wie geplant angelaufen, so ein Verdi-Sprecher. In elf bayerischen Städten wird heute gestreikt, unter anderem in München. Dort fielen am Morgen die U-Bahnen aus, Straßenbahnen und Busse fuhren nur vereinzelt. „In Augsburg fährt so gut wie gar nichts“, sagte ein Sprecher der Stadtwerke.

Die Nürnberger VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft hat einen Streikfahrplan eingerichtet. Statt U-Bahnen und Straßenbahnen fahren Busse entlang des Nachtliniennetzes. Diese seien am Morgen sehr voll gewesen, so eine Sprecherin. Normalerweise transportiere die VAG 600.000 Fahrgäste am Tag. „Da sind 14 Linien ein kleines Angebot.“

ÖPNV-Streik auch in München: „Wenn möglich, nicht den Bus nehmen. Brechend voll“

Auch in München zeigen sich die ersten Auswirkungen des Warnstreiks. So schreibt ein Twitter-Nutzer: „Wenn möglich, nicht den Bus nehmen. Brechend voll. Abstand nicht möglich. Verkehrsaufkommen in München so groß, dass plötzliche Vollbremsungen unvermeidbar sind. Kommt gut an, oder besser: Fernarbeit, wo möglich, um die Infektionsgefahr zu minimieren.“

Wenn möglich, nicht den #Bus nehmen. Brechend voll. Abstand nicht möglich. Verkehrsaufkommen in #Muenchen so groß, dass plötzliche Vollbremsungen unvermeidbar sind.



Gestreikt wird auch in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Die Beschäftigten wollen dadurch den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen. Betroffen waren nach Gewerkschaftsangaben die Kitas in Augsburg, Stadtverwaltungen in Oberfranken, Schwaben und Oberbayern sowie teilweise die Stadtreinigung in Unterfranken.

Warnstreik im ÖPNV in Bayern: „Die Lage ist ernst“

Update vom 29. September, 6.23 Uhr: Heute wird gestreikt. In elf bayerischen Städten hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von kommunalen Verkehrsbetrieben und privaten Omnibusunternehmen zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Verkehrsbetriebe kündigten an, dass Busse und Bahnen deshalb den ganzen Tag über nur eingeschränkt fahren oder sogar ganz ausfallen könnten.

Verdi fordert einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Die Arbeitgeber lehnen dies nach Angaben von Verdi bisher allerdings ab. „Die Lage ist ernst, der Warnstreik ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, Verhandlungen aufzunehmen“, so Bayerns Verdi-Bereichsleiter Kai Winkler. In allen 16 Bundesländern laufen derzeit Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV.

Warnstreik trotz Corona: Elf bayerische Städte betroffen - Verkehr wird lahmgelegt

Warnstreiks gibt es Verdi zufolge in München, Nürnberg*, Augsburg, Regensburg*, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. In Regensburg wird nach Angaben der Stadtwerke der Busverkehr komplett lahmgelegt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass die U-Bahnen in der Landeshauptstadt überhaupt nicht fahren können, Straßenbahnen und Busse nur teilweise.

ÖPNV-Streik am Dienstag: Elf bayerische Städte betroffen - Verkehr mancherorts fast vollständig lahmgelegt

Erstmeldung vom 28. September: München - Am Dienstag (29. September) werden in ganz Bayern Warnstreiks im ÖPNV stattfinden. In elf bayerischen Städten wird der öffentliche Personen-Nahverkehr dadurch nahezu komplett lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten von kommunalen Verkehrsbetrieben und privaten Omnibusunternehmen zum Arbeitskampf aufgerufen.

ÖPNV-Streik im Freistaat: München und Regensburg stark betroffen

Verdi hatte einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 Arbeitnehmer im ÖPNV gefordert. Dies lehnten die Arbeitgeber bisher ab. Die Verkehrsbetriebe kündigten an, dass Busse und Bahnen deshalb den ganzen Tag über nur eingeschränkt fahren oder ganz ausfallen könnten.



Warnstreiks wird es Verdi zufolge in München, Nürnberg, Augsburg*, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt geben. In Regensburg wird nach Angaben der Stadtwerke der Busverkehr komplett lahmgelegt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass die U-Bahnen in der Landeshauptstadt überhaupt nicht fahren können, Straßenbahnen und Busse nur teilweise.

ÖPNV-Streik in Bayern: Bis Freitag noch weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft hat einen Streikfahrplan eingerichtet: Statt U-Bahnen und Straßenbahnen fahren Busse entlang des Nachtliniennetzes. In Würzburg fallen Bussen, Müllabfuhr und Straßenreinigung aus.



Bereits am Montag hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Bayern ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen waren vor allem Augsburg und München. Bis Freitag soll es in weiteren Städten im Freistaat Warnstreiks in kommunalen Einrichtungen wie Kitas, Kliniken oder Müllabfuhr geben. Die Beschäftigten wollen dadurch den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen.

