Bayerns Schulen: Die Verlängerung der Weihnachtsferien ist riskant und armselig zugleich

Die Schulen schließen im Winter früher - wegen Corona. Eine armselige Lösung. Sie trägt ein Risiko und hätte gleichzeitig eine Chance bedeuten können. Ein Kommentar.

Nachfolgend lesen Sie einen Kommentar zur Ferienverlängerung in Bayern von Dirk Walter.

Die vorgezogenen Weihnachtsferien sind in zweifacher Hinsicht problematisch, ja möglicherweise riskant. Erstens wurde erst am Montag eine Studie (nicht die erste) veröffentlicht, die das relativ geringe Infektionsrisiko durch Schüler belegt. Auch Kultusminister Michael Piazolo ist dieser Auffassung: Studien legten nahe, so sagte er am Dienstag wörtlich, dass „Schulen keine Infektionsherde“ sind.

Warum dann aber die flächendeckenden Schulschließungen – und nichts anderes ist ja diese Verlängerung der Weihnachtsferien? Das hat der Minister nicht schlüssig begründet. Dabei könnte sich der Schul-Lockdown durchaus als riskante Maßnahme herausstellen, dann nämlich, wenn die Kinder ihre zusätzliche Freizeit zu ausgedehntem Shopping nutzen. Die Annahme, dass sie sich in den Tagen vor Weihnachten in freiwillige Selbstisolation begeben, dürfte jedenfalls ein frommer Wunsch sein.

Es wäre die Chance für flächendeckenden Distanzunterricht gewesen

Zweitens stellt sich die Frage, warum Bayerns Staatsregierung die Chance nicht nutzt und flächendeckenden Distanzunterricht in den Schultagen vor Weihnachten anbietet? Das fragen völlig zu Recht die bayerischen Grünen, das fragen sich auch Lehrer, die fürchten, nun wieder als „faule Lehrer“ dazustehen.

Es ist ja sowieso schon so viel Unterricht ausgefallen, da könnte man die Tage vor Weihnachten durchaus sinnvoll nutzen. Aber der Kultusminister geht den bequemsten Weg: Er schließt einfach die Schulen und schaltet die Computer aus. Das ist armselig.