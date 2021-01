Der Corona-Lockdown wird verlängert, wie Markus Söder und Angela Merkel erklärten. Über die konkrete Umsetzung für Bayern wird nun im Landtag diskutiert - es droht Zoff.

Der Corona*-Lockdown in Deutschland wird verlängert und verschärft.

Über die genaue Umsetzung für Bayern berät nun der Landtag.

Es droht Zoff - aus der Opposition kam bereits harsche Kritik.

Update vom 6. Januar, 11.20 Uhr: Aktuell tagt der bayerische Landtag. Thema ist, wie die gestern beschlossenen Corona-Maßnahmen für Bayern umgesetzt werden. Um 12 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Markus Söder. Diese können Sie im Live-Stream und -ticker hier verfolgen.

Söder verkündet Lockdown-Verschärfung in Bayern: „Unsinn“ und „Schwachsinn“ - im Landtag droht heute Zoff

Erstmeldung vom 6. Januar, 10.02 Uhr: München - Am Dienstag einigten sich Bund und Länder auf eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar. Das verkündete Kanzlerin Angela Merkel* gemeinsam mit Markus Söder.* Am heutigen Mittwoch (6. Januar) kommt das bayerische Kabinett in einer Sondersitzung zusammen. Es befasst sich dann mit der Umsetzung und Feinjustierung der Maßnahmen für den Freistaat. Nach der Sitzung soll es gegen 12 Uhr eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder geben. Am Freitag wird der Landtag in einer Sondersitzung über die Verschärfung abstimmen.

Corona-Lockdown verlängert: Kommt es beim Thema Schulen zum Streit?

Interessant dürfte unter anderem werden, wie die Freien Wähler als Koalitionspartner der CSU* auf die verschärften Corona*-Maßnahmen reagieren, die Söder aus Berlin mitbringt. Seit Monaten gibt es zwischen den beiden Parteien aufgrund der Corona*-Politik Spannungen. Die Freien Wähler favorisieren eher einen liberaleren Ansatz mit mehr Lockerungen, die CSU um Söder steht für einen vorsichtigeren Kurs mit Auflagen.

Besonders das Thema Schule dürfte eine Rolle spielen. Söder hatte bereits in Berlin erklärt, dass er gegen eine Öffnung für Grundschüler und Abschlussklassen sowie von Kindertagesstätten sei. Der Distanzunterricht wird fortgesetzt. Die Zeichen stehen wegen der Lernplattform Mebis auf Ärger.

Aus den Reihen der Freien Wähler war zu hören, dass sie sich eine Rückkehr unter strengeren Auflagen mit Wechselunterricht und Klassenteilungen sehr wohl vorstellen könnten. Im Kabinett hatten die Freien Wähler aber bisher alle Maßnahmen mitgetragen, wenn auch bisweilen mit Zähneknirschen.

Corona-Lockdown in Bayern: Bewegungsradius in Hotspots wird eingeschränkt

Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler, hatte sich jüngst in einem Strategie-Papier für eine möglichst rasche Beendigung der Corona*-Maßnahmen ausgesprochen. Stattdessen bringt Söder nun eine deutliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Bayern mit nach München.

Die Kanzlerin hatte sich mit den Länderchefs am Dienstag darauf verständigt in Hotspots die Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern zu begrenzen. Diese Maßnahme tritt in Kraft, wenn ein Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz* von 200 überschreitet. Damit soll besonders dem Ausflugstourismus ein Riegel vorgeschoben werden.

Corona in Bayern: „Unsinn“ und „Schwachsinn“ - harte Kritik an Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Über die Feiertage hatte es insbesondere in den bayerischen Bergregionen regen Ausflugsverkehr gegeben - trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen. Bürgermeister hatten geklagt, ihre Orte würden von Ausflüglern überrannt*, die Parkplatzsituation sei am Limit. Der Ministerrat dürfte deswegen auch am heutigen Dreikönigstag die Situation in den Bergregionen mit Sorge beobachten. Auch die Polizei äußerte sich mit Blick auf den Feiertag.*

Für diese Maßnahme gibt es bereits Kritik aus der bayerischen Opposition. SPD-Fraktionschef Horst Arnold sprach auf Twitter von „unverhältnismäßigen Holzhammermethoden“, sein Parteikollege Christian Flisek bezeichnete die Maßnahme als „totalen Schwachsinn, weil unverhältnismäßig.“ Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hält die Einschränkung für „Unsinn“, wie er dem Bayerischen Rundfunk sagte.

Corona-Lockdown: 17 Kreise in Bayern von Einschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen

Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen würde - Stand Mittwoch, 00.00 Uhr - 17 Städte und Kreise in Bayern betreffen. Konkret lagen nach Daten des Robert Koch-Instituts die Städte Coburg, Passau, Hof und Nürnberg über der 200er-Marke. Bei den Landkreisen waren Deggendorf, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Coburg, Passau, Tirschenreuth, Berchtesgadener Land, Bayreuth, Regen, Kulmbach, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn, Roth und Hof gelistet.

Es wird aber erwartet, dass in den nächsten Tagen weitere Kreise die 200er-Inzidenz überschreiten, da über die Feiertage weniger getestet worden war und nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermittelt hatten. „Wir müssen eher davon ausgehen, dass diese Zahlen wachsen“, betonte Söder. Deswegen lassen die Länder private Treffen auch nur noch im eigenen Haushalt oder mit höchstens einer weiteren Person zu. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

