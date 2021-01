Corona-Lockdown verschärft: Söder verkündet Paukenschlag und tauscht Minister - neue Lockdown-Regeln gelten

Der Corona-Lockdown wird verlängert. Söder erklärte die Umsetzung der Maßnahmen, beispielsweise des Bewegungsradius‘. Dann verkündete er einen Paukenschlag.

Der Corona*-Lockdown in Deutschland wird verlängert und verschärft.

Der Landtag beriet am Mittwoch (6. Januar) über die Umsetzung im Freistaat.

Markus Söder verkündete bei einer Pressekonferenz dann einen Paukenschlag - und tauscht Minister aus (siehe Update vom 6. Januar, 12.53 Uhr).

Update vom 6. Januar, 18.45 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat sich im Anschluss an die heutige Pressekonferenz nochmal via Twitter zur aktuellen Lage geäußert. Dabei formulierte der Ministerpräsident erneut die Not in der aktuellen Lage und wagte einen Blick in die Zukunft: „Wir können Corona überwinden. Aber nur mit voller Konzentration und Fokussierung.

Nur wenn uns das gelingt, können wir uns allen anderen Themen mit neuer Kraft und neuen Ideen widmen“, so Söder. Der seit Anfang Dezember geltende Lockdown wurde in dieser Woche bis Ende Januar verlängert.

Wir müssen jetzt die Herausforderung Corona gemeinsam bestehen. Wir können Corona überwinden. Aber nur mit voller Konzentration und Fokussierung.

Nur wenn uns das gelingt, können wir uns allen anderen Themen mit neuer Kraft und neuen Ideen widmen. #Richtung21 @csu_bt — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 6, 2021

Corona in Bayern: Harter Lockdown verlängert - Söder zieht personell die Reißleine

Update vom 6. Januar, 14.10 Uhr: Markus Söder zieht in der Corona-Pandemie personell die Reißleine: Bayerns Ministerpräsident löst die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml ab und ersetzt sie durch deren Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force Klaus Holetschek (siehe Update von 12.56 Uhr). Holetschek habe sich zuletzt als Macher erwiesen, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen in Bayern, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München. „Das ist eine souveräne Entscheidung, die mit allen besprochen ist“, sagte Söder. „Ich glaube, dass die Aufstellung so die beste ist.“

Söder forderte vom Bund auch erneut mehr Planungssicherheit bei der Lieferung von Impfstoff gegen das Coronavirus. Es sei jetzt wichtig, dass jeder Impfstoff, der möglich ist, beschafft und produziert werden kann. Es sei nicht ein Problem der bestellten Mengen, sondern es stelle sich die Frage, wann die Impfdosen ankommen. „Was gestern ein positives Signal war, dass die Kanzlerin das mit zur Chefsache gemacht hat“, sagte der CSU-Chef.

Corona in Bayern: Freistaat erlaubt Abholservice Click&Collect

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärte bei der Pressekonferenz, dass der Freistaat nun auch den Abholservice Click&Collect erlaube. Demnach dürfen Online-Bestellungen künftig im Laden abgeholt werden. „Das ist für viele Händler, gerade auch für den kleineren Einzelhandel, vielleicht der letzte Strohhalm“, so Aiwanger. In anderen Bundesländern war der Service bislang schon erlaubt. Bayern hatte davon bislang aber aus Angst vor Kundenansammlungen vor den Geschäften Abstand genommen. „Ich appelliere an die Bürger, diese Angebote anzunehmen“ - und nicht nur bei den großen internationalen Online Plattformen zu bestellen, so Aiwanger. „Wenn Corona rum ist, wollen wir nicht ein großes Ladensterben festgestellt sehen.“

Weiter erklärte Aiwanger, dass die Corona-Hilfen für den November Betrieben vom 12. Januar an ausgezahlt werden sollen. „Die Zusage scheint belastbar zu sein, ab 12. Januar könnte es laufen“, sagte er. Bislang fehle noch die nötige Abwicklungssoftware für die Novemberhilfe.

Corona-Lockdown verschärft: Söder verkündet Paukenschlag und tauscht Minister - neue Lockdown-Regeln gelten

Update vom 6. Januar, 12.53 Uhr: Am Mittwoch beriet der bayerische Landtag über die Umsetzung der Beschlüsse auf dem gestrigen Corona-Gipfel. Ministerpräsident Markus Söder erklärte nach der Sitzung bei einer Pressekonferenz, der Lockdown werde auch für Bayern verlängert und verschärft. Damit bleiben im Freistaat ab kommenden Montag (11. Januar) weiterhin weite Teile des Handels, der Hotellerie und Gastronomie geschlossen.

Corona-Lockdown in Bayern verlängert: Freistaat sagt Faschingsferien ab

In den Schulen wird es weiterhin keine Präsenz geben. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen - allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie Söder sagte. In allen Schulen und Jahrgangsstufen soll es Angebote für Distanzunterricht geben. Abhängig vom Infektionsgeschehen wird ab Februar eine Rückkehr zum Präsenzunterricht - nach Jahrgangsstufen gestaffelt - angestrebt. Der CSU-Chef verkündete außerdem, dass die Faschingsferien abgesagt werden. Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden.

Für Hotspots, also Kreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt, gilt zudem eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Bewohner dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer um ihren Wohnort herum aufhalten. Einkäufe sind davon aber ausgenommen, wie Söder klarstellte. Die neue Regel bezieht sich vor allem auf tagestouristische Ausflüge, so Söder.

Corona in Bayern: Söder verkündet Paukenschlag - Melanie Huml wechselt Position

Einen Paukenschlag lieferte Söder dann zum Ende seiner Rede: Gesundheitsministerin Melanie Huml wechselt in die Staatskanzlei. Sie verstärkt dort das Corona-Team. Neuer Gesundheitsminister werde Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek.

Update von 12.38 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

Update von 12.35 Uhr: Söder erklärt, dass er verstehe, dass gewisse Regionen überlaufen sind und erwähnt explizit Miesbach. Er stellt aber klar: „Schilder die da aufgestellt werden, helfen wenig“. Es werde nun überlegt, wie sich die Bewegungsradius-Maßnahme nun praktikabel umsetzen lasse, darum kümmere sich das Innenministerium.

Die neuen Regeln gelten ab nächsten Montag, dem 11. Januar.

Update von 12.31 Uhr: Wieso zieht Söder jetzt personelle Konsequenzen, obwohl Melanie Huml schon mal mehr in der Kritik stand als derzeit? Diese Frage stellt ein Journalist Markus Söder. Der CSU-Chef habe sich überlegt, was für die nächsten Monate gut sei, dies sei mit allen besprochen. In der Staatskanzlei brauche man Verstärkung, Melanie Huml habe Erfahrung. Söder schätze sie sehr. Für die nächsten Monate sei man so „gut aufgestellt.“

Update von 12.21 Uhr: „Der Lockdown geht zunehmend an die Substanz“, erklärt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der nach Söder spricht. Die einen würden fordern, wieder mehr zuzulassen, die Krankenhäuser bitten, weiterhin vorsichtig zu sein. Solange die Lage in den Krankenhäusern angespannt sei, sei Corona ein großes Problem. Man dürfe die Wirtschaft trotzdem nicht aus dem Blick verlieren: „Großer Appell an Berlin, hier Gas zu geben wo es nur geht.“

Corona-Lockdown in Bayern verlängert - Söder entschuldigt sich: „Verzeihung dafür, dass ...“

Update 12.19 Uhr: Er wolle nichts versprechen, was man nicht halten könne. Aber man tue alles, was man könne. „Wir gehen keine bequemen Weg“, weiß Söder. Das koste Kraft. „Wir werden es überstehen“, ist sich der CSU-Chef sicher und bedankt sich bei allen, die sich an die Regeln halten. „Verzeihung dafür, dass wir das weitermachen müssen.“

Corona-Lockdown in Bayern: Melanie Huml wechselt Position - neuer Gesundheitsminister im Freistaat

Update 12.14 Uhr: Es ist „schwieriger und schlimmer als die erste Welle“, erklärt Söder. Dann kommt Söder zu einer wichtigen Personalie, denn er habe sich Gedanken um die Aufstellung gemacht. Melanie Huml verstärkt deshalb ab nächsten Montag das Team in der Staatskanzlei und hilft dort mit ihrer Erfahrung im Corona-Stab. „Das ist verbunden mit einer ganz hohen Wertschätzung“ für die Erfahrung der CSU-Politikerin. Klaus Holetschek übernimmt die Aufgaben als Gesundheitsminister.

Corona-Lockdown in Bayern verlängert und vertieft: Freitstaat lässt Faschingsferien ausfallen

Update 12.09 Uhr: Schulen und Kitas seien laut Söder ein „sensibles“ Thema. „Wir gehen hier auf Nummer sicher, wir machen keine Experimente.“ Es gibt keine Präsenz, „aber auch keine verlängerten Ferien.“ Stattdessen gebe es Distanzunterricht plus Notbetreuung für Kita und für Grundschule. „Wer es braucht“, stellt Söder klar. Dabei gehe es nicht um die Berufe der Eltern, sondern darum wer auf die Notbetreuung angewiesen ist.

Der Präsenzunterricht solle an anderer Stelle nachgeholt werden. Es werde deshalb keine Faschingsferien geben, da Fasching ja auch ausfalle. Dort gebe es dann die Möglichkeit, Unterricht nachzuholen.

Bayern lässt Faschingsferien 2021 ausfallen. Unterricht soll dann in Präsenz nachgeholt werden. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) January 6, 2021

Söder erklärt Corona-Lockdown für Bayern: „Je weicher die Maßnahmen, desto länger dauern sie“

Update 12.06 Uhr: „Wir sollten konsequent bleiben“, fordert Söder. „Je weicher die Maßnahmen sind, desto länger dauern sie.“ Die Zahlen seien aber zu hoch, weshalb man die jetzigen Maßnahmen verlängern und an einigen Stellen vertiefen müsse. Das gilt auch für Bayern. Vertieft werden zwei zentrale Bereiche: Kontakte und Mobilität. „Kontakte: Wir gehen zurück auf das Frühjahr.“ Man dürfe nun nur einen Haushalt mit einer Person treffen. Ergänzend zur Kinderbetreuung: Man könne sich für die Betreuung von Kindern eine fest „Kontaktfamilie“ vorstellen.

Zur Mobilität sagt Söder mit Blick auf touristische Tagesausflüge, dass diese „In allen Hotspots, also ab 200er Inzidenz“ vom Wohnort nicht mehr erlaubt seien. Der Radius beträgt 15 Kilometer. Als Wohnnort gilt die Stadtgrenze. „Das gilt ausdrücklich nicht für etwa Einkäufe“, so Söder.

Corona-Lockdown verlängert: Söder warnt - „Die Lage ist weiterhin ernst“

Update 12.03 Uhr: „Die Lage ist weiter sehr ernst“, beginnt Söder. Die Zahlen seien über Weihnachten nicht durch die Decke gegangen, die Maßnahmen seien also richtig gewesen. Es gebe aber keinen Anlass zur Entwarnung. Bayern habe aktuell eine Inzidenz von 158, erklärt er. Erst Mitte Ende nächster Woche könne man erst wirklich sagen, wie sich die Zahlen nach den Feiertagen entwickelt haben, denn es wurde weniger getestet. Man gehe davon aus, dass die Dunkelziffer höher sei.

Auch in Bayern habe es schon einen Fall mit dem mutierten Virus gegeben, erklärt Söder. Es habe sich um eine Reiserückkehrerin aus Großbritannien gehandelt.

Update 12.02 Uhr: Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder beginnt.

Update vom 6. Januar, 11.20 Uhr: Aktuell tagt der bayerische Landtag. Thema ist, wie die gestern beschlossenen Corona-Maßnahmen für Bayern umgesetzt werden. Um 12 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Markus Söder. Diese können Sie im Live-Stream und -ticker hier verfolgen.

Söder verkündet Lockdown-Verschärfung in Bayern: „Unsinn“ und „Schwachsinn“ - im Landtag droht heute Zoff

Erstmeldung vom 6. Januar, 10.02 Uhr: München - Am Dienstag einigten sich Bund und Länder auf eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar. Das verkündete Kanzlerin Angela Merkel* gemeinsam mit Markus Söder.* Am heutigen Mittwoch (6. Januar) kommt das bayerische Kabinett in einer Sondersitzung zusammen. Es befasst sich dann mit der Umsetzung und Feinjustierung der Maßnahmen für den Freistaat. Nach der Sitzung soll es gegen 12 Uhr eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder geben. Am Freitag wird der Landtag in einer Sondersitzung über die Verschärfung abstimmen.

Corona-Lockdown verlängert: Kommt es beim Thema Schulen zum Streit?

Interessant dürfte unter anderem werden, wie die Freien Wähler als Koalitionspartner der CSU* auf die verschärften Corona*-Maßnahmen reagieren, die Söder aus Berlin mitbringt. Seit Monaten gibt es zwischen den beiden Parteien aufgrund der Corona*-Politik Spannungen. Die Freien Wähler favorisieren eher einen liberaleren Ansatz mit mehr Lockerungen, die CSU um Söder steht für einen vorsichtigeren Kurs mit Auflagen.

Besonders das Thema Schule dürfte eine Rolle spielen. Söder hatte bereits in Berlin erklärt, dass er gegen eine Öffnung für Grundschüler und Abschlussklassen sowie von Kindertagesstätten sei. Der Distanzunterricht wird fortgesetzt. Die Zeichen stehen wegen der Lernplattform Mebis auf Ärger.

Aus den Reihen der Freien Wähler war zu hören, dass sie sich eine Rückkehr unter strengeren Auflagen mit Wechselunterricht und Klassenteilungen sehr wohl vorstellen könnten. Im Kabinett hatten die Freien Wähler aber bisher alle Maßnahmen mitgetragen, wenn auch bisweilen mit Zähneknirschen.

Corona-Lockdown in Bayern: Bewegungsradius in Hotspots wird eingeschränkt

Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler, hatte sich jüngst in einem Strategie-Papier für eine möglichst rasche Beendigung der Corona*-Maßnahmen ausgesprochen. Stattdessen bringt Söder nun eine deutliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Bayern mit nach München.

Die Kanzlerin hatte sich mit den Länderchefs am Dienstag darauf verständigt in Hotspots die Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern zu begrenzen. Diese Maßnahme tritt in Kraft, wenn ein Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz* von 200 überschreitet. Damit soll besonders dem Ausflugstourismus ein Riegel vorgeschoben werden.

Corona in Bayern: „Unsinn“ und „Schwachsinn“ - harte Kritik an Einschränkung der Bewegungsfreiheit

Über die Feiertage hatte es insbesondere in den bayerischen Bergregionen regen Ausflugsverkehr gegeben - trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen. Bürgermeister hatten geklagt, ihre Orte würden von Ausflüglern überrannt*, die Parkplatzsituation sei am Limit. Der Ministerrat dürfte deswegen auch am heutigen Dreikönigstag die Situation in den Bergregionen mit Sorge beobachten. Auch die Polizei äußerte sich mit Blick auf den Feiertag.*

Für diese Maßnahme gibt es bereits Kritik aus der bayerischen Opposition. SPD-Fraktionschef Horst Arnold sprach auf Twitter von „unverhältnismäßigen Holzhammermethoden“, sein Parteikollege Christian Flisek bezeichnete die Maßnahme als „totalen Schwachsinn, weil unverhältnismäßig.“ Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hält die Einschränkung für „Unsinn“, wie er dem Bayerischen Rundfunk sagte.

15 km #Bewegungsradius? Für Flächenland wie #Bayern nicht lebensnah und praktikabel. Folge: Maximale Verunsicherung der Menschen & Überforderung der Polizei. Diese müssen diese unvehätnismäßigen Holzhammermethoden ausbaden! Das ist KEINE Strategie, sondern ein Offenbarungseid! — Horst Arnold MdL SPD (@HorstArnold_SPD) January 5, 2021

Corona-Lockdown: 17 Kreise in Bayern von Einschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen

Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen würde - Stand Mittwoch, 00.00 Uhr - 17 Städte und Kreise in Bayern betreffen. Konkret lagen nach Daten des Robert Koch-Instituts die Städte Coburg, Passau, Hof und Nürnberg über der 200er-Marke. Bei den Landkreisen waren Deggendorf, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Coburg, Passau, Tirschenreuth, Berchtesgadener Land, Bayreuth, Regen, Kulmbach, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn, Roth und Hof gelistet.

Es wird aber erwartet, dass in den nächsten Tagen weitere Kreise die 200er-Inzidenz überschreiten, da über die Feiertage weniger getestet worden war und nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermittelt hatten. „Wir müssen eher davon ausgehen, dass diese Zahlen wachsen“, betonte Söder. Deswegen lassen die Länder private Treffen auch nur noch im eigenen Haushalt oder mit höchstens einer weiteren Person zu. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

