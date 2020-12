Schweres Corona-Jahr 2021? „Wir müssen uns weiter beschränken“ - doch Söder macht in Neujahrsansprache auch Hoffnung

Das Corona-Jahr 2020 geht zuende, doch Markus Söder stimmt Bayern auf ein schweres 2021 ein. In seiner Neujahrsansprache macht der CSU-Chef aber auch Hoffnung.

Markus Söder stimmt Bayern in seiner Neujahrsansprache auf ein schweres Jahr ein.

„Wir müssen uns weiter beschränken“, sagt er mit Blick auf Corona.*

Der CSU-Chef versucht aber auch, Hoffnung zu machen.

Hier finden Sie die Corona-News aus Bayern. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

München - Das Corona*-Jahr 2020 geht zuende. Seit Mitte Dezember befindet sich ganz Deutschland im Lockdown*, Restaurants und viele Geschäfte mussten schließen, außerdem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Einen Überblick über die im Freistaat geltenden Regeln finden Sie hier.

Corona-Jahr 2020 - Söder stellt in Neujahrsansprache klar: „Wir müssen uns weiter beschränken“

In seiner Neujahrsansprache, die am ersten Januar um 18.40 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt wird, macht Ministerpräsident Markus Söder* keine Hoffnung auf ein baldiges Corona-Ende. „Wir müssen uns weiter beschränken“, zitiert der BR exklusiv vorab aus der Ansprache. Erstmals verwendete er auch das Wort „fies“, um das Coronavirus zu beschreiben. Das hat wohl noch kein Regierungschef in einer Neujahrsansprache getan, wie der BR vermutet.

Bayern befinde sich gerade mitten in der zweiten Welle. Söders Blick aufs neue Jahr ist düster: „Manche prophezeien sogar schon eine dritte Welle.“ Außerdem würden auch die Nachrichten über mutierte Coronaviren* Sorge bereiten. Deshalb müsse man sich weiter beschränken.

Corona: Söder drängt zum Impfstart in Deutschland auf schnellere Produktion

Neujahrsansprache von Söder: Wie geht es nach dem Corona-Lockdown-Ende weiter?

Damit deutet Söder auch seine Position für das Gespräch mit den Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel* an. Bei dem Termin am 5. Januar soll entschieden werden, wie es nach dem Lockdown, der am 10. Januar ausläuft, weitergehen soll. Söder hatte zuvor bereits angedeutet, dass eine Sieben-Tage-Inzidenz* von 50 das Ziel sein müsse. Wann dieser Wert erreicht sein könnte und warum die Zahlen nicht so sinken wie erhofft, spricht Söder in seiner Neujahrsansprache laut BR nicht an.

Der Impfstoff ist da. Heute ist zumindest eine kleine Menge in Bayern angekommen. Das macht Hoffnung. Aber weil die bestellten Mengen erst nach und nach kommen, wird es länger dauern. Daher braucht es weiter Geduld. #corona — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 26, 2020

Corona-Jahr 2020: Söder macht in Neujahrsansprache Mut für 2021

Allerdings versucht Söder auch Mut für das neue Jahr zu machen. „Wir werden Corona überwinden“, versichert er - mit „Geduld, Rücksicht und Disziplin. Auch der Impfstoff* gebe Hoffnung. Für den CSU-Chef sei Impfen ein „Gebot der Vernunft.“ Dadurch gewinne man Stück für Stück Normalität und Freiheit zurück. Allerdings räumt er laut BR in seiner Neujahrsansprache auch ein, dass es dauern werde, bis eine große Zahl an Menschen geimpft sei. Denn der Freistaat könne nach aktuellem Stand nur 38.000 Menschen pro Tag impfen. Ein derzeitiges Problem sei aber auch die geringe Menge des verfügbaren Impfstoffs.* (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.