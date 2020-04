Städte-Trip durch Europa: Bayerische Polizei stoppt französische Familie - und fördert Erschreckendes zutage

Im Landkreis Traunstein hat die Polizei bei einer Corona-Kontrolle eine französische Familie aufgehalten. Die Überprüfung der Identität ergab Erstaunliches.

Im Landkreis Traunstein hat die Polizei bei einer Corona-Kontrolle eine merkwürdige Entdeckung gemacht.

Ein Pärchen aus Frankreich gab an, auf einer europaweiten Städtetour zu sein.

Die Überprüfung der Personalien ergab Erstaunliches.

Siegsdorf - Ein Fall der Missachtung der Corona-Beschränkungen hat am Freitag (17. April) bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein für Verwunderung der Polizei-Beamten gesorgt. Eine Streife der Verkehrspolizei Traunstein kontrollierte einen Pkw mit französischer Zulassung. Im Fahrzeug saßen ein 37-jähriger Franzose, seine 38-jährige Partnerin sowie das gemeinsame Kleinkind.

Corona-Kontrolle in Bayern: Polizei stoppt Familie aus Frankreich

Die Familie hatte angegeben, sich auf einer europaweiten Städtetour zu befinden, weshalb ihnen bei Bad Reichenhall die Einreise nach Österreich verweigert worden war.

Zum Kontrollzeitpunkt hatte die Familie schon über 1.400 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Wann sie die die deutsche Grenze passiert hatten, und unter welchen Vorwänden sie dies geschafft hatten, ist nicht bekannt.

Polizei in Bayern stoppt Franzosen: Städtetour während Corona-Krise

Doch nicht nur, dass die Familie angesichts der prekären Corona-Lage in Europa seelenruhig einen Städtetrip plante: Bei der Überprüfung des Fahndungsbestands stellte sich zudem heraus, dass das Pärchen offensichtlich drei weitere minderjährige Kinder einfach in Frankreich zurückgelassen hatte.

Schock für Polizisten bei Corona-Kontrolle: Franzosen ließen Kinder zu Hause alleine

Die Kinder hatten sich deshalb bereits an die französische Polizei gewandt, welche die Aufenthaltsermittlung der Eltern veranlasste. Weil es sich bei der Urlaubsfahrt um keinen triftigen Grund handelt, die Wohnung zu verlassen, wurde gegen beide Personen ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches durch Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an Ort und Stelle abgearbeitet wurde.

Es bleibt nur zu hoffen, dass das Pärchen umgehend und auf kürzestem Weg nach Frankreich zurückgekehrt ist. Der bayerischen Polizei liegen derzeit keine weiteren Informationen über den aktuellen Verbleib der Familie vor.

Ab Montag (20. April) treten erste Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft. Das Bayerische Gesundheitsministerium erklärt auf Nachfrage, was dies genau bedeutet. Alle weiteren Infos rund um das Thema Coronavirus in Bayern finden Sie auch immer hier in unserem News-Ticker.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Berichterstattung und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Bayern als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

kah