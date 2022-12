Massencrash auf der A9: Fahrer fährt wegen schmutziger Scheibe auf Standstreifen – und löst Kaskade an Unfällen aus

Von: Thomas Eldersch

Massencrash auf der A9. © vifogra / Haubner

Zu einem Massencrash kam es am Montagmorgen auf der A9 zwischen Bayreuth und Nürnberg. Gleich zwölf Autos sollen ineinander gerauscht sein.

Update 12 Uhr: Nun wurde die Zahl der Verletzten auch offiziell vom BRK bestätigt. Neun Menschen wurden bei dem Massencrash auf der A9 verletzt. Weiter heißt es, dass ein Mensch mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, sieben weitere Verletzte seien mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren worden. Die Ursache des Unfalls zwischen Trockau und der Ausfahrt Fränkische Schweiz in der Nähe von Pegnitz blieb laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar.

Erstmeldung vom 12. Dezember, 11.16 Uhr: Pegnitz – Auf der A9 zwischen Pegnitz und Trockau-Süd (beides Landkreis Bayreuth) kam es am Montagmorgen zu einer Massenkarambolage. Insgesamt sollen zwölf Autos darin involviert gewesen sein. Nach vorläufigen Angaben gab es neun Verletzte. Die Autobahn ist über weite Teile gesperrt. Auch die Ausweichrouten sind bereits dicht.

Massenkarambolage auf der A9: Zwölf Autos krachen ineinander

Wie das Newsportal Vifogra schreibt, soll die tief stehende Sonne einen Autofahrer am Montagmorgen auf der A9 geblendet haben. Weil seine Scheibe dreckig war, soll dieser auf den Standstreifen gefahren sein, um sie zu reinigen. Diese Aktion führte allerdings in Folge zu einem Massencrash. Zwölf Autos sollen ineinander gekracht sein. Dabei sollen acht Personen leicht und eine mittelschwer verletzt worden sein.

Die Fahrspur in Richtung Nürnberg ist seitdem gesperrt. Die Polizei nimmt zur Stunde (11 Uhr) noch den Unfall auf, während die Autobahnmeisterei versucht, die Fahrbahn wieder freizubekommen. Laut Verkehrskarte des BR staut es sich bereits bis fast nach Bayreuth zurück. Auch die Ausweichstrecke über die B2 bei Pegnitz ist bereits dicht. Die Auto- und Lkw-Fahrer brauchen also viel Geduld auf ihren Weg in den Süden. (tel)