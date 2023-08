Cro mit „11:11“ in Coburg: Alle Infos zum Open-Air-Konzert – Achtung: Wetter könnte ungemütlich werden

Von: Adriano D'Adamo

Cro spielt am 13. August ein Konzert auf dem Schlossplatz in Coburg. Die wichtigsten Informationen für sein Konzert in Coburg finden Sie in diesem Artikel.

Coburg – „Easy“ ist am Sonntag (13. August) die Prämisse für Konzertgänger, wenn Cro nach Coburg kommt. Für seine „11:11“-Tour legt er einen Stopp in der oberfränkischen Stadt ein. Neben den wichtigsten Eckdaten finden Sie hier alle weiteren Informationen über die Anfahrt, Parken, verfügbare Tickets, Einlass und Vorband.

Am 13. August tritt Cro in Coburg auf. © Christian Grube via www.imago-images.de

Cro mit „11:11“ in Coburg: Die wichtigsten Eckdaten

2012 erschien mit „Roap“ das erste Album von Cro. Vier weitere Studioalben folgten – inklusive „11:11“. Das Album trägt denselben Namen wie seine Open-Air-Konzerttour. Seine Show findet im Schlossgarten in Coburg statt, wo er seine größten Hits aus den letzten zehn Jahren performen wird.

Wann findet das Konzert von Cro in Coburg statt? 13. August

13. August Wo findet das Konzert von Cro in Coburg statt? Auf dem Schlossplatz

Auf dem Schlossplatz Gibt es noch Tickets für Cro in Coburg? Je nach Anbieter und Kategorie kosten die Tickets zwischen 120 und 230 Euro

Je nach Anbieter und Kategorie kosten die Tickets zwischen 120 und 230 Euro Einlass Konzertgelände: 17 Uhr

17 Uhr Konzertbeginn: 19 Uhr

19 Uhr Vorband: 01099

Da es sich um ein Open-Air-Konzert auf dem Schlossplatz handelt, lohnt sich ein zweiter Blick auf den Wetterbericht, bevor es zu Cro und „11:11“ geht.

Cro mit „11:11“ in Coburg: Gibt es noch Tickets?

Die Set-Liste von Cro für sein Konzert ist bereits gefüllt und so sind auch die Ränge auf dem Schlossplatz. Leider gibt es keine Tickets für sein Open-Air-Konzert „11:11“ mehr. Fans können bei Fan Sales versuchen, noch ein Ticket zu kaufen. Da es sich dabei um Privatpersonen und keine Händler handelt, ist dabei Vorsicht geboten.

Cro mit „11:11“ in Coburg: Anfahrt und Parken

Es fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof in Coburg zum Schlossplatz. Die Location ist aber nur gut zwölf Minuten zu Fuß davon entfernt. Autofahrer haben nur eine kurze Strecke vor sich. Die Fahrt vom Bahnhof Coburg bis zum Schlossplatz dauert bei guter Verkehrslage nur vier Minuten. Am Schlossplatz selbst gibt es keine Parkplätze. Dafür stehen mehrere Parkhäuser um die Location herum zur Verfügung.

Parkplatz Anger in der Schützenstraße

Parkhaus Zinkenwehr in der Zinkenwehr

Parkhaus Post in der Hindenburgstraße

Parkhaus Mauer am Viktoriabrunnen

Tiefgarage am Albertsplatz in der Goethestraße

Parkplatz Aquaria in der Rosenauer Straße

Weiterhin befinden sich in der Nähe des Schlossplatzes mehrere Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Insgesamt elf Plätze stehen beim Parkplatz Reithalle und Parkplatz Stadtmauer zur Verfügung.

Cro mit „11:11“ in Coburg: 01099 tritt als Vorband auf

Cro tritt aber nicht alleine in Coburg auf. Er bringt die Rapcrew 01099 mit. Diese setzt sich aus vier Musikern aus Dresden zusammen. Ihr Heimatort zeigt sich auch in ihrem Bandnamen. 01099 ist eine Dresdner Postleitzahl. Sie feiern 2023 ihr fünfjähriges Bestehen. Bisher haben sie zwei Alben veröffentlicht, „Morgensonne“ und „Altbau“.

Cro mit „11:11“ in Coburg – Achtung: Wettervorhersage unebständig

Die Veranstalter des Open-Air-Konzerts merken an, dass das Konzert bei jedem Wetter stattfinden soll. Falls es aber wegen eines Unwetters abgebrochen werden muss, besteht für die Konzertbesucher und Ticketbesitzer kein Anspruch auf eine Rückerstattung des Kaufpreises.

Konzertbesucher sollten besser die Regenschirme auf den Schlossplatz mitnehmen. Nach aktueller Prognose vom Deutschen Wetterdienst und einschlägigen Wetterportalen (Stand: Freitagmittag) besteht in Nordbayern ein Gewitterpotenzial für Sonntagabend. Es besteht also die Chance, dass es während des Konzerts ungemütlich wird. Deshalb lieber mal Regensachen einpacken.

