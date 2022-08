Spott und Häme für CSU nach TikTok-Video mit Söder: „Das haben sie nicht gepostet“

„Was darf Satire?“

Die CSU hat auf TikTok ein Video mit Markus Söder gepostet. „Ich will Handyverbot“, war nur eine der negativen Reaktionen darauf.

München - „This week a hot new bombshell enters the villa“ lautet der erste Satz in einem TikTok-Video, gefolgt vom Lied „Don‘t call me up“ von Mabel. Das Video stammt aber nicht etwa von einem Teenager, bei denen die Plattform traditionell hoch im Kurs steht, nein: Das Video wurde Mitte August auf dem offiziellen Account der CSU gepostet.

Der Spruch „A hot new bombshell enters the villa“ bezieht sich wohl auf Sängerin Mabel. Mit dieser Aussage wurde im Sommer 2021 angekündigt, dass sie bei der Kuppelshow „Love Island“ mit ihren Songs auftreten werde. Bombshell meint auf deutsch zum Beispiel eine plötzliche Überraschung, kann aber auch Sexbombe bedeuten.

TikTok-Video der CSU: „a hot new bombshell enters the town“

Zu eben diesem Spruch und Lied sieht man im Video Markus Söder im Landtag laufen. Die Partei setzt dazu die Hashtags „Trends“, „Politiktok“ und „a hot new bombshell enters the town“.

Spott und Häme für CSU nach TikTok-Video: „Was darf Satire?“

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: „the bombshell in question: maggus“, heißt es da. „Was darf Satire?“, fragt ein Mann in den Kommentaren. „Ich will Handyverbot“, fordert eine weitere Person - wohl mit Blick auf die CSU.

„Social-Media-Team hat wieder alles gegeben“, amüsiert sich jemand. „Das haben sie nicht gepostet“, schreibt eine weitere Person ungläubig zu mehreren Lach-Smileys. „So geht‘s“, kommentiert jemand simpel. Weitere Tiktok-User markieren schlicht andere Nutzer, um das Video mit ihnen zu teilen. (kam)

