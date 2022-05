Cybercrime-Zwischenbilanz: Über 80 Festnahmen in drei Jahren

Teilen

Ein Zahlencode läuft in der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) über einen Bildschirm. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Ermittlungen der „Zentralstelle Cybercrime Bayern“ (ZCB) haben in den vergangenen drei Jahren zu mehr als 80 Festnahmen geführt. Zehn Menschen seien bereits verurteilt worden, sagte der Bamberger Staatsanwalt Nino Goldbeck am Mittwoch im Justizministerium in München. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges wurden Gesamtfreiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und knapp sieben Jahren verhängt.

München - Eine Reihe weiterer Verfahren sei noch nicht abgeschlossen.

Cybertrading hat nach Angaben des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich (CSU) seit 2017 im Freistaat zu einem Schaden von rund 250 Millionen Euro geführt - in ganz Deutschland dürfte der Verlust laut den Ermittlern jährlich im Milliardenbereich liegen. „Die Digitalisierung bietet große Chancen“, sagte Eisenreich (CSU). „Leider nutzen Kriminelle diese Chancen auch.“ Insgesamt sind seinen Angaben zufolge bei der ZCB derzeit Verfahren gegen mehr als 900 Plattformen anhängig.

Die Betrugsmasche des Cybertrading war vor drei Jahren bei der ZCB gebündelt worden, um diese Fälle verstärkt ins Visier zu nehmen. Bei dieser Masche locken Eisenreich zufolge Onlineplattformen mit angeblich hohen Gewinnen. Die psychologisch geschulten Täter arbeiten in vielen Staaten gleichzeitig - und bringen die Opfer oft um ihr gesamtes eingesetztes Geld. dpa