Lässt sich‘s dort noch leben? Die Mieten im Münchner Umland im Vergleich

Natürlich lässt es sich in München und im Umland sehr gut leben. Das zeigt ja auch die riesengroße Nachfrage bei einer frei werdenden Wohnung. Und noch immer gilt: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Es wäre also endlich an der Zeit, endlich mit dem ständigen geißeln der Vermieter mit irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen aufzuhören. So lange dies der Fall ist, überlegen es sich Kleininvestoren gründlich, ob sie neue Wohnungen bauen. Nur die großen Konzerne pflastern einen Betonbunker nach dem Anderen irgendwo hin. Natürlich mit all seinen negativen Folgen.

Und was lernen wir daraus? Keine Wohnung vermieten, bevor nicht alle benötigten Unterlagen vorgelegt und auch überprüft wurden. Ich weiß, die Schufa ist bei Weitem nicht mehr so aussagekräftig wie früher und auch die Lohnzettel kann man nur begrenzt ansetzen. Denn wer heute einen Beruf hat, kann ihn morgen bereits verlieren. Aber ein Anruf beim Arbeitgeber und vor allem beim Vormieter sollten in der heutigen Zeit zur Pflicht gehören, wenn man sich ein wenig absichern möchte. Und selbst wenn alles passt, hat man keine Garantie, dass alles reibungslos läuft.

kein Wunder, wenn keine Mietwohnungen mehr gebaut werden, um den Markt zu entlasten. Habe vergangenen Samstag eine Wohnung (gehobene Ausstattung im Zentrum) in FFB vermietet und mußte leide am Montag feststellen, daß sich Einmietbetrüger in meine Wohnung gesetzt haben. Hab zwar Kaution bekommen, die erste Miete mit Ausreden erst am Mittwoch. Die Selbstauskunft wollte die Dame (20 Jahre alt) am Montag mir übergeben, da sie ein das Formular dafür von ihrer Arbeitsstelle ausgefüllt mitbringt. Der Hammer ist, daß sie bei der Stadibau in München arbeitet und mir als Arbeitgeber nannte. In den Unterlagen stellte ich fest, daß sie von einer Zeitarbeitsfirma dort nur entliehen ist. Ihr Freund, der miteinzog erzählte uns, daß sie vorher vom Amt lebte. Die Schufa Auskunft verweigert sie jetzt. Die Polizei in FFB recherchierte, daß sie eine polizeiliche Vergangenheit hat. Auf meine fristlose Kündigung (detailliert begründet) schreibt sie freche Briefe, von der Stadibau anscheinend diktiert. Meine Tochter rief sie an und sagte: Ihr kriegt uns hier nie heraus, vorher ruinieren wir euch.