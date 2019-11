„Dahoam is dahoam“: Fan-Liebling in Zwangspause - Fans sind schockiert

Einer der wenigen, die das Schauspielhandwerk wirklich verstehen. Ist ja in Ordnung Laien, Berufsanfänger und weniger talentierte Schauspieler auch mitspielen zu lassen aber bitte doch nicht nur. Ist ja schön dass auch der Jugend gedacht wird aber ganz ehrlich, die Geschichten sind meist extrem langweilig. Lediglich die Liebesgeschichte zwischen Kathy und Patrick fand ich am Anfang klasse weil sie so schön frivol war. Das war witzig und spritzig. Davon bitte gerne mehr davon. Aber deswegen muss man keinen aus der Stammcrew heraus schreiben und schon gar nicht lässt man einen derart guten Schauspieler gehen. Das würde einfach keinen Sinn machen.